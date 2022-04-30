Весна 2022: рекомендації астрологині на 1 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Перший день після молодика, який стався 30 квітня під час часткового сонячного затемнення.

Місяць, що росте, в знаку Тельця і Венера в останніх градусах знака Риб у поєднанні з Юпітером рекомендує починати багатообіцяльні справи і бізнес. Щоправда, з цими питаннями слід поквапитися – вже від 10 травня і аж до 3 червня Меркурій перейде у ретроградний рух, і на будь-які – як ділові, так і бізнес-проєкти – буде накладено категоричне табу.

День – як і кілька наступних днів – сприятливий для садівництва та будь-яких дій, пов'язаних із землею: можна розпушувати землю, прополювати грядки, вносити добрива. Але головне, садити і пересаджувати будь-які рослини: будь-яке насіння і саджанці, опущені в землю в цей час, одразу ж підуть у ріст і демонструватимуть гідну заздрості силу та витривалість.

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