Весна 2022: рекомендації астрологині на 17-19 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам треба готуватися у неділю, понеділок та вівторок.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить знаком Скорпіона. Енергетичний потенціал у цей час надзвичайно високий, та це не означає, що вдасться спрямувати його в потрібне – мирне – русло: сили, які не вдасться витратити на добру справу, можуть повернутися проти свого господаря, зіпсувавши настрій і призвівши до депресії.

Втім, годі й повірити, що спрямовані проти інших, вони матимуть сприятливий вплив, проте цього разу він торкнеться людей навколо – вони стикнуться з нашою дратівливістю, аж до самої агресії. В цей час також не рекомендується робити закупівлі – і не лише великі, але й дрібні, бо вони – з великою ймовірністю – виявляться невдалими. Зате можна ризикувати – зрозуміло, що в розумних межах, різко змінювати життя і роботу, головне – прорахувати всі наслідки "різких рухів".

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