Весна 2022: рекомендації астрологині на 19-20 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у четвер та п'ятницю.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць проходитиме за знаком Козорога, що позначиться на емоційному стані кожної людини – особливо тих, хто не вміє тримати свої почуття під контролем. Потрібно бути готовим до того, що оточення стане більш стриманими та скупими на прояв емоцій, а близькі люди, які ще вчора щодня освідчувалися у коханні, можуть раптово обдати крижаним холодом.
Люди припинять здійснювати нерозважливі вчинки і почнуть відповідати принципу про те, що, перш ніж "різати", необхідно кілька разів "відміряти". Козороговий Місяць охолодить багато гарячих голів і в політиці – шкода тільки, що триватиме його дія лише два дні, якби термін був тривалішим, у світі поменшало б пристрасті та романтики, зате стало б набагато спокійніше.
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