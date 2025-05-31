Венера в Тельці від 6 червня до 4 липня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Венера у Тельці від 6 червня до 4 липня 2025 року / © Associated Press

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Коли Венера, богиня кохання, входить у знак своєї обителі — Телець, земля ніби починає співати. 2025 року ця подія відбудеться 6 червня о 07:43 (gmt+3). Вийде з Тельця — 4 липня о 18:31. У цей час важливо сповільнитися, відчути світ на дотик та смак, вкласти любов у те, що ми будуємо та вирощуємо, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Венера в Тельці приносить нам стійке прагнення до гармонії, тілесного кохання, комфорту та матеріального задоволення. Це повернення господині додому, туди, де вона відчуває кожну вібрацію плоті, де насолода не абстракція, а смак стиглої ягоди, тепло обіймів, шовк тканини, запах літнього повітря.

У Римській традиції Венеру вважали родоначальницею життя, уособленням чуттєвості та творчого натхнення. Вона народилася з морської піни, заплідненої небесною силою, і тих пір вона несе в собі первозданну магію — вміти бажати, і бути бажаною. Цей архетип пов’язаний з притягненням, насолодою, естетикою, а також з темами спокуси та дипломатії. Її сила полягає в магнетизмі і вмінні залучати.

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Венеру в Тельці можна уявити як святилище тілесного, храм землі, де кохання — це не абстракція, а дотик, смак, подих. Тут вона — володарка життя у всіх його проявах. Але і спокусниця, яка веде до глибоких метаморфоз через насолоду.

Переміщення Венери Тельцем — один із найсильніших транзитів для справ кохання, краси, фінансів і внутрішнього відчуття цінності. Сприятливо все, що пов’язане з тілом, природою, комфортом, мистецтвом та накопиченням ресурсів.

Телець — символ стабільності та земних благ, він пов’язаний із давніми міфами про родючість та достаток. У цьому вся знаку Венера проявляється як богиня землі, щедрості і матеріального процвітання. У стародавніх традиціях Телець асоціюється з поклонінням богів природи, багатства та продовження роду.

Величний Телець — одна з найдавніших і найпотужніших зодіакальних істот. У міфах він пов’язаний із Зевсом, який прийняв вигляд білого бика, щоб викрасти красуню Європу. Він відвіз її на спині морем до берегів Крита, де почалася нова династія — і нова історія кохання. Телець — це не просто тваринна сила — це сила тяжіння, спокуси, стабільності та чуттєвості.

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Транзит Венери у Тельці допомагає підвищити якість життя. Відчуйте свою цінність. Поважайте тіло. І не бійтеся відпустити те, що більше не робить вас щасливими навіть якщо воно здавалося непорушним. Це шлях через насолоду до самопізнання, через пристрасть до переоцінки цінностей. Він розпочнеться як тиха симфонія чуттєвості, але до кінця може стати електричним штормом.

Що важливо пам’ятати у цей період:

Все, що відбувається з любов’ю та грошима — не випадково. Це перевірка на справжні цінності.

Тілесність та стабільність — так. Прихильність та контроль — ні.

Свідомість у почуттях допоможе пройти навіть через бурю та зберегти внутрішній стрижень.

Це може бути час раптових зустрічей із людьми, які перевернуть ваше сприйняття почуттів.

Венера в Тельці прагне краси та стабільності, але її з’єднання з нерухомою зіркою Альголь (1 липня) та Ураном (3 та 4 липня) можуть змусити зіткнутися з тіньовими аспектами кохання, ресурсів та грошей, щоб вийти на новий рівень. У ці дні інтенсивна хвиля визволення та оновлення проходить через серце.

Альголь — одна з найзловівсніших зірок, пов’язана з міфом про Медузу Горгону, яка перетворювала на камінь усіх, хто дивився їй у вічі. Це символ влади, трансформації через руйнування, зіткнення з тіньовою природою особистості (одержимість, ревнощі, страх бути покинутими чи відданими). В астрології вона несе неминучі зміни, які потребують сили духу.

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Аспект з’єднання з нею може принести потужні трансформації у питаннях кохання, ресурсів та краси. 1 липня Венера стикається зі страхами втрат, глибокими емоційними переживаннями та питаннями влади у стосунках.

Зірка Альголь, «Око Медузи», несе у собі руйнівну силу пригніченого жіночого гніву та руйнівних пристрастей. Коли Венера стикається з нею, можуть піднятися ревнощі, страх зради, емоційні драми. Але також це шанс побачити свою справжню цінність крізь хаос, пережити трансформацію і вийти очищеними.

Альголь — одна з найпохмуріших зірок неба, зірка Медузи Горгони, стародавнього архетипу жіночої люті, небезпеки та трансформації через кризу. Коли Венера стикається з нею, прокидаються тіні кохання. Це момент, коли бажання можуть засліплювати, а пристрасть — нести за межу розуму. У такі дні важливо бути особливо усвідомленими у сфері почуттів та стосунків: не йти на поводі у імпульсу, не плутати кохання із захопленням.

Уран є символом свободи і раптових змін, але в Тельці він почувається незатишно: земля не любить потрясінь. Венера ж у своєму будинку. Аспект з’єднання принесе несподівані любовні сюжети, спалахи натхнення, бажання розірвати старі шаблони у стосунках та фінансах. Хтось закохається з першого погляду, а хтось зненацька зрозуміє, що готовий до розриву.

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Уран — бог небес та раптових змін, його архетип пов’язаний із Прометеєм, який приніс вогонь людям, порушивши закони богів. Це символ свободи, нових відкриттів та розриву старих обмежень. У Тельці він закликає нас переглянути звичні шаблони та вийти за межі традиційних цінностей. Енергія Урана тут менш виражена (планета у статусі падіння), адже цей знак любить стабільність.

3 та 4 липня краса ламає шаблони. Кохання, що потребує свободи. Гроші можуть приходити раптово або раптово зникати.

Венера в управлінні надає цьому поєднанню особливого сенсу: несподіванки в коханні, різкі повороти у фінансових питаннях, несподівані зміни у цінностях. Це час, коли звичні зони комфорту можуть бути зруйновані, щоб дати місце оновленню.