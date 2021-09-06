Венера в Скорпіоні 11 вересня - 7 жовтня 2021: що на нас чекає у цей час

Венера в Скорпіоні 11 вересня - 7 жовтня 2021: що на нас чекає у цей час

У період проходження Венери знаком Скорпіону особисті і ділові взаємини стають проблематичними. Все сприймається набагато гостріше, ніж зазвичай.

Період руху Венери у знаку cсвоего вигнання — Скорпіон: 11 вересня - 7 жовтня 2021 року. Знак Скорпіон — жіночий, пасивний, стихія Вода, має фіксовані якості. Час Скорпіона можна охарактеризувати в природі як період остаточного переходу від теплої пори до холодного. Час фіксованої Води найбільш повно відображений у цей час. Літо минуло, згасає природа, все, що тішило і давало енергію, — йде. Посилюється важливість внутрішніх процесів, настає зосередженість на здатності забезпечити енергетичний потенціал не теплом і світлом, а внутрішнім резервом, процесами, які мають глибокий перебіг, як корисними копалинами, що розташовані в глибинах нашої планети, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Основний принцип знака Скорпіона — проникнення в глибину, в суть.

Завдання Скорпіона — цінувати природне, не порушувати природних процесів.

Місія Скорпіона — проходження, здатність провести людину через трансформацію. Це перекладання енергій з одного стану в інший.

Венера, планета кохання, гармонії, взаємин, рухаючись Скорпіоном, набуває особливих якостей, поняття краси і рівноваги заміщає емоційна глибина, що не дає гармонійного стану. Відсутність рівноваги, яка необхідна Венері, позначається на взаєминах, партнерство, у сфері кохання і прекрасного, створюючи свою, нестандартну систему цінностей. Це лава пристрастей, які трансформують душу.

Під час транзиту Венери Скорпіоном не буває простих взаємин. Краса і гармонія навколишнього світу незвичайна, не така як сприймається іншими, тут "своє розуміння краси і кохання". Люди, які мають в натальній карті такий стан планети, наділені подібними якостями.

Також читайте Що зірки нам пророкують: гороскоп на вересень 2021 року

Венера в Скорпіоні перебуває під управлінням Плутона і Марса, тут вона перетворюється на вулкан полум'яної пристрасті, прагне вилити на об'єкт симпатії всі свої суперечливі почуття — кохання і ревнощі, ніжність і ненависть. Це період драм і любовних трагедій, усі стосунки так чи так проходять перевірку на міцність.

Період проходження Венери через знак Скорпіона — це дуже емоційна позиція для Венери, в цьому знаку генерує пристрасну, чуттєву і інтенсивну енергію. Але для планети кохання, краси, гармонії, знак Скорпіона некомфортний. У цей період проявляються приховані, глибинні комплекси в сфері кохання і ділових взаємин, емоційна вразливість, сумніви у своїй жіночій або чоловічій спроможності. Але це гарний час для творчих особистостей — складні емоційні стани надихають, сприяють прояву потенціалу в умовах кризи. Сильні і яскраві почуття, часом з крайнощами, з надмірною реакцією на зовнішнє середовище спонукають створювати шедеври.

У період проходження Венери знаком Скорпіона особисті і ділові взаємини стають проблематичними. Все сприймається набагато гостріше, ніж зазвичай. У любовних стосунках зростають емоційність, потреба в тісній взаємодії. У ділових взаєминах з'являється недовіра і підозрілість, складно знайти компромісне рішення і вийти з суперечки з гідністю. Пригнічені бажання підіймаються на поверхню. Якщо пристрасть не знаходить виходу, вона може як сублімувати в яскраву творчість, так і перетворитися на джерело емоційних проблем.

Коли Венера перебуває в Скорпіоні, збільшується кількість зрад, влаштовуються сцени ревнощів, але також можна трансформувати усталені взаємини, додати в них пристрасті, оживити їх і зберегти. Гарний час для вирішення фінансових та матеріальних питань, коли необхідні ресурси інших людей, банків, фінансових організацій.

