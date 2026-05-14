Венера в Раку від 19 травня до 13 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Транзит починається 19 травня о 04:05 (gmt+3) і триватиме до 13 червня. Після легкої, рухомої, майже повітряної енергії Близнят кохання припиняє бути грою слів і швидких вражень. У стосунках стає важливішим не яскравість моменту, а відчуття близькості, турботи, тепла й емоційного зв’язку. Люди починають уважніше ставитися одне до одного, сильніше реагувати на інтонації, погляди, спогади, дотики, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера в Раку пов’язана з архетипом Берегині Вогнища — жінки, яка вміє створювати простір, де людина почувається потрібною й коханою. У міфології ця енергія нагадує стародавніх богинь будинку, сім’ї та роду, тих, хто зберігав пам’ять поколінь, захищав близьких і підтримував внутрішній вогонь життя. Це Венера, яка любить не через ефектність, а через турботу, участь, увагу до деталей.

Під час цього транзиту почуття стають глибшими та м’якшими. Виникає бажання бути поруч із тими, хто справді дорогий, проводити більше часу вдома, повертатися до родинних традицій, готувати, створювати затишок, оточувати себе гарними й емоційно теплими речами. Навіть стосунки починають сприйматися інакше: важливішою є не зовнішня ідеальність, а відчуття безпеки поруч із людиною.

У коханні Венера в Раку посилює прихильність і емоційну близькість. Багато хто починає частіше згадувати минуле, повертатися думками до людей, які залишили сильний слід у серці. Старі почуття можуть нагадати про себе несподіваним повідомленням, зустріччю або спогадом. Це період, коли люди стають більш чутливими до слів і ставлення партнера.

Якщо зв’язок міцний, транзит допомагає зробити його ще теплішим і ближчим. Пари починають більше говорити про сім’ю, дім, спільне майбутнє, побутові питання, які раніше могли здаватися другорядними. З’являється бажання піклуватися одне про одного, підтримувати, створювати відчуття «своєї людини поруч».

Але Венера в Раку посилює і вразливість. Настрій у стосунках може швидко змінюватися через дрібниці, тому що емоційна реакція стає сильнішою. Іноді люди зачиняються, ідуть у мовчання або надто гостро сприймають нестачу уваги. У цей період особливо важливо не накопичувати образи й говорити про свої почуття спокійно і прямо.

Архетипно Венера в Раку нагадує Місячну Воду — енергію пам’яті, почуттів та емоційного зв’язку з минулим. Вона повертає нас до тих людей і місць, де колись було добре й спокійно. Тому під час цього транзиту багато хто прагне до дому, сім’ї, коріння, до того, що дає відчуття внутрішнього тепла.

У фінансовій сфері Венера в Раку змінює ставлення до грошей. На перший план виходить бажання вкладатись не в статус чи ефектність, а в комфорт, безпеку і якість життя. Гроші частіше витрачаються на дім, ремонт, сім’ю, дітей, затишок, харчування, предмети інтер’єру, красиві речі для простору навколо себе.

Люди починають уважніше ставитися до накопичень і ресурсів. Посилюється бажання мати фінансову подушку, стабільність і відчуття захищеності. Багато хто в цей період замислюється про нерухомість, сімейні вкладення, питання спадщини або спільного бюджету.

Для декого Венера в Раку приносить прибуток через теми дому, жіночих проєктів, краси, кулінарії, психології, турботи, творчості та всього, що пов’язано з емоційним комфортом людей. Особливо сприятливий цей транзит для сімейного бізнесу, роботи з дому, сфер дизайну, декору, ресторанної справи і проєктів, де важлива атмосфера і довіра.

У кар’єрі Венера в Раку робить стосунки в колективі більш значущими. Люди сильніше реагують на атмосферу на роботі, підтримку керівництва та емоційний клімат. Там, де є повага і людське ставлення, результати приходять швидше. Там, де накопичується холодність або напруженість, стає складніше зберігати мотивацію.

Цей транзит допомагає вибудовувати зв’язки через м’якість, участь і здатність чути інших. У діловій сфері важливу роль починають відігравати не тільки професійні навички, а й уміння створювати довіру. Люди охочіше йдуть назустріч тим, поруч із ким відчувають спокій і розуміння.

У міфологічному сенсі Венера в Раку нагадує стародавній образ Берегині — берегині роду й домашнього вогню, а також води, у якій народжується життя. Вона не завойовує світ силою, а утримує його теплом, пам’яттю й любов’ю. Саме тому транзит Венери Раком завжди повертає увагу до найважливішого: до дому, близьких людей, емоційного зв’язку й тих почуттів, які неможливо замінити нічим зовнішнім.

Цей період допомагає зрозуміти, поруч із ким хочеться прокидатися, кому хочеться дзвонити ввечері, з ким хочеться ділити не тільки радість, а й звичайне повсякденне життя. І саме в цьому прихована головна сила Венери в Раку — вона робить любов живою, теплою і по-справжньому близькою.

Транзит Венери Раком особливо сприятливий для знаків водного тригону — Раків, Скорпіонів і Риб. Енергія Венери гармонійно з’єднується з їхньою природною чутливістю, посилюючи кохання, емоційну близькість, романтику, привабливість і здатність вибудовувати глибокі стосунки.

РАК

Для Раків транзит Венери по вашому знаку стає одним із найтепліших і найгармонійніших періодів року. Посилюється привабливість, люди частіше звертають на вас увагу, а стосунки сповнюються турботою, ніжністю й емоційною близькістю. Це гарний час для кохання, сімейних тем, відновлення зв’язків і створення навколо себе атмосфери затишку й підтримки.

СКОРПІОН

Скорпіонам Венера в Раку приносить глибші почуття і бажання справжнього емоційного зв’язку. У стосунках стає легше розуміти партнера без зайвих слів, а багато розмов допомагають зблизитися і прибрати стару напруженість. Цей транзит допомагає відкриватися кохання м’якше і спокійніше, не втрачаючи водночас сили почуттів і внутрішнього магнетизму.

РИБИ

Для Риб Венера в Раку відкриває дуже гарний і наснажливий період. Вам приділяють більше уваги, дарують подарунки, роблять компліменти. Посилюються романтичність, чутливість до любові, музики, спогадів і гарних моментів життя. Зростає ймовірність нових знайомств, душевних розмов і стосунків, у яких буде багато тепла, турботи й емоційного розуміння.

