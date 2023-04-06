Весна 2023: рекомендації астрологині на 7-9 квітня

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Транзитний Місяць проходить за знаком Скорпіона, гармонійно "торкаючись" тринами Марса у знаку Рака та Сатурна у знаку Риб. Саме собою просування Місяця Скорпіоном говорить про погіршення криміногенної ситуації та збільшення кількості злочинів, передусім сексуальних, і різноманітних екстремальних ситуаціях. Тому головною порадою, які дають нам астрологи такими днями, є обережність: небажано ходити безлюдними вулицями не лише у темний, а й у світлий час доби, носити з собою цінні речі та гроші, ризикувати життям, займаючись екстремальними видами спорту та перевищуючи швидкість за кермом. Не варто також вплутуватися в суперечки та конфлікти: навіть найспокійніші та психічно врівноважені люди можуть у цей час стати дратівливими і навіть агресивними, і невідомо, до чого може призвести з'ясування стосунків на підвищених тонах. Не рекомендується йти на поводі у підозрілості, яку викликатимуть абсолютно невинні люди: насправді вони нічого поганого не роблять, а наше ставлення до їхньої поведінки – не більше ніж вплив Місяця.

Втім, у нинішнього перебування Місяця у знаку Скорпіона – через його взаємини з Марсом у Раку та Сатурном у Рибах – є свої особливості, що відрізняють його від його звичайної "подорожі" знаком. Суспільству – з великою ймовірністю – стане відомо про злочини, скоєні в минулому – як недавньому, так і далекому. Також до преси можуть просочитися таємниці та секрети, які, як здавалося досі, не можуть бути розкритими та розгаданими.

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