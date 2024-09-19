Венера в Скорпіоні від 23 вересня до 17 жовтня 2024 року: емоції, кризи та трансформація стосунків

23 вересня о 05:36 (gmt+3) Венера входить у знак Скорпіона, і від цього моменту починається новий етап, повний драматичних ситуацій та перетворень – транзит Венери Скорпіоном. Цей знак славиться своїм потягом до екстриму, небезпек, питань життя та смерті.

На відміну від попереднього проходження планети за знаком Терези, який орієнтований на баланс, Скорпіон шукає складні життєві ситуації, загострює проблеми, висвічує те, що було приховано. Але в результаті саме енергія Скорпіона трансформує все це, вириває непотрібне з коренем, залишаючи тільки найкорисніше і життєздатне, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера у Скорпіоні забезпечує складні обставини у сфері фінансів та партнерства. Але саме в такі періоди виявляються важливі моменти та деталі. Скорпіон – це знак, який черпає енергію з криз, але, у процесі роботи, також з'являється безліч можливостей для зростання і подолання труднощів.

Венера в Скорпіоні народжує пристрасть та сміливість у стосунках. Під час цього транзиту цінується готовність йти на жертви заради коханої людини, але є й зворотний бік: виникає дуже сильні ревнощі. Психологічний клімат у парі розпалюватиметься, кожен жест чи слово можуть сприйматися гостріше, ніж зазвичай. Але пам'ятаємо про те, що криза – це не глухий кут, а завжди можливість для перетворення, зростання та розвитку.

Скорпіон не терпить слабкості, і в цей період партнери мають пройти випробування на міцність. Поглиблює ситуацію також і Сонячне затемнення у Терезах 2 жовтня, яким керує Венера. Найближчого місяця не виключені аномальні природні явища, які лише додадуть драматизму та розжарення у загальній картині.

Матеріальна сфера під керуванням Венери у Скорпіоні стає полем боротьби. Цей транзит можна схарактеризувати як агресивну конкуренцію та несподівані фінансові рішення. Інтриги та маніпуляції – приватні супутники фінансових операцій на цей період. Перемога дістанеться лише тим, хто не боїться фінансових бур та готовий йти на ризик. Особиста харизма та чарівність можуть стати вирішальними факторами у переговорах.

Транзит Венери Скорпіоном принесе не просто зміни в бажаннях і настроях. Жорсткий період, але це і час великих можливостей. У такі дні прокидаються найтемніші сторони характеру людини. До того ж багато людей їх не бояться і навіть отримують від них задоволення. Чим складніша ситуація, тим більше енергії приходить, і тим яскравіше горять очі сміливих та сильних особистостей.

Нестабільність у стосунках може підштовхнути до пошуку нового партнера, розставання і навіть розлучень. І, дійсно, їх побільшає під час транзиту Венери Скорпіоном. Зберегти та зміцнити любовний зв'язок непросто в цей період. Ревнощі можуть спалахнути навіть у гармонійних і довірчих взаєминах.

Венера у Скорпіоні не терпить слабкості та зради, наслідки цього можуть бути дуже трагічними. Непримиренність тягне людей у вир егоїзму. Тому багато пар стикаються з випробуваннями, перевіркою своєї емоційної сили і відданості.

Плутон керує Венерою в Скорпіоні, і перша кризова ситуація можлива 21-22 жовтня, тобто. ще напередодні інгресії планети кохання у цей важкий та містичний знак зодіаку. Цими днями Плутон та Венера утворюють між собою напружений аспект. І це не найкращий час для великих закупів чи фінансових операцій.

Знак Скорпіона вважається непростим для Венери, оскільки вона перебуває у вигнанні. Однак навіть це можна звернути на свою користь, враховуючи особливості періоду. Любовні стосунки у період стають як емоційними, а й дослідницькими. У цей час на важливу щирість і довіру у стосунках стоять.

Для ділових взаємин, співпраці, транзит Венері Скорпіоном може принести серйозні конфлікти через гроші. Цей період може стати випробуванням для партнерів та колективів людей, де довіра стоїть під питанням. Переоцінка власної значущості, бажання контролю та підозри можуть зруйнувати будь-які спілки, якщо вчасно не вжити заходів.

Скорпіон, орієнтований на інтуїцію та підсвідомість, закликає приділити увагу внутрішньому світу, звернути увагу на підсвідомі бажання та страхи, які керують нашими діями. Венера у цьому знаку пробуджує приховані емоції, минулі травми та невдалий досвід у сфері взаємин. Спогади можуть ускладнити ситуацію, посилити напруженість у стосунках. Використовуйте цей період, щоб обговорити з партнером ваші страхи, надії та побоювання. Не бійтеся бути щирими – це допоможе зміцнити взаємини, як особисті, так і ділові.

Від 3 до 8 жовтня – найкращі дні під час транзиту Венери Скорпіоном. У цей час формується гармонійна конфігурація планет "Великий Тригон" із Сатурна, Марса та Венери, що є сприятливим для розвитку зв'язків та пошуку кохання. До цього часу вже закінчиться період затемнень, що дозволяє використовувати гармонійний зв'язок планет на свою користь. Охочим знайти романтичного партнера слід проявити активність цими днями, вирушити на відпочинок, зустрітися з друзями, поспілкуватися на сайтах знайомств.

13-15 жовтня Венера в опозиції з Ураном, тому кількість неприємних несподіванок із боку інших людей значно збільшиться. Цей аспект зазвичай передбачає проблеми у шлюбі та будь-яких партнерських стосунках, виникнення любовних інтрижок, конфлікти між представниками різних поколінь. Впертість заважає ухвалювати правильні рішення, а поради оточення викликають роздратування та відторгнення.

Завершується транзит Венери Скорпіоном на позитивній ноті – гармонійні аспекти з Плутоном і Нептуном 16 і 17 жовтня, допомагають виправити помилки, здійснені за попередній місяць. Загартовані в полум'ї пристрастей та потрясінь любовні пари на новому рівні вибудовують свої стосунки.

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