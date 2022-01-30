Вібрація дня 02. 02. 2022 року: що на нас чекає в цей час

Вібрація дня 02. 02. 2022 року: що на нас чекає в цей час

Щоб максимально ефективно використати сприятливі можливості цього дня, необхідно діяти не силою, а природно без тиску.

0 (Нуль) — це число порожнечі та потенціалу, символ Космічного яйця, архетип жіночого початку життя, а також аморальності. Нуль передує решті чисел і символізує нескінченний життєвий цикл: народження, смерть і відродження. У кола немає початку та немає кінця. Він символізує безмежність, чистий потенціал, необмежену свободу, розповідаємо астрологиня Марина Скаді.

Карл Юнг вважав, що коло – це архетип "Я". Нуль може бути числом життєвого шляху чи особистого коду, але ця потужна цифра, символізує трансформацію. Енергія нуля настільки велика, що вона може спричинити багато подій у житті тих, хто зіштовхується з нулем на своєму життєвому шляху. У позитивному сенсі нуль глибокий, сильний і має цілющі властивості. У негативному – примусовий, легко впадає у крайності та мстивий.

2 (Двійка) – це число рівноваги, вибору, гармонії, помірності, полярності, партнерських відносин, дружби, колективної діяльності, роздумів про минуле, терпіння, спокійного очікування, співпраці, дипломатії, такту, переконання, симпатії, відданості, спільної роботи.

Якщо 1 – "Я існую", то 2 – "Ми існуємо". Чутлива цифра, що має цілісність. У позитивному сенсі, двійка чутлива, дбайлива та добра. У негативному – дратівлива, схильна до перепадів настрою і прагне матеріального щастя.

У геометрії через дві точки проходить пряма. Двійка задає напрямок зростання будь-якого проєкту. Сприйнятлива, жіночна, дбає про інших, має силу і вплив. На стадії 2 – людина дбає про себе, повагу з боку інших людей. Для багатьох людей, 2 лютого 2022 року стане днем утворення причинного вектора, що вказує на певний напрям. Основа успіху – природні події. Чудовий день для гармонізації взаємин у сім'ї, її вібрації допоможуть вирішити будь-яку ситуацію. Люди розширюють бачення життєвих ситуацій, націлені на усвідомлення майбутніх подій, які втілять їхні підсвідомі наміри. День набуття самодостатності, повноцінності, незалежності людини, що з рівнозначно тим, що двійки, за принципом аналогії, відповідають кардинальним точкам сонячного року (рівнодення і сонцестояння).

Вібрації дня 02.02.2022, показують рівень взаємодії людини з природою, дозволяють посилити та розвинути інтуїцію. Велика кількість двійок і нулів у потенціалі дня, дають здатність впливати на приховані процеси, проясняють кармічні питання в темі, що цікавить. Багато людей зможуть знайти духовний захист, благословення вищих сил. Цього дня посилюється порозуміння з оточенням, співчуття, вміння слухати, допомагати, зцілювати, лікувати, цінувати, опікуватися.

Щоб максимально ефективно використати сприятливі можливості цього дня, необхідно діяти не силою, а природно без тиску. Хороший день для вивчення психології, визначення мотивів інших людей, застосування цілющих властивостей природи, нейтралізації негативного впливу ззовні на внутрішнє життя.

Обставини складаються найкращим чином для того, щоб поліпшити стосунки з матір'ю, старшими жінками. Цього дня легше адаптуватися у незнайомому, або напруженому та конфліктному оточенні, набути психологічного комфорту.

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