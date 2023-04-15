Весняний коридор затемнень і зростальний Місяць 20-квітня-5-травня-2023 року: що на нас чекає в цей час

Цього разу дні зростального Місяця потрапляють у коридор затемнень, тому це принесе тривоги і хвилювання, відрізнятиметься від звичного періоду, коли присутнє відчуття зростання і наповненості. Основне тло на найближчі два тижні створює Сонячне затемнення в Овні 20 квітня, яке є початком нового місячного циклу.

Для багатьох це період обнулення, скидання життєвих програм попередніх двох років та набуття нових смислів. Але це дуже непростий період, особливо перші 7 днів (перша чверть місяця) після затемнення. Краще зайняти вичікувальну позицію, спостерігати, аналізувати те, що відбувається навколо, створювати план зміни себе і свого життя на краще, у зв'язку з новими обставинами, що формуються, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

21 квітня зростальний Місяць у Тельці

2-й місячний день починається о 06:20

Важливий день для Тельців, Дів, Козорогів

Ідеальний день для проведення ритуалів на очищення, кохання та добробуту. Слушний час, щоб розпочати великий пізнавальний цикл, зайнятися самоаналізом, вивчити свій внутрішній світ. Будьте щедрі та уважні до оточуючення, обов'язково приділіть увагу рідним та коханим людям.

22 квітня зростальний Місяць у Тельці до 13:15, після чого переходить у знак Близнят

3-й місячний день починається о 06:41

Період місяця без курсу від 06:41 до 13:15

Важливий день для Тельців, Дів, Козорогів, а також для Близнят, Терезів та Водоліїв

Дуже енергійний день відбувається багато подій, процеси прискорюються. Час діяти, пасивність протипоказана. Сприятливий час для фізичних навантажень, роботи над поліпшенням зовнішнього вигляду шляхом розумних самообмежень. Дуже добре, якщо ви складете розпорядок дня, правильний режим харчування і дотримуватиметесь його.

23 квітня зростальний Місяць у Близнятах

4-й місячний день починається о 07:08

Важливий день для Близнят, Терезів та Водоліїв

Час вибору, пошуку відповідей на бентежливі запитання, короткострокового планування. Ліпше провести день на самоті, почитати цікаву книжку, подивитися пізнавальний фільм. Можна перевірити раніше зроблені розрахунки або проєкти. День підходить для домашніх справ, прогулянок на природі, відпочинку, спілкування зі старими знайомими.

24 квітня зростальний Місяць у Близнятах до 21:58, після чого переходить у знак Раку

5-й місячний день починається о 07:44

Період місяця без курсу від 15:14 до 21:58

Важливий день для Близнят, Терезів та Водоліїв

Все вдається, якщо виявити творчий підхід до справ і почати робити реальні кроки на шляху до досягнення цілей. Проте, всі дії мають бути прораховані, вивірені та обґрунтовані. Соціальні контакти, спілкування та зустрічі можуть принести свої плоди у вигляді цікавих пропозицій співробітництва.

25 квітня зростальний Місяць у Раку

6-й місячний день починається о 08:31

Важливий день для Раків, Скорпіонів та Риб

Цього дня добре займатися сімейними справами, розбиратися з родовими проблемами та ситуаціями, які повторюються з покоління до покоління. У професійній сфері багато клопотів та турбот. Можна побачити перші результати виконаної роботи. Виникає необхідність підняти старі справи, зателефонувати колишнім колегам чи партнерам.

26 квітня зростальний Місяць у Раку

7-й місячний день починається о 09:30

Важливий день для Раків, Скорпіонів та Риб

Слово сьогодні має особливу силу, що легко втілюється в реальність. Сила дня наділяє людину великою кількістю діяльної енергії та життєвої активності. Гарний час для відновлення стосунків із людьми з минулого, романтики, примирення з рідними та близькими.

27 квітня зростальний Місяць в Раку до 09:29, після чого переходить у знак Лева

8-й місячний день починається о 10:36

Період місяця без курсу від 02:40 до 09:29

Важливий день для Левів, Стрільців та Овнів

Час очищення та трансформації, виходу із замкнутого кола проблем. Активний день, однак, не варто переоцінювати свої можливості. Ефективною є індивідуальна робота, результати якої можна буде показати керівництву та отримати за неї приємні бонуси. Водночас варто не забувати, що суперники та конкуренти, а також заздрісники, тільки й чекають на момент, коли можна буде нашкодити.

28 квітня зростальний Місяць у Леві

9-й місячний день починається об 11:47

Важливий день для Левів, Стрільців та Овнів

Посилюється его, виникає сильне бажання опинитися в центрі, "перетягнути ковдру на себе" — всі проблеми випливають із цього. Усвідомлені люди можуть зробити значний ривок уперед, якщо знайдуть креативні підходи щодо здійснення старих проєктів. Відповідний час для вирішення дрібних фінансових питань, недорогих, але необхідних покупок.

29 квітня зростальний Місяць у Леві до 21:59, після чого переходить у знак Діви

10-й місячний день починається о 12:58

Період місяця без курсу від 13:52 до 21:59

Важливий день для Левів, Стрільців та Овнів

Хороший день для завершення справ, внаслідок чого підвищується ймовірність професійного успіху та кар'єрного зростання. Потрібно спрямовувати сили на зміцнення стосунків у сім'ї, підтримувати сімейні традиції та упорядковувати житло. Шляхом самопоглиблення можна знайти у собі приховані ресурси.

30 квітня зростальний Місяць у Діві

11-й місячний день починається о 14:09

Важливий день для Дів, Тельців та Козорогів

Необхідні обережність та уважність у виконанні будь-якої справи. Почату цього дня справу необхідно обов'язково довести до кінця. Реалізується те, що було розпочато на початку місячного циклу. Важливо пам'ятати, що матеріальні цінності є вторинними. Зверніть увагу на духовний аспект, допоможіть нужденним.

1 травня зростальний Місяць у Діві

12-й місячний день починається о 15:20

Важливий день для Дів, Тельців та Козорогів

Прокидається ділова та інтелектуальна активність, проявляється практичність, пунктуальність, відповідальність, уважність, раціональність, обережність. Це найкращий час для виконання роботи, що вимагає великої точності та зосередженості. День сприятливий для бухгалтерської діяльності, складання звітів та будь-якої діяльності, де потрібна кропітка та точна робота.

2 травня зростальний Місяць в Діві до 09:08, після чого переходить у знак Терези

13-й місячний день починається о 16:32

Період місяця без курсу від 02:52 до 09:08

Важливий день для Терезів, Водоліїв та Близнят

Можна працювати з фінансовими документами, цінними паперами, погашати борги, переоформлювати банківські рахунки. Планетарні енергії сприяють навчанню, науковій роботі, математичним розрахункам. Не варто в цей час приймати важливі рішення та вирішувати глобальні питання, для цього може не вистачити інтуїції та здатності передбачати всі події.

3 травня зростальний місяць у знаку Терези

14-й місячний день починається о 17:45

Важливий день для Терезів, Водоліїв та Близнят

День пов'язаний із використанням джерел інформації. Вдало вдається робота, пов'язана з використанням інтернет-ресурсів, соціальних мереж, обчислювальної техніки. Відповідальні працівники, а також люди, які добре розуміють закони карми та дотримуються їх, можуть отримати підвищення по службі, прибавку до зарплати, нагороди та заслужене визнання.

4 травня зростальний Місяць у знаку Терези до 17:32, після чого переходить у знак Скорпіона

15-й місячний день починається о 19:02

Період місяця без курсу від 12:16 до 17:32

Важливий день для Терезів, Водоліїв та Близнят

День перед повнею, яка є Місячним затемненням 5 травня і закриває коридор весняних затемнень 2023 року. Будьте обережні і ретельно обмірковуйте свої кроки. У першій половині дня можна озвучувати свої ідеї на публіці, привертати увагу до спільних проблем. Хороший день для зміцнення сімейних зв'язків та налагодження стосунків із близькими, особливо зі старшим поколінням.

5 травня зростальний Місяць у Скорпіоні

15-й місячний день триває з ранку

Важливий день для Тельців, Скорпіонів, Риб, Раків, Левів, Водоліїв

Напружений день, кількість небезпечних ситуацій та дорожньо-транспортних пригод значно зростає. Необхідно бути дуже обережними і не ігнорувати сигнали тривоги. Звертайте увагу на прогнози погоди, оскільки можливі серйозні погіршення погоди та навіть стихійні лиха. О 20:22 Місячне затемнення в Скорпіоні закінчує період зростального Місяця і весняний сезон затемнень.

Читайте також: