Верзаре — пиріжки з капустою: молдовський рецепт

Верзаре — це пиріжки з капустою родом з Молдови.

Якщо ви, як почули були слово "пиріжки", одразу уявляєте багато тіста, це може бути все що завгодно, тільки не верзаре. Тут все з точністю до навпаки. Це саме той випадок, коли багато начинки і мало тіста, до того ж його найтонші шари після випікання виходять розсипчастими і хрусткими, схожими на листкове.

Тісто не тільки смачне, але і слухняне і приємне в роботі. Воно дуже легко розкочується до прозорого стану, не вимагаючи додаткового підсипання робочої поверхні борошном.

Інгредієнти:

для тіста: 3-3,5 склянки борошна 1 стакан води 0,5 склянки рослинної олії 0,5 чайної ложки солі

для начинки: 0,5 кг капусти 1 морква 1 цибулина рослинна олія чорний мелений перець сіль

для змащення: 1 жовток



приготування

Воду кімнатної температури з'єднати з рослинною олією і сіллю і перемішати.

Борошно просіяти в миску, зробити в центрі поглиблення, влити в нього воду з маслом, швидко замісити м'яке еластичне тісто, накрити його серветкою або загорнути в харчову плівку і дати відпочити 20-25 хвилин.

Подрібнену цибулю спасерувати на олії з натертою на крупній тертушці морквою, додати нашатковану капусту, посолити, поперчити і смажити до м'якості.

Готове тісто скачати валиком, розділити на невеликі шматочки, тонко розкачати їх в прямокутні коржі, викласти на край кожної начинку, підвернути бічні краї, згорнути в рулетики, викласти їх на деко і змастити жовтком.

Випікати 20-25 хвилин при 180 ° С до утворення золотистої рум'яної скоринки.

На замітку

Змащені яйцем пиріжки перед запіканням можна притрусити кунжутом або насінням льону.

Класична начинка для верзаре — це капуста, як свіжа, так і квашена. Проте можливі варіації: м'ясний фарш, обсмажений з цибулею і морквою, лівер, відварна курятина з сиром, смажені гриби з яйцем, картопля, сир, яблука з родзинками і чорносливом, тощо.

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