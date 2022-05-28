Весна 2022: рекомендації астрологині на 29 травня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у неділю
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Венера переходить на знак Тельця, де вон у себе вдома, тому перебуває в спокої та умиротворенні, а заодно прагне розкоші та задоволень, передаючи це бажання заодно і всім жителям Землі.
Для Венери в Тельці головне – фізичні задоволення: побутовий комфорт, зручний і водночас дорогий одяг, смачна їжа та напої, прикраси – навіть під час війни все це – зрозуміло, якщо є така можливість – має місце.
Результатом можуть стати розслаблення і лінощі, тому про серйозні професійні та трудові досягнення в цей час не йтиметься. Властива це знаку і неквапливість, а це має величезне значення, якщо пригадати, що 30 травня об 11 годині 31 хвилині відбудеться молодик у 10-му градусі Близнят – він перебуватиме на осі катастроф, тому необхідно відмовитися від будь-якої поспішності та квапливості, вони себе не виправдають, скоріше, навпаки – результат буде прямо протилежним очікуваному.
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