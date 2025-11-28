Весільний гороскоп на 2026 рік для всіх знаків зодіаку / © Credits

Цей гороскоп допоможе зрозуміти, які періоди сприятливі для весіль, романтичних зустрічей і зміцнення партнерства. Венера і Марс задаватимуть ритм пристрасті та гармонії, динаміку стосунків, а Юпітер і Сатурн перевірятимуть союзи на міцність, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У першій половині січня небесна картина складається особливо сприятливо для сфери почуттів, планування спільного майбутнього, одруження. Марс і Венера з’єднуються в Козорозі, створюючи основу для серйозних і стійких союзів. Їхня енергія спрямована не на швидкоплинні пристрасті, а на побудову міцних зв’язків, де цінуються відповідальність, надійність і вірність.

Додаткову підтримку дають гармонійні аспекти до Урана, Нептуна і Сатурна. Уран приносить свіжість і новизну, допомагає оновити стосунки і внести в них елемент свободи й натхнення. Нептун посилює романтику, довіру й духовну близькість, відкриває простір для мрії та спільної творчості. Сатурн закріплює результат, перетворюючи почуття на стійкий союз, де є опора і перспектива.

Друга половина січня — перша половина лютого може принести кардинальні зміни в любовні взаємини. А заплановане офіційне оформлення шлюбу і зовсім може бути зірвано або, в кращому разі, відкладено на невизначений час. Але період сприятливий для нових знайомств, романтичних зустрічей без особливих зобов’язань, привнесення чогось нового у стосунки, що спрямує вас до щасливих змін в особистому житті.

Від 16 лютого до 30 березня — несприятливий час для обговорення питань оформлення шлюбного союзу, проведення весіль, початку романічного зв’язку. У цей час ми опиняємося під впливом затемнень і ретроградного Меркурія — двох чинників, які традиційно вважають такими, що запобігають та створюють проблеми в міжособистісних взаєминах.

Затемнення висвічують приховані боки стосунків, розкривають те, що довго залишалося в тіні. Вони можуть приносити раптові повороти, емоційні кризи і ситуації, коли звичний лад руйнується. Також Венера у статусі вигнання до 30 березня, і це несприятливо для сфери стосунків. Краще перечекати, щоб не будувати майбутнє на хиткому ґрунті.

Від 31 березня до 24 квітня — Венера в Тельці, у знаку свого управління. Марс також в Овні, яким керує. Це одне з найгармонійніших і найсильніших положень для гендерних планет, а значить, і для любовних стосунків стосунків. Венера і Марс благословляють стосунки — естетика й чуттєвість посилюються. У цей період з’являється довіра між людьми, багато хто прагне вірності й матеріальної стабільності.

Для шлюбу і романічних зв’язків цей час дарує стабільність, чуттєвість, ніжність і прагнення до справжньої близькості. Укладення шлюбного союзу в ці дні обіцяє міцність і стійкість. Початок романтичного зв’язку має шанс перерости в серйозний союз.

Від 25 квітня до 27 червня, загалом, період підходить для переходу на новий рівень у стосунках. Транзит Венери Близнятами, Раком і Левом у цей період сприяє знайомствам, початку спільного проживання, гарним жестам, освідченням. Цей весняно-літній період додає свою особливу барву у сферу кохання і шлюбу, веде нас від легких знайомств до глибокої близькості й потім — до яскравого вияву почуттів. Стосунки природньо переходять на новий рівень: від перших кроків до серйозних рішень і свята кохання.

Венера в Близнятах (25 квітня — 18 травня) відкриває час легкості та спілкування. Це сприятливий момент для знайомств, романтичних листувань, інтелектуального зближення. Стосунки народжуються через слова, сміх і спільні ідеї.

Венера в Раку (19 травня — 12 червня) переносить акцент на глибину почуттів і домашній затишок. Тут особливо вдало розпочинати спільне проживання, зміцнювати емоційну близькість, створювати простір довіри й турботи. Це час, коли кохання стає основою для сім’ї.

Венера у Леві (13 червня — 9 липня) завершує цей транзит яскравим акордом пристрасті й натхнення. Вона дарує романтиці театральність, бажання зізнань і свят. Чудовий період для заручин, весіль і будь-яких подій, де кохання можна показати світу.

Від 27 червня і до кінця серпня — несприятливий період для любовної сфери. Це час ретроградного Меркурія, транзиту Венери Дівою — знаком падіння, а також затемнень (12–28 серпня). Для шлюбу і романтичних зв’язків це може означати плутанину в очікуваннях, недомовленість, а іноді й повернення старих історій, які заважають рухатися вперед.

У стосунках це може проявлятися як недомовленість, хибні очікування або навіть повернення до старих конфліктів, які здавалися давно завершеними. Замість чіткості та прямоти виникає відчуття, що слова не доходять до адресата або трактуються інакше, ніж було задумано. Таким чином, кінець червня — серпень стає часом випробувань для романтичної сфери.

Венера в Діві (10 липня — 6 серпня) втрачає частину своєї сили і проявляється не в романтичній щедрості, а в критичності та надмірній вимогливості. У цей період посилюватиметься схильність до прискіпування, аналізу дрібниць, пошуку недоліків. Замість легкості та гармонії виникає бажання все контролювати, що здатне створювати напруженість між партнерами.

Особливо значущим стає період затемнень від 12 до 28 серпня. Хоча Венера переміщуватиметься Терезами — знаком сили. Найсильніші пари пройдуть цей період без потрясінь. Але важливо пам’ятати, що затемнення завжди пов’язані з кризами й переломними моментами, коли приховане виходить назовні. У любовній сфері це може означати раптові розриви, перегляд цінностей або несподівані повороти у відносинах. Те, що довго залишалося в тіні, проявляється різко й вимагає розв’язання.

Дні від 29 серпня до 9 вересня для взаємин і шлюбного союзу дуже сприятливі. Це не означає, що стосунки приречені, але важливо розуміти: будь-які кроки в бік шлюбу або нових зв’язків у цей період можуть виявитися нестабільними. Краще використати цей час для аналізу, внутрішньої роботи і переосмислення, ніж для остаточних рішень.

Від 12 жовтня на 7 місяців Селена (світла кармічна точка) переміщується знаком Терези і згладжує негатив, який створює Венера в Скорпіоні з 10 вересня. А від 3 жовтня і до 14 листопада Венера ретроградна в знаках Скорпіона і Терези — для відновлення давніх стосунків, повторного вступу в шлюб, час підходить.

У Скорпіоні Венера виявляє свої найпристрасніші й часом руйнівні боки: ревнощі, бажання контролю, емоційні крайнощі. Селена у Терезах же нагадує про рівновагу, справедливість і красу партнерства, повертаючи стосунки до чистішого й світлішого рівня.

Ретроградна Венера завжди пов’язана з переглядом цінностей, стосунків і почуттів. У Скорпіоні вона піднімає глибинні пристрасті, старі історії, приховані мотиви і може повертати до минулих зв’язків, які потребують остаточного розв’язання. У Терезах ретроградність проявляється як перевірка партнерських стосунків: баланс, чесність і рівність стають головними темами, і будь-які дисгармонії виходять назовні.

Таким чином, осінь 2025 року несе подвійне послання: