Венера в Овні від 30 квітня до 6 червня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Овні від 30 квітня до 6 червня 2025 року / © Credits

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30 квітня о 20:22 (gmt+3) Венера входить в знак Овна і переміщується цим знаком до 6 червня 2025 року. Коли Венера, планета кохання, краси, задоволення та цінностей, входить у вогненний, палахкотливий знак Овна, — все у сфері почуттів, бажань та особистих стосунків забарвлюється у яскраві, насичені кольори. Тут Венера скидає мереживний одяг і одягає бойову броню. Вона стає Амазонкою, закоханою у свою свободу та силу, розповідає, астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен — це знак початку. Іскра, імпульс, що рветься назовні. Під час транзиту Венери за знаком любов зухвала, смілива. Залучення партнера відбувається через яскравість, символічний зв’язок через вогонь.

Тут на почуття не чекають, вони виявляються і діють. Потяги стають пристрастю, симпатії — викликом, флірт — грою з вогнем. Венера в Овні наділяє людей особливою енергією: багато хто вже не боїться виявити ініціативу, не боїться відмови, тобто образно — не бояться горіти. Тепер романтичні захоплення виникають блискавично, але може зникнути інтерес, якщо немає щирого вогню у відповідь.

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Коли серце наповнюється вогнем пристрасті, приходить сміливість у коханні, змушуючи нас йти назустріч своїм бажанням. Ми відчуваємо впевненість у своїй привабливості, усвідомлюючи, що гідність і внутрішнє світло роблять нас по-справжньому привабливими.

У цей період очікування поступається місцем рішучості — з’являється бажання діяти, а не вичікувати, адже тільки кроки назустріч змінам призводять до нових можливостей. Індивідуальність стає важливішою за шаблони, спонукаючи нас висловлювати себе щиро і вільно, без обмежень і сумнівів.

Це час, коли відкривається можливість нових романтичних починань, наповнених пристрастю, щирістю та новими емоціями. А натхнення для самовираження народжується всередині, дозволяючи розкритися повною мірою, сміливо йти вперед і сяяти.

Венера в Овні — це Афродіта, що зближується з Аресом, богом війни. Їхній союз — пристрасний, бурхливий, суперечливий. Він уособлює союз любові та сили, краси та первісної енергії. Цей транзит немов кличе нас стати героями власної любовної історії — не боятися виявляти почуття, ризикувати серцем, йти назустріч тому, що запалює душу.

У знаку Овна Венера знаходилася в період від 4 лютого до 27 березня 2025 року, тому в травні будуть підніматися теми цього періоду і, найімовірніше, вони будуть завершені.

Транзит Венери Овном сприятливий:

для тих, хто хоче вийти з емоційного застою

для пробудження жіночої сили через активність та зухвалість

для відновлення впевненості у собі після розчарувань

для прояву своїх бажань, без сорому та страху бути засудженим

Рекомендації на період Венери в Овні:

Робіть те, що давно хотіли, але соромились

Не бійтеся бути першими — у словах, вчинках, зізнаннях

Зміцнюйте особисті кордони, не жертвуйте собою задля схвалення

Дозвольте собі бути яскравими, живими, справжніми

Тіште своє тіло рухом, спортом, танцем — Овен любить активність

У коханні — шукайте не лише романтику, а й партнерство, в якому ви відчуваєте силу, гру та вогонь

Венера в Овні нагадує нам, що кожен із нас гідний любові, яка запалює душу. Не тій, що «зручна і вигідна», не тій, що «безпечна», а тій, що викликає щире захоплення і бажання жити яскраво, на куражі.

Транзит Венери Овном — це період нових знайомств. Партнери виявляють більше пристрасті, але й стають імпульсивними. Конфлікти виникають через прагнення незалежності, але заодно і загострене почуття власництва. Хочеться швидко розвивати взаємини, але водночас важливо уникати поспішних рішень і дотримуватись балансу між свободою і прихильністю. Кризи у відносинах виникають через нетерпіння, ревнощі чи бажання домінувати.

Цей транзит посилює сміливість у мистецтві, бажання пробувати нове та виражати себе яскраво. Енергія лідерства проявляється природно. Гарний час для експериментів — нові проєкти, несподівані ідеї, нестандартні рішення. Творчість стає динамічнішою, з’являється бажання діяти.

Максимальне самовираження досягається через рух — спорт, танці, активні форми мистецтва. І це справді дуже гарний час, щоб фізичні навантаження та походи до тренажерного залу увійшли у повсякденність.

У діловій сфері це період для ініціатив, запуску нових проєктів, просування бренду, особливо особистого. Головне — діяти від серця, з вогнем та драйвом. Енергія притягує, коли вона справжня. Венера в Овні робить нас більш рішучими у фінансових питаннях, але також схильними до імпульсних витрат.

Гарний час для інвестицій у нові проєкти, особливо якщо вони пов’язані з особистим розвитком.

Бажання фінансової незалежності — прагнення самостійності у заробітку.

Імпульсивні покупки важливо контролювати витрати, щоб уникнути необдуманих рішень.

Транзит Венери Овном приносить динаміку та бажання діяти. Це час для сміливих рішень у коханні, творчості та фінансах, але важливо дотримуватися балансу між імпульсивністю та усвідомленістю. Зростає імпульсивність у почуттях, але можуть виникати конфлікти у парах, де придушувалася свобода. Підвищується рівень конкуренції, бажання бути першим. Іноді важче йти на компроміс, особливо в емоційній сфері.

Венера в Овні робить емоції яскравими, але інколи різкими. Люди можуть бути більш прямолінійними, але також схильними до спалахів пристрасті та гніву. У багатьох виникає бажання брати ініціативу у взаєминах та творчості. Гарний час для вияву впевненості — важливо висловлювати свої почуття відкрито. Події розвиваються швидко, але важливо не поспішати, щоб уникнути помилок.