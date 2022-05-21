Весна 2022: рекомендації астрологині на 22 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак Близнят. Незважаючи на те, що 24 травня зі знака виходить Меркурій – планета комунікабельності, люди стануть більш товариськими та кмітливими, багаторазово посилюються їхні інтелектуальні здібності. Успіх чекає на представників меркуріанських професій – письменників, критиків, журналістів.

Можна і потрібно вчитися, отримуючи середню, середню спеціальну або вищу — а іноді й повторну вищу — освіту, а також займатися самоосвітою — знання "вкладаються" в голові якнайкраще. Якщо на цей час випадає екзаменаційна сесія, можна не хвилюватися – все вдасться здати на "відмінно". Добре піде і викладацька діяльність, особливо якщо людина має відповідний запас знань – тобто, вона має чим поділитися з іншими. Вдалими будуть будь-які поїздки – особливо це стосується відряджень.

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