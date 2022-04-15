Весна 2022: рекомендації астрологині на 15 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихолог Валентина Віттрок.

Марс заходить на знак Риб, в якому пробуде до 25 травня, що протягом усього цього часу сприятиме енергетичним припливам і відпливам, коли людина то бадьора і сповнена сил, то почувається цілком ослаблою, виникає інтерес до таємниць, а в плані здоров'я – проблеми зі шкірою та ступнями.

Не менш важлива подія цього дня – перехід Чорного Місяця (або Ліліт ) зі знака Близнят на знак Рака. Вона зачіпає глибинні верстви людської психіки, витягуючи на поверхню наші комплекси, дитячі травми та страхи. Ліліт у Раку дає можливість усвідомити свої залежності, які заважають стати сильнішими та вільнішими, і позбутися їх. Під час цього транзиту наша внутрішня дитина може бути зцілена, хоча це і не факт — все-таки Ліліт, не янгол, а демон. Чорний місяць може нагадати про існування боргів перед батьками, дітьми та старшими родичами, а також створити умови для ліквідації цих заборгованостей. Для Раків, які попередні дев'ять років створювали проблеми іншим людям, Чорний Місяць може створити аналогічні умови та суворо стягнути борг із них за це.

Час перебування Ліліт у кожному знаку – дев'ять місяців – це цикл вагітності, тому жінки-Раки у цей час цілком можуть дізнатися, що скоро стануть матерями. Щодо чоловіків-Раків, то їх – з великою ймовірністю – очікує випробування взаєминами, яке витримають не всі – взагалі, Ліліт – це тест на те, наскільки чиста у людини душа. Тим, хто нічим її не забруднив, боятися нічого.

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