Весна 2022: рекомендації астрологині на 16 травня

Астрологня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у понеділок

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

О 4 годині 13 хвилин за Грінвічем – о 6 годині 13 хвилин за київським часом – у 26-му градусі Скорпіона відбудеться повне місячне затемнення, воно загрожує тим, що формує тау-квадрат із Сатурном у Водолії.

Якщо врахувати, що поруч із Сонцем у цей час перебуватиме Уран, можна говорити про серйозний ризик техногенних катастроф, вибухів і – на рівні здоров'я – інсультів. Марс у поєднанні з Нептуном може завести людей у тупикову ситуацію або зробити їх жертвою ошуканства.

Така сполука двох планет також може говорити про ймовірність алкогольних і фармакологічних отруєнь, а також застосування хімічної зброї та військові дії на морі. Панікувати з цього приводу не варто, а ось виявляти пильність та готовність до будь-яких – несподіваних та нестандартних – ситуацій не тільки можна, а й потрібно.

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