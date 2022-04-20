Весна 2022: рекомендації астрологині на 21 квітня

Астрологня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у четвер.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак Тельця, а транзитний Місяць – на знак Козорога, формуючи позитивні аспекти до трьох планет у Тельці. Це час повільного, розважливого планування, коли вдасться правильно визначитися як із поставленими цілями, так і зі способами – стратегією і тактикою – їх досягнення, чим обов'язково треба користуватися.

Посилиться потяг до матеріальних благ і плотських задоволень, які бажано компенсувати – зрозуміло, якщо є така можливість – задоволеннями духовними: відвідуванням храму, класичною літературою та музикою. Такі якості знака Тельця, як завзятість, впертість, наполегливість у досягненні своєї мети, терпіння та витривалість стають – різною мірою – притаманні представникам інших зодіакальних знаків. Успішними обіцяють бути будь-які фінансові операції, можна влаштовуватися на роботу — вона виявиться перспективною в усіх сенсах.

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