Раки та Козороги на порозі змін: Чорний Місяць розпочинає непростий період / © Credits

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Від 14 вересня 2026 року до 11 червня 2027 року Чорний Місяць проходить через знак Козорога, знаменуючи початок одного з найтриваліших і найвимогливіших кармічних циклів останніх років, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Природа зв’язку: чому саме ці два знаки

В астрології протилежні знаки зодіаку традиційно розглядаються як два боки однієї й тієї ж осі — вони доповнюють один одного, відображаючи дві крайності однієї теми. Вісь Рак–Козоріг — це вісь «особистого та суспільного», «дому та кар’єри», «емоційної близькості та соціальної ієрархії», «турботи та влади». Коли Чорний Місяць активує один бік цієї осі, другий бік неминуче починає резонувати — або через безпосереднє переживання теми, або через його дзеркальне відображення в навколишньому світі.

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Саме тому транзит Ліліт Козорогом не можна розглядати ізольовано, говорячи лише про самих Козорогів, — Раки виявляються втягнутими в цей процес не менш глибоко, хоча й зовсім іншим чином.

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Козоріг: безпосереднє опрацювання карми

Зустріч із власною тінню

Для представників самого Козорога цей транзит — пряма, лобова зустріч зі своєю тіньовою природою. Ліліт проходить через їхній власний знак, а отже, усі приховані, пригнічені, тіньові боки характеру, пов’язані з владою, статусом, амбіціями, припиняють бути просто абстрактною астрологічною темою — вони починають виявлятися в реальному житті, у реальних рішеннях, у реальних стосунках з оточенням.

Це час, коли Козороги змушені чесно поглянути на власні механізми досягнення цілей: чи не перетворилася кар’єра на єдиний сенс існування, чи не ставлять добробут близькі люди у жертву професійним амбіціям, чи не використовується власне становище — нехай навіть невелике, локальне — як інструмент тиску на тих, хто слабший або залежний.

Спокуси, які слід розпізнати

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Транзит Ліліт через рідний знак Козорога виявляє цілий спектр спокус, які раніше могли залишатися непоміченими самою людиною:

спокуса влади заради влади — коли посада чи статус припиняють бути засобом для досягнення цілей і стають самоціллю

спокуса суворості — виправдання холодності та вимогливості до оточення необхідністю «дотримуватися дисципліни» або «досягати результату»

спокуса демонстративного успіху — прагнення довести свою перевагу за допомогою зовнішніх атрибутів статусу, навіть якщо внутрішньо це не приносить задоволення

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спокуса підкорення заради вигоди — готовність терпіти несправедливість зверху, аби лише зберегти своє становище, і водночас вимагати беззаперечного підкорення знизу

страх вразливості — глибинне небажання виявляти справжні почуття, яке компенсується зовнішньою силою та невразливістю.

Рак: карма через дзеркало

Позиція спостерігача й водночас учасника

Зовсім інакше цей транзит переживають представники знака Рака. Козоріг — знак, протилежний Раку в зодіакальному колі, а отже, вся тіньова енергія Ліліт тут не є для Раків власною, внутрішньою темою — вона надходить ззовні, через інших людей, як відображення у дзеркалі, яке неможливо ігнорувати.

Це принципова відмінність: Ракам не доводиться боротися зі спокусою влади всередині себе — вони, скоріше, стають спостерігачами й водночас жертвами (або, у кращому разі, свідками та захисниками) чужих виявів цієї енергії. Раку не доводиться запитувати себе: «Чи не перетворююся я на деспота?» — натомість перед ним постає інше запитання: «Як реагувати, коли деспотизм опиняється поруч зі мною або спрямований на тих, кого я люблю».

Конкретні вияви, з якими зіткнуться Раки

Саме Раки в цей період найчастіше стикаються з:

деспотичними, авторитарними керівниками, рішення яких здаються нераціональними та згубними для всього колективу, але водночас не підлягають оскарженню

через жорстке, бездушне ставлення бюрократичних структур — документи повертають на доопрацювання, вимоги множаться, а проста справа перетворюється на тривалу боротьбу з системою

людьми, які використовують своє становище, статус чи владу, щоб тиснути, контролювати, принижувати слабших або залежних від них

ситуаціями в родині, коли хтось зі старших родичів або партнер виявляє несподіваний догматизм, авторитарність, нетерпимість до інших точок зору

демонстративною зверхністю оточенню, яке ставить власні амбіції та статус вище за людські стосунки та елементарне співчуття.

Чому саме Раки бачать це ніби у дзеркалі

У тому, що саме Рак стає цим дзеркалом, є глибока символічна логіка. Рак керується Місяцем і уособлює дім, сім’ю, емоційну близькість, турботу, вразливість як цінність, а не слабкість — усе те, що стоїть у прямій опозиції до холодного, ієрархічному, владному світу Козорога. Саме тому тіньові вияви Ліліт у Козорозі — бездушність, деспотизм, готовність приносити в жертву особисте заради статусу — сприймаються Раками особливо гостро й болісно: це пряма протилежність їхнім власним, найглибшим цінностям.

Невипадково в астрологічній традиції саме Чорний Місяць у Раку пов’язувався з руйнуванням сімей у минулих втіленнях — надмірною, всепоглинальною, маніпулятивною турботою. А тепер під час транзиту Ліліт через протилежний знак Раки опиняються в позиції тих, хто бачить наслідки вже іншої крайності — знеособленої, холодної влади — збоку, і змушений на неї реагувати, замість того щоб просто оберігати й піклуватися, як їм звично.

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