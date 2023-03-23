Весна 2023: рекомендації астрологині на 24 березня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць у знаку Тельця "складає компанію" Венері та Урану. Оскільки супутник Землі є зростальним, все посаджене в цей час "насіння" – як у прямому, так і в переносному значенні (у теплицях або в бізнесі) – швидко зростатиме і дасть хороші паростки. Можна розпочинати реалізацію важливих проєктів, відкривати депозити, укладати контракти та підписувати договори, а також висаджувати розсаду у ґрунт – у будь-якому з цих випадків можна розраховувати на гарний урожай.

День також знаменується переходом Плутона до знака Водолія – це буде його перше заходження, і там він перебуватиме до 12 червня 2023 року. Для Плутона Водолій є знаком падіння, що вкрай неприємно не так для самої планети, як для країн, що перебувають під його заступництвом. Фатальне – заморожувальне – дихання Плутона практично одразу відчують у Росії та Канаді: зірки приготували їх мешканцям серйозні випробування. Втім, вплине Плутон у Водолії і на світ загалом: навесні 2023 року на всіх континентах народ почне змітати диктаторські режими, що дуже важливо для тих країн, де йдуть війни – насамперед для України.

Під час другого заходження до знаку – це відбудеться в листопаді 2024-го, а триватиме до 2044 року – Плутон принесе новий світопорядок, нові – яскраві – тенденції в політиці, технологіях, культурі, способі життя. Завдяки впливу Плутона у Водолії та Урана в повітряному та інтелектуальному знаку Близнят у майбутньому з'явиться ірраціональна надсвідомість, можливість спілкування з іншими світами та цивілізаціями.

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