Весна 2023: рекомендації астрологині на 16 березня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце, що розташоване в знаку Риб, з'єднується з Нептуном, що там знаходиться, вносячи зміни як у події, що відбуваються з нами, так і у внутрішній стан кожного з нас. Люди стають більш мрійливими та чуттєвими, схильними до відповідних мрій та бажань. З одного боку, це дає натхнення, яке є особливо важливим для людей творчих професій: його природу дуже складно визначити – в більшості випадків інакше як божественним його не назвеш. Негативний бік цієї конфігурації – плутанина у справах і самоомана, до якого будуть схильні навіть найреалістичніше налаштовані люди, які завжди намагаються бачити те, що дійсно є, а не те, що їм хотілося б побачити.

У цей час Венера перетворюється на місце своєї сили – знак Тельца. Навіть ті з нас, хто зазвичай задовольняється спартанськими умовами життя, прагнуть зручностей і комфорту. Люди починають робити більше покупок, до того ж речі вони водночас вибирають дорогі та добротні, які прослужать своїм господарям не один рік. Тому тим, чий бюджет обмежений, у цей час бажано – щоб уникнути спокус – оминати магазини, а все-таки потрапивши до них, купувати лише найнеобхідніше. У взаєминах між людьми зростає прагнення створення міцних союзів замість необтяжливих зв'язків: цим потрібно скористатися тим, хто давно збирався офіційно оформити свій шлюб. Здоров'я в цей час практично не турбує людей, якщо не вважати ймовірності венеричних захворювань — необхідно вживати всіх запобіжних заходів

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