Весільний гороскоп на 2025 рік для всіх знаків зодіаку

2025 рік принесе багато сюрпризів, змін та відкриттів у сфері кохання. Це час яскравих почуттів, трансформацій, а деяких – несподіваних сюрпризів. Висхідний Місячний Вузол у знаку Риби та Юпітер у Раку будуть спрямовувати нас до духовної та емоційної близькості.

Вибір дати для весілля – важливий крок, і астрологія як орієнтир допоможе визначити сприятливі періоди для цієї події. Подумайте, який сезон вам ближчий за духом, але все ж таки враховуйте, що найкращий час для весіль та інших сімейних урочистостей починається після 9 червня і триватиме до кінця року, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

2025 року зірки пропонують кілька гармонійних періодів, які допоможуть створити міцний та щасливий союз. Але пам'ятайте, що загальний гороскоп показує лише зовнішнє тло і може замінити індивідуальний підбір дат конкретної пари (таку роботу виконує астролог).

Основні рекомендації:

Уникайте ретроградних Венери та Меркурія – ці періоди особливо несприятливі для тих, хто одружується вперше. Енергії ретро планет можуть призвести до непорозумінь, сумнівів та нестабільності у відносинах.

Венера ретроградна від березня до 14 квітня – у знаках Риби та Овен.

Меркурій ретроградний:

від 15 березня до 7 квітня – у Рибах,

від 18 липня до 11 серпня – у Львові,

від 9 до 29 листопада – у знаках Стрільця та Скорпіона.

Для посилення енергії нового початку намагайтеся вибирати дні Місяць, що росте, і повний місяць. Уникайте молодика і спадного Місяця, якщо хочете стабільності та гармонійного розвитку в сімейних взаєминах.

Місяць без курсу – це астрологічний термін, що означає період, коли Місяць завершує свої аспекти (взаємодії коїться з іншими планетами) у поточному знаку і створює нових до переходу на наступний знак. Цей період може тривати від кількох хвилин до кількох годин, рідко і 1–2 доби. В астрології такі проміжки часу вважаються "вакуумними" або "порожніми", і події, розпочаті в ці періоди, часто не мають стабільної основи чи позитивного результату. Місяць без курсу створює відчуття "пробілу" або відсутності енергії для закріплення подій.

В астрології Місяць символізує емоції, підсвідомість, інтуїцію та внутрішній зв'язок. Шлюб, укладений у цей період, може зіткнутися з плутаниною в очікуваннях, відсутністю чіткості чи емоційної стійкості. Вважається, що справи, розпочаті за Місяця без курсу, мають тенденцію "зависати", не досягаючи бажаного результату. Це може виявлятися як труднощі у реалізації спільних планів чи відчуття, що союз не приносить повного задоволення.

Якщо ви плануєте важливу подію, таку як одруження, краще визначитися з датами, порадившись з астрологом. коли Місяць перебуває у аспектах з гармонійними планетами (наприклад, Венера чи Юпітер). Це забезпечить підтримку союзу, гармонію та стабільність. Плануйте торжество, коли Місяць перебуває у сприятливих аспектах і сильних знаках, таких як Тілець, Рак або Терези, щоб посилити гармонію та довгостроковість союзу.

Плутон, який увійшов у знак Водолія 20 листопада 2024 року, продовжить трансформувати уявлення про кохання, принесе зміни та глибокі інсайти.

Під впливом важливих транзитів, таких як Нептун в Овні, Юпітер у Раку та Уран у Близнятах, взаємини, що давно сформувалися, розвиватимуться з новою енергією.

Загальні тенденції у коханні на 2025 рік:

Емоційна глибина: Юпітер у Раку від 9 червня принесе гармонію в особисте життя та посилить бажання піклуватися про близьких, створювати затишок та будувати довгострокові взаємини.

Свобода та новизна: Уран у Близнятах від 7 липня привнесе динаміку, новаторський погляд на почуття та бажання експериментувати. Транзит пробуджує спрагу пригод та нових вражень! Шукайте партнера через спільні інтереси. 2025 рік стане роком нових горизонтів у коханні. Уран сприятиме зустрічам із цікавими людьми. Можливі перспективні знайомства через Інтернет.

Зміни у цінностях: Нептун в Овні від 30 березня пробудить пристрасть, щирість та прагнення до справжніх емоцій, але вимагатиме чесності із самим собою. Під впливом Нептуна багато хто почне переоцінювати свої почуття та стосунки.

Ретроградна Венера (3 березня – 14 квітня): період переосмислення відносин, повернення до старих партнерів або роботи над поточними спілками.

Загалом початок року сприятливий для офіційного оформлення взаємин. Якщо не можете чекати до літа, то орієнтуйтеся на перелічені нижче інтервали часу:

від 1 до 15 січня. Ідеально підходить для чутливих та творчих спілок, де романтика відіграє ключову роль.

від 30 січня до 13 лютого. Чудовий період для пар, які хочуть легкості, дружби та відкритості у шлюбі.

Березень категорично не підходить для одруження. Окрім ретро Меркурія та ретро-Венери, ві 14 до 29 березня весняний коридор затемнень. До 29 березня Ліліт – негативна кармічна точка, що переміщується за знаком Терези, який відповідає за сферу взаємин та офіційні спілки. Відповідно, у цьому періоді немає сприятливих дат для весіль.

Від 28 квітня до 13 травня – період зростального Місяця, тому в цьому часовому інтервалі можна знайти підхожі дні для урочистостей. Сприятливий час для розкішних весіль, що запам'ятовуються, наповнених яскравими емоціями. А правильно обрана дата для конкретної пари додасть пристрасті та тепла у сімейні стосунки.

9 червня Юпітер переходить у знак Рака на 12 місяців, посилюючи емоційний зв'язок та орієнтацію на сім'ю. Це час турботи, підтримки та тепла. Тому до кінця 2025 року енергетичне тло ідеальне для створення сімейних та затишних спілок, де традиції, діти та дім мають ключове значення.

Але не плануйте одруження на період осіннього коридору затемнень від 17 до 21 вересня.

2025-й вимагатиме від нас більше терпіння та уваги до партнера. Але результати коштуватимуть зусиль! Рік принесе уроки та нагороди. Великий шанс зустріти споріднену душу, якщо ми будемо відкриті. Це рік роботи над взаєминами, пошуку балансу між обов'язками та романтикою.

Нехай 2025-й стане часом кохання, гармонії та щастя для кожного представника всіх знаків зодіаку! А ваш вибір дати весілля стане символом кохання та міцного союзу!

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