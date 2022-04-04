Венера в Рибах 5 квітня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Рибах 5 квітня 2022 року: що на нас чекає в цей час

5 квітня о 18:18 Венера входить до знаку Риб, де має статус екзальтації, переміщуватиметься цим знаком до 2 травня 2022 року. Транзит проявляється на внутрішньому рівні, у міжособистісних взаєминах. Це час таємних романтичних захоплень, платонічного кохання або стосунків на відстані.

5 квітня – 2 травня 2022 року – це період натхнення, продуктивної творчої діяльності. Люди стають добрішими одне до одного, готові до взаємних поступок, хочуть романтики, душевності. Поліпшуються нинішні відносини, відбуваються позитивні зміни у соціальному житті, професійній діяльності, громадських зв'язках, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Впливи Венери в Рибах дуже позитивні, більше діють на внутрішньому рівні. Планета кохання, комфорту, матеріальних благ, максимальну силу виявить наприкінці квітня – на початку травня. Цей транзит допомагає розібратися зі своїми бажаннями, підвищити самооцінку та набути впевненості у собі, впоратися із зовнішніми труднощами. Психічний стан багатьох людей дозволить ефективно застосовувати свої сильні якості у зовнішній діяльності.

Риби – дванадцятий знак зодіаку, містить у собі величезний досвід, карму поколінь. У період транзиту Венери через цей знак прокидається творче мислення, люди приймають мудрі рішення, спираючись на накопичений досвід, а також власні таланти та здібності. Важливо слухати себе, свою інтуїцію, своє серце, це може спрямувати вас туди, де вам потрібно бути і з ким.

15 квітня до Венери приєднується Марс, і від цього моменту войовничість та агресивність значно знижується, збільшується потреба у безпеці, ніжності. Настав час відкриватися й об'єднуватися, зараз легше знайти близьких за духом людей – разом ви зможете вистояти в цей непростий час. Любовні взаємини з минулого можуть переміститися в сьогодення.

Друга половина квітня – сприятливий час для вивчення таємних знань. Це час відкриттів, знань, самозаглиблення, очищення від важкої карми. Активізується робота підсвідомості, інтуїція допомагає зробити правильні висновки. Вчинки менш логічні, найімовірніше їх диктує підсвідомість, почуття.

Корисно займатися духовними практиками, роздумовувати над своїм генеалогічним деревом. З'являється величезне бажання повернутися додому, на батьківщину, до своєї домівки, до місць, де пройшло дитинство. Посилюється потреба у близькості, емоційній відкритості, корисне заглиблення в історію свого роду, країни.

16 квітня Повня у Терезах о 21:55 за київським часом, цим знаком керує Венера, яка перебуває у сильному статусі. Вдасться досягнути гармонії в особистих взаєминах і балансу у ділових. Прекрасний період для будь-якого вибору, пошуку рівноваги, кохання, творчого самовираження.

17 та 18 квітня Венера у гармонійних аспектах з Меркурієм та Ураном, у ці дні можливі несподівані, але приємні повороти подій, нові романтичні знайомства. Вдалий збіг обставин, весна, друзі, позитивний настрій та віра у світле майбутнє надихають на створення чогось прекрасного.

20 квітня о 05:25 Сонце входить до знаку Тельця, яким також управляє Венера, що рухається в Рибах. Зовнішній фон сприяє розслабленості та спокою, люди стають розважливішими, стримано реагують на все, що відбувається навколо. Починається період фінансової стабілізації, у соціально-економічному секторі спостерігається прогрес.

Третя декада місяця – це дні щасливих, натхненних подій. Більшість людей вийдуть із замкненого кола проблем, відчують приплив життєвої енергії. Займайтеся йогою, медитацією, практиками, які можуть допомогти вам перебувати в балансі та спокої, захиститися від агресивної енергії.

27 квітня Венера з'єднується з Нептуном, а 1 травня – з Юпітером. Від 26 квітня і до 3 травня краще не намагатися знайти логічні взаємозв'язки в тому, що відбувається навколо. Реалізм і буденність відійдуть на задній план, поступаючись місцем романтиці, любові, творчому натхненню. У більшості випадків навіть найскладніше питання чи ситуація матимуть сприятливий поворот.

30 квітня о 23:41 за київським часом відбудеться сонячне затемнення у Тельці (керує знаком Венера), яке відкриє коридор затемнень. Наприкінці квітня – у першій половині травня закриваються програми, теми, ситуації попередніх 6-ти місяців.

Читайте також: