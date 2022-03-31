Весна-2022: рекомендації астрологині на 1 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися в п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Другий місячний місяць розпочинається молодиком о 8 годині 26 хвилин за Гринвічем (10 годин 26 хвилин за київським часом) у дванадцятому градусі Овна. Він продовжує нести на собі тау-квадрат Венера-Марс-Сатурн із Водолія до місячних вузлів, що говорить про складну – військову – ситуацію, валютні та сімейні справи, а також питання здоров'я. Насамперед це стосується фіксованих знаків – Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія, але й іншим обережність не завадить. Що стосується здоров'я, погані аспекти Венери можуть вказувати на збій гормональної системи та гомеостаз, через що в цей час небажано робити будь-які хірургічні операції, у тому числі пов'язані з виробленням гормонів та використанням яйцеклітин.

Проте є й хороші новини: Юпітер у карті молодика разом із Нептуном може свідчити про медичні інновації та хороші показники у тих, хто пройшов курс лікування від будь-якої хвороби.

Альянс Юпітера та Нептуна також може свідчити про зміну ідеології цілих держав, що дає надію на сприятливі зміни в ході воєнних дій. Особливим авторитетом користуватимуться духовні особи – люди шукатимуть розради в релігії. До вказівок повні необхідно дослухатися максимально уважно, оскільки вони зазвичай визначають тон усього місяця. Варто лише додати, що у квітні їх буде дві – друга відбудеться 30 квітня і збігатиметься із сонячним затемненням у знаку Тельця.

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