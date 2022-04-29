Весна 2022: рекомендації астрологині на 30 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Вітрок.

День першого у нинішньому році сонячного затемнення – воно відбудеться о 20 годині 42 хвилини за Гринвічем (22 години 42 хвилини за київським часом) в одинадцятому градусі Тельця на тлі з'єднання Венери та Юпітера у знаку Риб, що могло б мати дуже цікавий вигляд, якби не насторожувала присутність Урана поруч зі з'єднанням Сонця з Місяцем.

Як правило, призводить до занепаду сил у тих знаків, через які проходить, а також може свідчити про небезпеку, яка загрожує коронованим або просто дуже важливим особам: так, в ореолі сонячного затемнення пішла з життя принцеса Діана і Папа Римський Іван Павло II. Королева Британії Єлизавета II за знаком зодіаку є Тельцем, тому їй у цей час – кілька днів до затемнення і після нього – варто себе поберегти. Присутність Урана також може свідчити про несподівані факти та таємниці відомих людей, які раптово стануть надбанням громадськості, техногенних катастроф, аварій та вибухів. Проте важливо пам'ятати про те, що будь-яке затемнення – чудова можливість закласти правильні, позитивні основи свого життєвого шляху.

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