Венера в Раку від 31 липня до 25 серпня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Раку від 31 липня до 25 серпня 2025 року / © Associated Press

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31 липня о 06:57 (gmt+3) Венера входить у знак Рака, відкриваючи один із найтрепетніших, душевних та інтуїтивних етапів року. Це час, коли почуття стають глибшими, важливішими стають родинні душі, сім’я, тепло та захищеність. Транзит Венери Раком зачіпає не лише кохання, а й фінанси, творчість, самооцінку, дім, сім’ю і навіть професію, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Рак — знак, у якому зароджується почуття приналежності. Це четвертий знак зодіакального кола, пов’язаний з архетипом Матері, Джерела, Притулку, як у міфах про Велику Богину, що охороняє вогонь життя, так і в образі богині Гестії, хранительки домівки.

З Раком пов’язана міфологія Гери (Юнони), дружини Зевса, що охороняє священні узи шлюбу та материнства. Також історія Героя Геракла, якого Рак спробував зупинити, виповзаючи з болота під час його битви з Лернейською гідрою. За відданість справі Гера помістила Рака на хмарочос, незважаючи на його поразку. Цей образ нагадує нам про те, що навіть мала істота, ведена вірністю та любов’ю, може стати безсмертною.

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Рак керується Місяцем — і саме через нього він загострює емоційну пам’ять, оберігає родову енергію, традиції, внутрішню дитину. Його світ — вода минулого, сни про будинок, про кохання, яке зігріває зсередини. Знак Рака несе у собі самовідданість і глибокі емоції, які завжди зрозумілі, але завжди значущі.

Венера, планета взаємин, що символізує бажання, у знаку Рака інтуїтивно відчуває настрій інших, вміє любити без слів. Її світ — це світ теплої кухні, сімейних цінностей та емоційної безпеки.

Під впливом транзиту Венери в Раку з пам’яті виринають важливі події, відроджуються старі почуття, а сімейне вогнище стає святилищем. Це Венера у м’якому світлі свічок, у фотографії з бабусиного альбому, у зворушливій пісні, яку хочеться слухати перед сном. Вона береже, зцілює, мовчить поруч, коли тобі боляче. Вона плаче з радості.

Період Венери в Раку — це тимчасове «гніздечко» кохання. Важливо повертатися до витоків, зміцнювати зв’язки, прощати, обіймати та бути чесними із собою. Коли Венера проходить Раком — ми вчимося любити тихо, але сильно, з ніжністю, глибиною і повагою до свого і чужого серця.

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1. Дім, сім’я, рід та минуле

Виникає потреба у затишку: затишок, безпека, емоційна близькість стають пріоритетом.

Можливі повернення до родового простору: хтось поїде до батьків, почне сімейні проєкти або навіть перегляне своє походження, ставлення до історії роду чи країни.

Гарний час для зміцнення сімейних стосунків, ремонту, створення гнізда чи ритуалів домашнього тепла.

2. Взаємини, кохання, близькість

Емоції стають глибокими, але вразливими. Хочеться не бурхливої пристрасті, а щирого розуміння, ласки, присутності.

Важливими є прояви турботи, увага до почуттів, уміння «чути між рядками».

Можливі ретроспективи — зустріч колишніх партнерів, роздуми про минуле, прощення.

3. Гроші, цінності та особисті ресурси

Венера в Раку схильна інвестувати в те, що дає відчуття безпеки — будинок, їжу, турботу про близьких.

Витрати стають емоційними: можна імпульсивно вкластися в прикраси для дому, подарунки близьким чи сімейні події.

Сприятливий період для фінансових рішень, пов’язаних із нерухомістю, спадком, родовим капіталом.

Розвивається сімейний бізнес, особливо пов’язаний із будинком, інтер’єром, їжею, вихованням дітей, історією, психологією, турботою та красою.

4. Творчість та естетика

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Натхнення надходить через пам’ять, емоції, сімейні історії.

Це час для мистецтва, що передає тепло, сентиментальність, жіночу глибину — поезія, портрети, документальні сюжети, інтер’єрна фотографія.

Естетика Венери в Раку — м’яка, затишна, пастельна, жіночна, з ретро-вінтажними елементами.

5. Самооцінка, тіло, внутрішній стан

Самооцінка може коливатися — зовнішня увага стає важливою, як і схвалення від близьких.

Може виявитися потреба в емоційному самозміцненні, терапевтичних практиках, турботі про тіло з позиції «м’якості».

Чудовий період для роботи з психосоматикою, відновленням режиму харчування, сну.

6. Робота, кар’єра та самореалізація

Проєкти з емоційним залученням отримають підтримку: особливо там, де є турбота про людей, діти, сім’я, благодійність.

Важлива наявність комфортного середовища — токсична ситуація сприймається особливо гостро.

Підходить для внутрішнього ребрендингу, роботи з візуалом, жіночими бізнесами, послугами догляду, дизайну простору.

7. Духовність, інтуїція, особиста глибина

Венера у Раку відкриває канал інтуїтивної чутливості. Це час тонких внутрішніх усвідомлень.

Можуть випливти сни, символи, сигнали від роду, особливо якщо є практики, пов’язані з медитацією або зануренням у свою підсвідомість.

Поглиблюється інтерес до жіночої містики, родових ліній, духовного коріння.

Венера в Раку нагадує нам, що справжня цінність — не у зовнішньому блиску, а в теплі стосунків, роді, глибині почуттів та щирості. Це час, коли ми можемо не тільки торкнутися внутрішніх світів, але й перетворити їх через турботу, доброту і любов.

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Для всіх — чудовий період повернутися туди, де душа почувається в безпеці. Кохання, сім’я, діти зігріватимуть і наповнюватимуть позитивом. Зробіть красу частиною повсякденного життя, щоб кожен вечір був святом серця!

25 серпня Венера входить на знак Лева о 19:27 (gmt+3). На зміну м’якої енергії приходить прагнення до драми, пристрасті та яскравих проявів.