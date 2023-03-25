Весна 2023: рекомендації астрологині на 26-28 березня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися від неділі до вівторка.
Про те, на що цими днями варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць рухається за знаком Близнят – це означає, що на кілька днів – принаймні до 28 березня – настає максимально сприятливий час для спілкування. Цими днями можна розмовляти – і домовлятися – з діловими партнерами, вони будуть готові прийняти думку одне одного і прийти до необхідного для всіх консенсусу. Не останню роль відіграють енергії цих днів і в міжособистісних взаєминах: можна з'ясовувати стосунки з близькими людьми, що особливо важливо для тих, у кого вони останнім часом стали напруженими. Головне, не приховувати від коханої людини приводи для невдоволення: тільки обговоривши їх, можна буде помиритися чи, навпаки, розставивши всі крапки над "і", розійтися в різні боки.
Цього ж дня Марс, який сім місяців перебував у Близнятах, перейде на знак Рака, де пробуде до 21 травня. На перший план вийдуть цінності, пов'язані з такими поняттями, як рід, батьки, сім'я та діти. З одного боку, зірки закликають людину дбати про близьких їй людей, з іншого – саме вони у непрості часи можуть допомогти та підтримати.
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