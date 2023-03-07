Весна 2023: рекомендації астрологині на 8 березня

Астрологиня розповіла, до чого нам потрібно готуватися в п'ятницю, суботу та неділю.

Про те, на що цього дня варто звернути особливу увагу, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Сатурн залишив знак Водолія і до травня 2025 року влаштувався у знаку Риб. Усі, хто народився в такій самій небесній конфігурації в інші періоди, проходитимуть процес, який називають Саде саті, тобто перезавантаження. Йдеться про тих, хто народився від 14 лютого 1935 року до 25 квітня 1937 року, від 18 жовтня 1937 року до 14 січня 1938 року, від 24 березня до 16 вересня 1964 року, від 16 грудня 1964 року до 3 березня 1967 року, від 21 травня до 30 червня 1993 року, від 29 січня 1994 року до 7 квітня 1996 року.

Загалом кожним зі знаків Сатурн іде два роки і сім місяців, а це досить тривалий період, який відбивається не лише на долі людей, а й на стані суспільства в цілому. Вважається, що Сатурн вносить до життя обмеження: за часів середньовіччя, до відкриття Плутона, його вважали планетою смерті і, треба визнати, він добре з цією роллю справлявся. В сучасному світі, коли завдяки медицині термін життя у людей збільшився, Сатурн «є куратором» будь-яких форм дефіциту або хронічного перебігу хвороби.

Але загалом – і це хороша новина – завдання Сатурна є перетворити кількість на якість. Його позитивні боки: організованість і потужна структура, недарма він уособлює вертикаль влади.

Зазвичай Сатурн у знаку Риб акцентує увагу на проблемах «принижених та ображених». У цей час можуть реорганізувати секретні відомства, амністувати політичних ув'язнених, відновлювати у правах дисидентів, повертати на батьківщину тих, хто колись був змушений емігрувати, а також відкривати кордони для вільного в'їзду до країни та виїзду з неї. Також будуть вирішені питання релігії та наведення ладу в церковній ієрархії: розмежування Церков, зміна єпископів та архімандритів. Ухвалюються закони та створюються фонди про соціальні виплати та відповідну допомогу.

Риби є знаком християнства, тому все, що стосується десяти заповідей Божих, стане особливо актуальним. Можлива поява різноманітних «месій» і «пророків» різного роду, розгул містики, погіршення епідеміологічної обстановки. У країнах тоталітарного режиму велика ймовірність нагнітання страху та атмосфери мороку й безвиході.

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