Весна 2022: рекомендації астрологині на 23-25 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися у суботу, неділю, понеділок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Місяць у Водолії може принести як давно очікувані перші грози, так і моральну пригніченість разом із відчуттям безвиході.

Вони будуть викликані присутністю у знаку Водолія планети-обмежувача, Сатурна, який давно формує важкі аспекти до місячних вузлів у Тельці та Скорпіоні. Цей час нібито призначений для різких змін у роботі та житті, на які людина налаштовувалась давно, але з якихось – об'єктивних чи суб'єктивних – причин ніяк не могла наважитися – тепер же сприятливий період для цього настав.

На конструктивний лад допоможе настроїтись впевненість у своїх силах, яка з'явиться під впливом небесної конфігурації. Дні також сприятливі для фантазій, які під впливом космічних енергій незабаром можуть втілитися в життя.

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