Весна 2023: рекомендації астрологині на 26-28 березня

Про те, на що цими днями варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць рухається за знаком Близнят – це означає, що на кілька днів – принаймні до 28 березня – настає максимально сприятливий час для спілкування. Цими днями можна розмовляти – і домовлятися – з діловими партнерами, вони будуть готові прийняти думку одне одного і прийти до необхідного для всіх консенсусу. Не останню роль відіграють енергії цих днів і в міжособистісних взаєминах: можна з'ясовувати стосунки з близькими людьми, що особливо важливо для тих, у кого вони останнім часом стали напруженими. Головне, не приховувати від коханої людини приводи для невдоволення: тільки обговоривши їх, можна буде помиритися чи, навпаки, розставивши всі крапки над "і", розійтися в різні боки.

Цього ж дня Марс, який сім місяців перебував у Близнятах, перейде на знак Рака, де пробуде до 21 травня. На перший план вийдуть цінності, пов'язані з такими поняттями, як рід, батьки, сім'я та діти. З одного боку, зірки закликають людину дбати про близьких їй людей, з іншого – саме вони у непрості часи можуть допомогти та підтримати.

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