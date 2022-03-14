Весняне Рівнодення 20 березня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Весняне Рівнодення 20 березня 2022 року: що на нас чекає в цей час

20 березня о 17:34 за київським часом Сонце входить у знак Овна – починається новий астрологічний рік або Весняне Рівноденння. Це 5-й сонячний день і 18-й місячний.

Зі сходом Сонця 21 березня о 05:59 ранку починається відрахунок першого сонячного місяця, кожен з яких завжди дорівнює 30 дням. Оскільки в році 12 місяців, що залишилися 5 — 6 діб (залежить від того, високосний рік чи ні), перед Весняним Рівноденням носять назву нульових днів, умовно — 13-й сонячний місяць. Це завжди важкий період, пригніченість чи почуття пригніченого стану може спровокувати проблеми зі здоров'ям, складнощі у взаєминах, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Наше життя дуже пов'язані з річним циклом руху Сонця з екліптиці, тобто. за знаками Зодіаку (дуги екліптики, кожна – по 30 градусів). Перший схід після переходу Сонця на знак Овна приносить наснагу, Транзит Сонця по Овну пов'язують з такими значеннями як бадьорість, лідерство, щирість, цілеспрямованість, самостійність, прямолінійність та імпульсивність. Овен є знаком мужності, фізичної сили, енергії боротьби.

Інгресія Сонця в Овен відповідає початку весни і за аналогією прийнята в астрології початком Зодіаку — це точка нуль градусів знака Овен, що наежить до стихії Вогню. Сонце в Овні має статус екзальтації, починається пробудження природи від зимового сну. збільшується тривалість світлого часу доби, підвищується температура. Усе це найяскравіше характеризує вогненну стихію.

Весняне рівнодення запускає процеси оновлення в природі, є первинним імпульсом, який дає натхнення. Люди стають активнішими, позитивно дивляться на навколишній світ. Овен — перший знак, його ще називають "дитина Зодіаку". У день Весняного Рівнодення все живе знову відроджується, оживає і розвивається. Тривалість дня і ночі — однакові, після чого день стає довшим за ніч. Природні ритми змінюються, з'являється чудова можливість очиститися від негативної енергії, навести лад у емоційній та духовній сферах життя, впустити у своє життя зміни, відкрити себе для нового життя.

Україні Весняне Рівнодення 2022 року принесе кардинальні зміни, оскільки ця подія включає енергії восьмого астрологічного будинку – трансформація, глибокі перетворення, відродження у новій якості. Місяць у гороскопі України – у Водолії, а транзитний Місяць у момент переходу Сонця до Овна, розташований у 30-му градусі знака зодіаку – Терези. Символічний гармонійний аспект за знаками життєрадісної повітряної стихії — Водолій та Терези — допоможе вийти красиво із найскладніших та незручних ситуацій. Дипломатія, залучення союзників, розмови та виважені рішення витісняють войовничість, агресію, ненависть.

Впливам нічного світила схильні всі люди, оскільки це найближче до Землі небесне тіло. Становище в останньому градусі вказує на завершення передусім соціальних конфліктів. Щоб максимально ефективно скористатися сприятливим потенціалом Весняного Рівнодення, необхідно мислити критично, дотримуватись дисципліни, враховувати інтереси всіх зацікавлених сторін. Місяць у Терезах допомагає знайти компромісне рішення, знизити градус напруженості шляхом мирних переговорів. У третій декаді березня очікуються видимі зрушення у бік завершення військового конфлікту.

Весняне Рівнодення 2022 року ще більше посилить потребу українського народу захищати інтереси своєї нації, здобути свободу та незалежність. До середини квітня 2022 року Україна скине з себе тяжкий тягар, позбавиться спадщини минулого. Відбудуться резонансні події, які визначать зовнішньополітичне становище України. Увага всього світу буде спрямована у бік України, наша країна вже незабаром займе гідне становище серед інших держав.

У третій декаді березня розпочнуться глобальні процеси – це період зародження нових ідей соціального, економічного та політичного розвитку багатьох країн. Модель управління, впливу та влади кардинально відрізнятиметься від того, що було до 24 лютого 2022 року.

Примітно, що на момент Весняного Рівнодення цього року немає жодної ретроградної або стаціонарної планети. А це означає, що в найближчий астрологічний рік зникне більшість перешкод та зовнішніх обмежень. Всесвіт дає нам можливість перетворити своє життя — відчиняються необхідні двері, значно спрощується процедура перетину кордонів з іншими державами. Після військової агресії з боку Росії Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій світу. Тепер українцем бути престижно! Вже незабаром Україна буде європейською, успішною і сильною державою!

Дуже важливо у день Весняного Рівнодення перебувати у доброму настрої, оскільки навіть власні думки можуть вплинути на долю. У день Весняного Рівненства Меркурій (планета мислення та комунікацій) у поєднанні з сильними планетами – Юпітером та Нептуном. Настав час пізнання істини, розкриття таємниць, викриття інтриг. Категорії давно застарілих знань більше не дають бажаних результатів.

Весняне рівнодення — ритуальний день для багатьох народів і релігій світу, це час рівноваги світла і темряви, після чого світло бере гору. Природа прокидається від зимового сну, енергії стихій (Вогонь, Вода, Повітря, Земля) неймовірно сильні увечері 20 березня та вранці 21 березня. Ці дні мають дуже потужний енергетичний потенціал. Намагайтеся зустріти світанок 21 березня, привітати Сонце, написати на аркуші паперу свої бажання.

Весняне рівнодення та сонячно-місячні цикли мають велике значення у християнстві. Щовесни християни очікують головне церковне свято, присвячене Воскресінню Христа — Великдень. Для того, щоб обчислити дату православного Великодня, потрібно знати, коли перший Повний місяць після дня Весняного Рівнодення. Великдень святкують у першу неділю після цього, 2022 року – 24 квітня. Католики святкують її на тиждень раніше – 17 квітня.

День Весняного Рівнодення, а точніше перший світанок після того, як Сонце перетне нульовий градус Овна, означає відновлення життя на Землі. Є багато ритуалів та традицій, що оточують прихід весни. У язичницькій культурі зустрічають весну, урочисто спалюючи опудало зими. Це магічний час, корисно проводити його з рідними, близькими людьми, однодумцями. Сила позитивної колективної думки полегшить процес руху до перемоги, допоможе у реалізації цілей.

Вечір 20 березня досить напружений, може виявитися існуючий внутрішньоособистісний конфлікт. Але при цьому він допомагає пізнати самого себе, сприяє мобілізації своїх ресурсів для подолання наявних перешкод розвитку. Можливе виникнення обставин, за яких необхідно буде подолати себе, свою інертність – якщо зробите, це перший крок до успіху.

21 березня енергії двох джерел життя — Сонця та Місяця — дуже сильні. Крім того, що Сонце має статус екзальтації в Овні, так і Місяць у Скорпіоні у статусі – падіння. Але навіть негативний статус нічного світила це все одно потужна енергія, головне, скористатися нею правильно. Цього дня можливі трансформації доль мас людей, але процес триває через кризи та потрясіння. Після того, як Місяць вийде зі Скорпіона – від 23 березня, радісних та світлих днів буде все більше і більше.

Весняне рівнодення — це час сили, ключова точка року. День пов'язаний з астральним очищенням, тобто з моральним чищенням Душі, сумління. Корисно запалити свічку або лампаду, посидіти біля вогнища або розпалити камін, провести ритуал зі стихією Вогню, подякувати Сонцю. Це допоможе позбавитися похмурих думок, увійти в стан натхнення, наповнитися енергією любові та добра.

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