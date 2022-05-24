Весна 2022: рекомендації астрологині на 25 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у середу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Марс на півтора місяця заходить на знак Овна, де він, підживлюючись відповідними енергіями, перетворюється на подобу шахтаря-ударника з відбійним молотком – його пробивній силі можна лише позаздрити.

Озброївшись енергією, що вивільнилася, можна досягти будь-яких — найфантастичніших — цілей, але якщо вона не знайде прагматичного і результативного виходу, то цілком може вилитися в з'ясування стосунків і бійки, аж до кровопролиття. У людині прокидається інстинкт завойовника і бажання чинити подвиги, навіть якщо в них немає жодного сенсу.

Втім, на тлі Меркурія, що розташований у ретроградній петлі, будь-яка агресія – аж до воєнних дій – буде короткочасною, і "згасне" так само швидко, як і "палахне".

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