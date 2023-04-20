Весна 2023: рекомендації астрологині на 21 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватись у п'ятницю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сонце переходить на знак Тельця, а Меркурій входить у ретроградну петлю, в якій перебуватиме до 15 травня включно. У зв'язку з цим вирішення будь-яких важливих питань, початок роботи над серйозними проєктами та великі покупки необхідно відкласти до того часу, коли Меркурій повернеться у директний – прямий – рух, тобто до 16 травня. В іншому разі замість проривів у професійному плані доведеться говорити про бездарно витрачені зусилля, а придбані речі прослужать, на жаль, недовго, тому витрачені на них гроші виявляться викинутими – у прямому розумінні цього слова.

У стосунках із оточенням, особливо близькими людьми, ймовірна відсутність порозуміння, що своєю чергою може призвести до конфліктів. Важливо уникати будь-яких розбіжностей: слова можуть виявитися неправильно зрозумілими, що й призведе до конфліктів.

Тим не менш, і це важливо пам'ятати, ретроградний Меркурій принесе проблеми не всім – люди, у яких ця планета в ретроградній фазі перебуває в особистому гороскопі, не відчують дискомфорту – для них цей період виявиться вдалим та продуктивним – в усіх сенсах.

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