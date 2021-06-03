Венера в Раку в червні 2021: час для романтики і гармонії

У період від 2 до 27 червня обставини складаються якнайкраще.

Знак Рака — кардинальний, жіночий, пасивний. Належить до стихії води, входить в зону творення, яка описує активні, початкові, перші якості. Точка літнього сонцестояння 21 червня цього року відповідає початку літа і за аналогією прийнята в астрології як початок знака зодіаку Рак, розповідає астролог Марина Скаді.

Іншими словами, знак Рак містить в собі енергію і показники первинних моментів, пов'язаних із розвитком і зростанням. Ставить кардинальне завдання — зробити місце, територію найбільш прийнятною для життя, розмноження, розвитку. Це і пам'ять, і спадщина предків, і почуття, враження, що проявляються як інтуїція. Активні енергії знака Зодіаку Рак — від 2 до 27 червня — сприяють вирішенню житлових питань.

Основний принцип знака Рака — міцні емоційні зв'язки, потреба "глибинних" почуттів, готовність сприймати і зберігати енергії навколишнього світу.

Завдання знака Рака — контролювати свої почуття, потрібно навчитися відпускати, "розтискати клешні". Часом, надмірна турбота і опіка про близьких людей призводить до патологічного стану.

Венера — планета любові, взаємовідносин, краси і матеріальних цінностей, відчуває себе в Раку комфортно, спонукає людей шукати безпечні відносини, так як вона тісно пов'язана з комфортом. Домашні та сімейні справи в період руху Венери знаком Рака, виходять на перший план. Венера, рухаючись знаком Рака, наділяє нас здатністю тонко відчувати настрій і стан навколишнього світу.

Якості земної Венери (управитель Тельця), пов'язані зі світом форми, матеріалізації накопиченої енергії, значно посилюються в знаку Рак. Це також втілення чуттєвості в її найприроднішому прояві.

Той показник, що Венера, будучи жіночою планетою, управляє знаком активної стихії Повітря в кардинальному хресті (Терези), може бути обґрунтований загальною есенціальною якістю як Венери, так і Терезів. Це — принцип рівноваги і гармонії, за участю оточуючих людей і зовнішнього світу.

У період від 2 до 27 червня обставини складаються якнайкраще для досягнення взаємності, почуття любові і гармонії, властивих Венері.

3 червня точний трин (гармонійний аспект) Венери і Юпітера — використовуйте можливості цього дня максимумально, особливо в питаннях, пов'язаних із сім'єю, романтикою, коханням. Не відкладайте на потім те, що можна зробити сьогодні. Значно згладжується загальний напружений фон, обумовлений коридором затемнень і ретро-Меркурієм. Вже відчувається протистояння Марса і Плутона. Навіть якщо і трапиться щось неприємне в найближчий тиждень, це швидко закінчиться без серйозних наслідків для внутрішнього життя.

Після 10 червня градус напруженості в суспільстві знизиться. За можливості, зведіть до мінімуму соціальну активність в першій декаді червня, це найкращий час для сімейних справ, відпочинку, романтичних зустрічей, занять із дітьми, поїздок на батьківщину, до батьків.

15 червня квадратура (напружений аспект) ретро Сатурна і Урана, відчуватися буде всю другу декаду місяця, але це проблеми на рівні держави. Якщо ви займаєтеся будинком і сім'єю в цей період, то великої напруженості не відчуєте. Але можна очікувати в цей час збої в фінансовій сфері, у взаєминах з можновладцями, начальниками. Заздалегідь підпишіть заяву на відпустку або відгули, інакше можете зіткнутися з серйозним опором, і тоді великий ризик зіпсувати настрій собі і своїм рідним.

21 червня гармонійний аспект Венери і Нептуна, з одного боку, це підсилює емоційний бік життя, творчі здібності, але з іншого — провокує ілюзії, невідповідність бажаного і дійсного. Реально дивіться на речі, щоб не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися. Не відлітайте, заземлюйтесь, особливо в другій половині місяця. Також 21 червня Сонце переходить в знак Рака — День Літнього Сонцестояння, у багатьох відбудуться кардинальні зміни, в основному — в кращий бік, якщо правильно скористатися потенціалом Венери в Раку.

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