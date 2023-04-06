Весна 2023: рекомендації астрологині на 7-9 квітня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися від п'ятниці до неділі.
Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.
Транзитний Місяць проходить за знаком Скорпіона, гармонійно "торкаючись" тринами Марса у знаку Рака та Сатурна у знаку Риб. Саме собою просування Місяця Скорпіоном говорить про погіршення криміногенної ситуації та збільшення кількості злочинів, передусім сексуальних, і різноманітних екстремальних ситуаціях. Тому головною порадою, які дають нам астрологи такими днями, є обережність: небажано ходити безлюдними вулицями не лише у темний, а й у світлий час доби, носити з собою цінні речі та гроші, ризикувати життям, займаючись екстремальними видами спорту та перевищуючи швидкість за кермом. Не варто також вплутуватися в суперечки та конфлікти: навіть найспокійніші та психічно врівноважені люди можуть у цей час стати дратівливими і навіть агресивними, і невідомо, до чого може призвести з'ясування стосунків на підвищених тонах. Не рекомендується йти на поводі у підозрілості, яку викликатимуть абсолютно невинні люди: насправді вони нічого поганого не роблять, а наше ставлення до їхньої поведінки – не більше ніж вплив Місяця.
Втім, у нинішнього перебування Місяця у знаку Скорпіона – через його взаємини з Марсом у Раку та Сатурном у Рибах – є свої особливості, що відрізняють його від його звичайної "подорожі" знаком. Суспільству – з великою ймовірністю – стане відомо про злочини, скоєні в минулому – як недавньому, так і далекому. Також до преси можуть просочитися таємниці та секрети, які, як здавалося досі, не можуть бути розкритими та розгаданими.
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