Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Венера в Тельці від 30 березня до 24 квітня 2026 року / © Credits

30 березня Венера входить у знак Тельця о 19:00 (gmt+2) до 24 квітня 2026 року. У цей період не хочеться поспішати, і є бажання проживати кожну мить так, щоб вона залишала слід — м’який, приємний, справжній, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера в Тельці повертає нас до себе через відчуття, нагадує про цінність стабільності та якості. Ми починаємо уважніше ставитися до того, що нас оточує, та обирати те, що справді підтримує. У взаєминах з’являється більше тепла й тілесності, у фінансах — прагнення діяти осмисленіше та обирати рішення, що дають сталий результат. В довколишньому просторі тепер більше комфорту та краси.

У міфології народження Венери пов’язане з одним із найдраматичніших сюжетів грецького космосу. Коли Кронос (Сатурн), син Урана, оскопив свого батька, краплі його крові впали в море. Вода спінювалася, і з цієї піни піднялася богиня незвичайної краси — Афродіта, яку римляни пізніше назвуть Венерою. Вона виникла не як донька конкретних батьків, а як уособлення самої сили тяжіння, бажання, гармонії та народження життя з хаосу. Її поява символізує момент, коли з руйнування народжується краса і здатність кохати, відчувати, творити.

Телець — це знак, який відповідає за все, що можна відчути, доторкнутися, вкоренити й зберегти. Тут важливі прості, але фундаментальні речі: якість життя, тілесність, стабільність, матеріальна база, задоволення, що не вимагає поспіху. Телець любить те, що надійне, красиве, природне й довговічне. Це енергія, яка будує, зміцнює й утримує.

Енергетику Тельця легко зрозуміти, якщо подивитися на те, як у цьому знаку почуваються різні планети. У цьому знаку цінності стають відчутними, бажання — конкретними, а рішення — практичними. Телець не женеться за новизною заради новизни; він обирає те, що витримує час. Це простір, де важливо не тільки мати, а й відчувати, що це приносить реальну опору.

У Тельці Венера перебуває у своєму домі, а отже має статус управління. Тут вона розкривається повністю: через чуттєвість, красу, комфорт, задоволення, матеріальні ресурси, здатність насолоджуватися життям. Це її природна територія, де вона задає тон і визначає, що дійсно є цінним.

Місяць у Тельці має статус екзальтації, а отже почувається особливо добре. Тут емоції стають спокійнішими, стабільнішими, глибшими. Це положення посилює здатність піклуватися, створювати затишок, підтримувати, наповнювати простір теплом. Місяць у Тельці дає стійкість почуттям і робить реакції м’якими, але надійними.

Марсу в Тельці непросто. Його вогняна природа стикається з повільним, ґрунтовним ритмом знака. Тут імпульси сповільнюються, дії стають важкими, а прямолінійність — менш ефективною. Марс у Тельці діє повільно, але наполегливо, хоча йому бракує звичної швидкості й різкості.

Плутон у Тельці теж опиняється в невигідному становищі. Його прагнення до глибокої трансформації стикається з природою Тельця, який тримається за стабільність і не любить різких змін. Тут трансформаційні процеси йдуть повільно, через матерію, через довгі цикли.

Урану в Тельці найскладніше. Його енергія змін, свободи і раптових поворотів погано поєднується із земною стійкістю знака. Уран у падінні виявляється через несподівані зміни в матеріальній сфері, у цінностях, у фінансах, у звичних засадах життя. Він ламає те, що здавалося нерухомим, і змушує шукати нові форми стабільності.

У підсумку Телець стає знаком, де все виявляється через форму, матерію, тіло, ресурси і здатність утримувати. Це знак, який вчить цінувати просте, зміцнювати важливе і будувати життя на тому, що дійсно має сенс.

Венера в Тельці допомагає відчути, що важливо саме зараз, що приносить задоволення, що варто зберегти і зміцнити. Це час, коли хочеться створювати, прикрашати, піклуватися про тіло, дім, стосунки — не заради результату, а заради самого процесу.

Саме транзит Венери Тельцем 2026 року особливо важливий. Це пов’язано з тим, що попереду — останнє з’єднання Венери з Ураном у Тельці, що завершує цілий семирічний цикл. Уран перебував у Тельці від 2018 року, і за цей час він перевернув багато тем, пов’язаних із грішми, стосунками, самооцінкою, відчуттям безпеки й матеріальними засадами життя. Він вчив нас змінювати те, що здавалося нерухомим, і відпускати старі уявлення про стабільність.

Від 26 квітня Уран залишить знак Тельця, і це фінальне з’єднання з Венерою стає точкою завершення великого етапу. Воно може принести прояснення у питаннях, які довго залишалися підвішеними. Щось, що раніше здавалося несподіваним або нестабільним, тепер сприймається як природна частина шляху. А те, що давно вимагало оновлення, отримує шанс остаточно змінитися.

Цей період створює м’який, але відчутний перехід: від старих цінностей — до нових, від колишніх уявлень про комфорт — до більш живих і чесних, від звичних схем — до тих, які справді підходять вам зараз. Венера в Тельці допомагає закріпити все, що було переглянуто за останні роки, і перетворити зміни на стійку основу.

Саме тому хочеться створювати простір, у якому приємно перебувати. І дозволяти собі те, що раніше здавалося надто сміливим або нестандартним. Венера в Тельці завершує семирічну історію Урана в цьому знаку красиво через усвідомлення того, що ми вже змінилися — і тепер готові жити по-новому.

Транзит Венери Тельцем особливо м’яко і гармонійно проявляється для представників знаків стихії Землі, тому що в цей період Венера формує до їхнього натального Сонця гармонійний аспект.

Для Тельців це час посилення особистої привабливості та внутрішнього комфорту, для Дів — період легкості у справах і приємних збігів. А в Козорогів за такого транзиту матеріальні й емоційні теми складаються більш природно.

Гармонійний аспект Венери робить її вплив відчутним, але м’яким: він допомагає, створюючи умови, в яких простіше отримувати задоволення від життя, зміцнювати стосунки і залучати потрібні ресурси.