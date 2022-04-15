Весна 2022: рекомендації астрологині на 16 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у суботу.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок .

О 18 годині 56 хвилин за Гринвічем (о 20 годині 56 хвилин за київським часом) відбудеться повний місяць у знаку Терезів.

Така подія, як правило, виявляється критичною в будь-яке інший — більш спокійний — час, тепер же, оскільки в цей період формуються два напружені тау-квадрати — Місяць — Сонце — Плутон і Місячні вузли до Сатурна у Водолії — може йтися про якісь серйозні трансформації: питання життя і смерті.

Дуже важливо бути обережними за кермом, дотримуватися правил дорожнього руху та не переходити вулицю в недозволеному місці, ймовірні й проблеми з технологіями. Найбільш схильними до впливу повні виявляться представники знака Терезів, а також фіксованих знаків — Тельця, Лева, Скорпіона і Водолія.

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