17 вересня Венера в квадратурі з ретро-Сатурном — перешкоди створюють інші люди, часто вище за статусом, посади або віком. Шлюб, ділове партнерство, спільні проєкти і взаємини з коханою людиною, можуть стати напруженими.

23 вересня складний день — опозиція Венери з ретро-Ураном, бережіть свою нервову систему. Партнери непередбачувані, призначені зустрічі і навіть оформлення шлюбу — офіційного, наприклад, може зірватися в одну мить. Зради, раптові розриви, імпульсивність — звичайні явища. Кризовий день для бізнесу, взагалі, фінансової сфери і ділових відносин.

29 вересня Венера в гармонійному аспекті з ретро-Нептуном, але з огляду на положення Венери будьте дуже обережні зі своїми бажаннями, не варто довіряти першому симпатичному зустрічному, уникайте алкоголю і інших дурманних засобів. Бо наступного дня — 30 вересня — може бути хворобливе розчарування — Венера в напрузі з ретро-Юпітером — бажання не відповідають можливостям, "рожеві окуляри" злітають.

2 жовтня хороший, що підтримує, аспект — Венера в гармонійному аспекті з ретро-Плутоном, управителем Скорпіона — можна розраховувати на те, що складний період трансформацій закінчиться сприятливо. Якщо сталося щось, про що шкодуєте, скористайтеся потенціалом цього дня, щоб виправити навіть найбільш, здавалося б безвихідну ситуацію.

Венера — це планета малого щастя в астрології, в період її транзиту складним Скорпіоном найбільше щастить в любовних стосунках і вирішенні матеріальних питань представникам знаків стихії Води — Скорпіон, Риби, Рак. Якщо ви хочете привнести в своє життя романтику, не нехтуйте активним соціальним життям, будьте на видноті. Цей період сприяє взаєминам, основою яких є грошовий інтерес, гарний час для зміцнення зв'язку з романтичним партнером, але звичайно, якщо ви врахуєте загальні рекомендації щодо транзиту Венери Скорпіоном, а ще ліпше, отримаєте індивідуальну консультацію — звертайтеся, у мене адекватна вартість, контакти на головній сторінці та під відео. Розвиток уяви та артистичні прагнення можуть зробити цей період успішним для втілення творчих задумів — або поодинці, або разом із партнером.

Представники знаків Діва і Козоріг можуть здійснити конструктивні перетворення в сфері особистих і ділових взаєжмин, а також у фінансових і матеріальних справах. Щоб не відбувалося в період Венери в Скорпіоні, ви можете досягти мети через безліч перешкод, якщо, звичайно ж, не дозволите загостреним почуттям керувати вами. У звичайних умовах Діви і Козороги найкраще контролюють свої внутрішні стани, але якщо ви довго стримували себе, то можете вибухнути як кипляча колба на вогні.

Тельцям і Терезам, якими керує Венера, дуже складно в період її транзиту знаком свого вигнання — Скорпіоном — ситуації вибору вимотують. Дуже важко ухвалити рішення ще й тому, що часто один або кілька варіантів не цілком зрозумілі. Але цей важкий стан долається через детальне дослідження обох варіантів. Але на це потрібен час і терпіння, яких найчастіше, просто немає.

Водоліям і Левам доведеться постраждати, напружений період для представників цих знаків зодіаку. Особисті взаємини на межі електризації простору і емоційного вибуху, втім, як і в грошових справах. За дивним збігом обставин губляться вигідні пропозиції, розриваються контракти, затримуються виплати.

Стрільцям, Овнам і Близнятам варто дотримуватися загальних рекомендацій, про які я розповіла в цьому відео. Особливо не спокушайтеся, але і не варто очікувати неприємностей звідусіль. Також враховуйте те, що зайве занепокоєння руйнівно для взаємин, здоров'я і психіки.

Читайте також: Гороскоп кохання на вересень 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання