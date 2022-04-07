Весна 2022: рекомендації астрологині на 8-9 квітня

Астрологиня розповла, до чого нам потрібно готуватися у п'ятницю та суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Рака, створюючи хороші аспекти з Венерою та Юпітером, що передбачає приємне проведення часу з близькими людьми – з коханими, друзями та родичами.

Якщо ви зараз перебуваєте далеко від інших, знайдіть можливість не тільки почути, а й побачити одне одного за допомогою відеозв'язку у месенджерах. Не варто скупитися на добрі слова та добрі побажання – у такий час, як теперішній, їх багато не буває. Особливо сильно треба дбати про дітей та літніх родичів – вони зараз є найуразливішими, а тому найбільше потребують любові та підтримки.

Читайте також: