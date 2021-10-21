Верзаре — пиріжки з капустою: молдовський рецепт

Верзаре — це пиріжки з капустою родом з Молдови.
Якщо ви, як почули були слово "пиріжки", одразу уявляєте багато тіста, це може бути все що завгодно, тільки не верзаре. Тут все з точністю до навпаки. Це саме той випадок, коли багато начинки і мало тіста, до того ж його найтонші шари після випікання виходять розсипчастими і хрусткими, схожими на листкове.
Тісто не тільки смачне, але і слухняне і приємне в роботі. Воно дуже легко розкочується до прозорого стану, не вимагаючи додаткового підсипання робочої поверхні борошном.
Інгредієнти:
- для тіста:
- 3-3,5 склянки борошна
- 1 стакан води
- 0,5 склянки рослинної олії
- 0,5 чайної ложки солі
- для начинки:
- 0,5 кг капусти
- 1 морква
- 1 цибулина
- рослинна олія
- чорний мелений перець
- сіль
- для змащення:
- 1 жовток
приготування
Воду кімнатної температури з'єднати з рослинною олією і сіллю і перемішати.
Борошно просіяти в миску, зробити в центрі поглиблення, влити в нього воду з маслом, швидко замісити м'яке еластичне тісто, накрити його серветкою або загорнути в харчову плівку і дати відпочити 20-25 хвилин.
Подрібнену цибулю спасерувати на олії з натертою на крупній тертушці морквою, додати нашатковану капусту, посолити, поперчити і смажити до м'якості.
Готове тісто скачати валиком, розділити на невеликі шматочки, тонко розкачати їх в прямокутні коржі, викласти на край кожної начинку, підвернути бічні краї, згорнути в рулетики, викласти їх на деко і змастити жовтком.
Випікати 20-25 хвилин при 180 ° С до утворення золотистої рум'яної скоринки.
На замітку
Змащені яйцем пиріжки перед запіканням можна притрусити кунжутом або насінням льону.
Класична начинка для верзаре — це капуста, як свіжа, так і квашена. Проте можливі варіації: м'ясний фарш, обсмажений з цибулею і морквою, лівер, відварна курятина з сиром, смажені гриби з яйцем, картопля, сир, яблука з родзинками і чорносливом, тощо.
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