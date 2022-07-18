Венера в Раку 18 липня - 11 серпня: що на нас чекає в цей час

18 липня о 04:32 за київським часом Венера увійшла на знак зодіаку Рак. Це найшвидша до Землі планета та друга від Сонця. Щільна атмосфера планети має великий коефіцієнт відображення, тому земний спостерігач бачить її як "наяскравішу" зірку, що сяє білим, блискучим світлом.

Венера (Афродіта) - улюблена дочка верховного бога давньогрецької міфології - Зевса, якій він довірив серця людей. Народжена з піни морських хвиль, вона уособлює чистоту небесного кохання. Також Венера характеризує бажання людини, прагнення до комфорту, грошову сферу та соціальні взаємини, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак Рак належить до стихії Води, найемоційніший, найпотайливіший. Йому притаманні інстинкт самозбереження, момент зачаття, психічне здоров'я. Керує знаком Рак нічне світило - Місяць, тому до сфери впливу цього знака належать сімейні питання, теми роду, місця проживання.

У період транзиту Венери Раком (18 липня - 11 серпня 2022 року), люди більше часу проводять вдома. Любовні зустрічі наповнені душевністю та теплом, турботою одне про одного. У сім'ї приємна атмосфера (якщо немає обтяжливих обставин). Це гарний час для покращення майнового стану, придбання нерухомості, предметів побуту та атмосфери.

Скористайтеся добрими енергіями Венери у Раці для того, щоб покращити стосунки у сім'ї, з романтичним партнером. Задоволення принесуть вам домашні розваги чи участь у різноманітних соціальних заходах разом із членами сім'ї. Крім того, зближенню сприяють спільне прикрашання дому, придбання нових красивих речей - вони можуть бути недорогі, але обов'язково якісні, що покращують вигляд вашого житла.

До 25 липня Венера не утворює напружених аспектів, тому обставини сприяють гармонійним взаєминам у ній. Можливі успішні угоди, пов'язані з нерухомістю, а також вдала покупка чи продаж для дому всього, що пов'язано з комфортом.

25 липня - негативний аспект Венери та Юпітера, який дає стреси та тривоги, сприяє підвищенню вимог до інших людей. Але треба пам'ятати, що завищені очікування від партнера можуть зруйнувати будь-які стосунки.

Від 25 липня формується поєднання Венери з негативною кармічною точкою - Чорним Місяцем, точний аспект - 27 липня. Це час, коли неможливо розслабитись, а бажання мають яскраві ознаки одержимості.

Період від 25 до 28 липня - емоційно складні дні. Можуть виникнути обставини, які змусять виїхати з дому чи навіть із країни. Також у цей час важкі взаємини, незакриті гештальти з минулого можуть завдати неприємностей і вплинути на подальше життя.

Потрібно добре постаратися, щоб у цей час не накоїти дурниць і зберегти дорогі стосунки, а також здорову атмосферу в колективі. Однак, з'єднання Чорного Місяця та Венери в Раку тією чи іншою мірою внесе розлад у стосунки з рідними, сварки, емоційну незадоволеність чи почуття образи.

Цими днями (25 - 28 липня) будьте обережні зі своїми бажаннями, особливо уважними до фінансових витрат, оскільки ризик втратити фізичні та матеріальні ресурси досить високий. Проблеми можливі через брак грошей або непродумані покупки когось із членів сім'ї. Угоди з нерухомістю та купівлі предметів домашнього вжитку краще відкласти до 29 липня.

29 липня і до 8 серпня Венера будує лише гармонійні аспекти з планетами, у цей час можна виправити припущені помилки у партнерських взаєминах, створити гармонію та лад у домі. Це час взаєморозуміння та підтримки, зокрема й матеріальної. Сприятливий період для творчої діяльності вдома, узгодженої роботи з партнером, вирішення спірних питань. Відповідний час і для одруження, сімейних вечірок, банкетів, прийому гостей тощо.

Від 8 до 11 серпня включно Венера в опозиції з ретро-Плутоном - час дуже складного вибору, запеклої конкуренції, закулісних інтриг та різноманітних махінацій. Посилюються власницькі почуття, недовіра одне до одного, що може призвести до кризи у стосунках. У цей період уява може намалювати такий життєвий сценарій, який неможливо втілити в реальність.

Венера вийде зі знака зодіаку Рак 11 серпня о 21:30 за київським часом, але за кілька днів до інгресії на знак Лева можуть зірватися раніше заплановані заходи (підписання договорів, оформлення шлюбного союзу, заручини, угода купівлі - продажу тощо). Цими днями можуть вийти на поверхню старі образи, навіть ті, які, здавалося б, вже давно забуті. Оголюються пригнічені страхи та комплекси, загнані в підсвідомість та замкнені різними внутрішніми блоками.

Нічого важливого не плануйте на період від 8 до 11 серпня, і тоді вам вдасться уникнути незручної ситуації, болісного вибору, що допоможе зберегти своє фізичне та психічне здоров'я.

Венера - планета "малого щастя", що проходить знаком Рака, приносить представникам знака стихії Води (Рак, Скорпіон, Риби), потреба у коханні та розумінні, бажання мати сім'ю. Люди стають більш сентиментальними та романтичними в цей період. Випадкова зустріч може перерости в тісніший зв'язок, а давно сформовані пари можуть прийняти рішення жити разом або офіційно закріпити свої відносини. Це час творчої наснаги, мрій, чуттєвого самовизначення. Однак представники водних знаків не повинні забувати, що від 25 до 28 липня може статися те, що змінить ставлення до партнера. Не робіть поспішних висновків, візьміть паузу у стосунках - це допоможе зберегти те, що вибудовувалося роками.

Тельці та Діви мають всі шанси та можливості створити міцні емоційні зв'язки, прояснити бентежливі питання та ухвалити правильне рішення щодо подальшого розвитку взаємин. Головне, не дозволяйте своєму бажанню любити і бути коханим затьмарювати розум.

Козорогам навряд чи вдасться вплинути на перебіг подій, просто спробуйте змінити своє ставлення до того, що відбувається. У будь-якому разі доведеться обирати, ухвалювати серйозні рішення.

Овни і Терези схильні до перепадів настроїв, імпульсивної поведінки, перебільшення своєї значущості. У таких станах повз свідомість проходить щось дуже важливе, що виявляється пізніше, коли підкоригувати чи змінити ситуацію вже неможливо.

Близнята, Леви, Стрільці, Водолії - насолоджуйтесь почуттям єдності з партнером і не думайте ні про що погане. Позначте собі проблемні періоди, пам'ятайте про негативні тенденції цих днів - і тоді нічого непоправного не станеться.

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