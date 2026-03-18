ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
196
Час на прочитання
5 хв

Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Коли Венера переміщається знаком Тельця, світ ніби стає більш відчутним. Усе, що раніше здавалося розрізненим або надто швидким, починає сповільнюватися і набувати форми. Повертається смак до простих задоволень: теплих дотиків, красивих речей, затишних просторів, спокійних ритуалів.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року

Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року / © Credits

30 березня Венера входить у знак Тельця о 19:00 (gmt+2) до 24 квітня 2026 року. У цей період не хочеться поспішати, і є бажання проживати кожну мить так, щоб вона залишала слід — м’який, приємний, справжній, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера в Тельці повертає нас до себе через відчуття, нагадує про цінність стабільності та якості. Ми починаємо уважніше ставитися до того, що нас оточує, та обирати те, що справді підтримує. У взаєминах з’являється більше тепла й тілесності, у фінансах — прагнення діяти осмисленіше та обирати рішення, що дають сталий результат. В довколишньому просторі тепер більше комфорту та краси.

У міфології народження Венери пов’язане з одним із найдраматичніших сюжетів грецького космосу. Коли Кронос (Сатурн), син Урана, оскопив свого батька, краплі його крові впали в море. Вода спінювалася, і з цієї піни піднялася богиня незвичайної краси — Афродіта, яку римляни пізніше назвуть Венерою. Вона виникла не як донька конкретних батьків, а як уособлення самої сили тяжіння, бажання, гармонії та народження життя з хаосу. Її поява символізує момент, коли з руйнування народжується краса і здатність кохати, відчувати, творити.

Телець — це знак, який відповідає за все, що можна відчути, доторкнутися, вкоренити й зберегти. Тут важливі прості, але фундаментальні речі: якість життя, тілесність, стабільність, матеріальна база, задоволення, що не вимагає поспіху. Телець любить те, що надійне, красиве, природне й довговічне. Це енергія, яка будує, зміцнює й утримує.

Енергетику Тельця легко зрозуміти, якщо подивитися на те, як у цьому знаку почуваються різні планети. У цьому знаку цінності стають відчутними, бажання — конкретними, а рішення — практичними. Телець не женеться за новизною заради новизни; він обирає те, що витримує час. Це простір, де важливо не тільки мати, а й відчувати, що це приносить реальну опору.

У Тельці Венера перебуває у своєму домі, а отже має статус управління. Тут вона розкривається повністю: через чуттєвість, красу, комфорт, задоволення, матеріальні ресурси, здатність насолоджуватися життям. Це її природна територія, де вона задає тон і визначає, що дійсно є цінним.

Місяць у Тельці має статус екзальтації, а отже почувається особливо добре. Тут емоції стають спокійнішими, стабільнішими, глибшими. Це положення посилює здатність піклуватися, створювати затишок, підтримувати, наповнювати простір теплом. Місяць у Тельці дає стійкість почуттям і робить реакції м’якими, але надійними.

Марсу в Тельці непросто. Його вогняна природа стикається з повільним, ґрунтовним ритмом знака. Тут імпульси сповільнюються, дії стають важкими, а прямолінійність — менш ефективною. Марс у Тельці діє повільно, але наполегливо, хоча йому бракує звичної швидкості й різкості.

Плутон у Тельці теж опиняється в невигідному становищі. Його прагнення до глибокої трансформації стикається з природою Тельця, який тримається за стабільність і не любить різких змін. Тут трансформаційні процеси йдуть повільно, через матерію, через довгі цикли.

Урану в Тельці найскладніше. Його енергія змін, свободи і раптових поворотів погано поєднується із земною стійкістю знака. Уран у падінні виявляється через несподівані зміни в матеріальній сфері, у цінностях, у фінансах, у звичних засадах життя. Він ламає те, що здавалося нерухомим, і змушує шукати нові форми стабільності.

У підсумку Телець стає знаком, де все виявляється через форму, матерію, тіло, ресурси і здатність утримувати. Це знак, який вчить цінувати просте, зміцнювати важливе і будувати життя на тому, що дійсно має сенс.

Венера в Тельці допомагає відчути, що важливо саме зараз, що приносить задоволення, що варто зберегти і зміцнити. Це час, коли хочеться створювати, прикрашати, піклуватися про тіло, дім, стосунки — не заради результату, а заради самого процесу.

Саме транзит Венери Тельцем 2026 року особливо важливий. Це пов’язано з тим, що попереду — останнє з’єднання Венери з Ураном у Тельці, що завершує цілий семирічний цикл. Уран перебував у Тельці від 2018 року, і за цей час він перевернув багато тем, пов’язаних із грішми, стосунками, самооцінкою, відчуттям безпеки й матеріальними засадами життя. Він вчив нас змінювати те, що здавалося нерухомим, і відпускати старі уявлення про стабільність.

Від 26 квітня Уран залишить знак Тельця, і це фінальне з’єднання з Венерою стає точкою завершення великого етапу. Воно може принести прояснення у питаннях, які довго залишалися підвішеними. Щось, що раніше здавалося несподіваним або нестабільним, тепер сприймається як природна частина шляху. А те, що давно вимагало оновлення, отримує шанс остаточно змінитися.

Цей період створює м’який, але відчутний перехід: від старих цінностей — до нових, від колишніх уявлень про комфорт — до більш живих і чесних, від звичних схем — до тих, які справді підходять вам зараз. Венера в Тельці допомагає закріпити все, що було переглянуто за останні роки, і перетворити зміни на стійку основу.

Саме тому хочеться створювати простір, у якому приємно перебувати. І дозволяти собі те, що раніше здавалося надто сміливим або нестандартним. Венера в Тельці завершує семирічну історію Урана в цьому знаку красиво через усвідомлення того, що ми вже змінилися — і тепер готові жити по-новому.

Транзит Венери Тельцем особливо м’яко і гармонійно проявляється для представників знаків стихії Землі, тому що в цей період Венера формує до їхнього натального Сонця гармонійний аспект.

Для Тельців це час посилення особистої привабливості та внутрішнього комфорту, для Дів — період легкості у справах і приємних збігів. А в Козорогів за такого транзиту матеріальні й емоційні теми складаються більш природно.

Гармонійний аспект Венери робить її вплив відчутним, але м’яким: він допомагає, створюючи умови, в яких простіше отримувати задоволення від життя, зміцнювати стосунки і залучати потрібні ресурси.

Дата публікації
Кількість переглядів
196
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie