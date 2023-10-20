Від 24 жовтня починається напружений період для Тельців, Левів та Водоліїв

Від 24 жовтня до 24 листопада 2023 року — активні енергії Скорпіона, що створює певні складнощі для представників знаків Тельця, Лева, Водолія. У цей час виникає безліч перешкод, обставини не дають змоги проявити свою свободу волі.

Особливо складні дні від 24 жовтня до 10 листопада, коли Сонце, Марс та Меркурій утворюють напружені аспекти до Сонця Тельців, Левів та Водоліїв. Може здаватися, що життя зайшло в глухий кут, а сил для перезавантаження немає. Однак, якщо зосередитися на виявленні причин проблем, що виникають, повернутися думками в минуле, то прийдуть осяяння, які допоможуть покращити життєві ситуації, усвідомити і виправити помилки, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Від 10 до 24 листопада градус напруженості трохи знизиться, оскільки Меркурій вийде зі похмурого Скорпіона і увійде в позитивний знак Стрільця, що полегшить розуміння поточного стану справ і того, що необхідно зробити, щоб вибратися із замкнутого кола проблем. Тому в жодному разі не варто занепадати духом, а треба намагатися побачити у цих проблемах нові можливості та почати діяти.

Скорпіон – символ потужної енергії, містики, сили волі та витривалості. Під час руху Скорпіоном Марс має величезну енергію, адже це знак другого управління планети. Напружений аспект від Марса завжди пов'язаний з агресією, різкими вчинками, войовничими настроями. Від того, яку точку відліку Тельці, Леви та Скорпіони на шкалі дій та рішень приймуть, від того залежить ефективність найближчого місяця. Варто пам'ятати, що у напружених аспектах набагато більше енергії, ніж у гармонійних. І вже від людини залежить, чи буде вона розчавлена нею або використовує її для боротьби та подолання перешкод.

Енергії Скорпіона сприяють перетворенням, обнулення ситуацій, що дозволяє почати багато чого з чистого аркуша. Переміщуючись знаком Скорпіона до 10 листопада, Меркурій допоможе трансформувати негативні думки і досягти глибини розуміння питання, що хвилює, всім, хто готовий проявляти активність, а не займатися порожньою балаканиною, скаржачись оточенню на те, який несправедливий світ.

Все, що відбуватиметься в період від 24 жовтня до 10 листопада, може мати довгі наслідки і те, якими вони будуть, залежить від усвідомленості людини. Це час яскравих емоцій, як негативно, і позитивного характеру, глибокого самоаналізу, і навіть таємниць і маніпуляцій. Меркурій у Скорпіоні не найкращим чином впливає на взаємодію між людьми, оскільки характер спілкування та спосіб думок набувають відтінку недовіри та підозрілості до інших.

Багатьом Тельцям і Левам та Водоліям дуже непросто в цей період, вони стають різкішими у висловлюваннях, схильні до суперечок та сварок. Навколишні люди начебто спеціально провокують конфлікт представників цих знаків зодіаку. І лише сильні особистості, які мають певний життєвий досвід, зможуть без особливих складнощів гідно пройти цей період. Якщо ви вразливі, захистіть себе від негативу. Наприклад, обмежте потік новин, менше зависайте в каналах новин.

Набагато краще в цей період направити на дослідження та аналіз того, що відбувається навколо, поринути у серйозні та важливі теми. А уїдливі відгуки та зауваження на свою адресу використовувати для власного самовдосконалення. Відповідний час для того, щоб покопатися в собі, зайнятися самоаналізом, почати вивчати психологію, астрологію, езотеричні знання, стенографію і все, що пов'язане зі словом «таємниця» та «містика». Якщо є питання, що вимагають обговорення, можна вийти на відверту розмову з партнером, торкнутися і сексуальних тем.

Сонце, Марс і Меркурій, переміщуючись Скорпіоном, утворюючи напружені аспекти з натальним Сонцем Тельців, Левів і Водоліїв, змушують представників цих знаків зодіаку шукати друге дно і приховані смисли, породжують недовіру і похмурі думки. Багато новин сприймаються набагато гостріше і реакція на них дуже бурхлива. І лише мало хто зможе використовувати цей період з користю, розриваючи бар'єри навколо себе. Водночас слід керуватися критичним підходом до життя, не приймати все на віру і перевіряти інформацію, що надходить. А ті, хто натхненний лише юнацьким максималізмом, можуть здійснити непоправні вчинки.

Тельцям, Левам і Водоліям слід подбати про збереження інформації та власних таємниць.

Народжені під цими знаками зодіаку найгостріше відчують період від 24 жовтня до 24 листопада. Нові захоплення в цей інтервал часу можуть затягнути як у вирву, руйнуючи зсередини, позбавляючи фізичних та психічних сил. Скинути надмірну напруженість і спрямувати потужну енергію в правильне русло можна, якщо робити послідовні дії, крок за кроком наближаючись до заповітної мети.

Будьте готові до того, що далеко не все вдасться з першого разу – Всесвіт випробовує вас на міцність. Пройдете перевірку — отримаєте можливості, а якщо за першої же перешкоді зійдете з дистанції, звинувачуючи всіх довкола у власній слабкості, то притягнете нові неприємності. Саме через подолання можна нейтралізувати складні енергії напружених аспектів від Марса та Сонця. Необхідно діяти обережно, оскільки це травмонебезпечний період – роботи у хірургів травматологів додасться найближчим часом. Тельця, Леви та Водолії – бережіть себе, наприкінці жовтня та до кінця листопада не найкращий час для геройства!

У Тельців у взаєминах з оточенням може сформуватися свідоме неприйняття бажань та потреб одне одного. Можливе зіткнення із сильним суперником, конкурентом. Якщо виникнуть спірні питання, виявіть ініціативу та знайдіть компромісне рішення. Продавити ситуацію не вдасться в цей період, а впертість та надмірні амбіції, боротьба за лідерство лише посилить поточний стан справ.

Тельці повинні пройти певні уроки у стосунках, узгоджувати свої дії, розвинути гнучкість розуму, виявляти повагу до сильніших та найуспішніших особистостей. Гарний час для розмов та вчинків, спрямованих на досягнення балансу у любовній сфері та налагодження взаємин між батьками та дітьми. Щоб усунути негативні моменти, намагайтеся увійти до становища іншої людини і поперемінно беріть на себе роль того, хто веде, чи того, кого ведуть.

Тільцям найскладніше наприкінці жовтня, адже в цьому ж знаку відбудеться місячне затемнення 28 жовтня. Щоб уникнути небажаних негативних наслідків можливих зіткнень на різних рівнях важливо переглянути свої життєві принципи, навчитися відпускати партнера, давати йому свободу вибору. Власницькі почуття та прив'язка до матеріальних цінностей можуть відкинути на кілька кроків тому.

Леви та Водолії меншою мірою відчують напружені енергії періоду від 24 жовтня до 24 листопада, але також дуже нелегко в цей період. Рівень агресії в навколишньому просторі досить великий – і це створює перешкоди на кожному кроці. Несхожість поглядів з оточенням може призвести до затяжних конфліктів, гучних скандалів та втрати репутації. Необхідно виявити терпіння, стиснути свою волю в кулак і не вступати в суперечки. Зараз не час доводити свою правоту – не почують і не підтримають. Зрозуміти, пробачити та прийняти – саме це допоможе досягти гармонії з навколишнім світом, розкрити творчі здібності та усунути енергетичний перекіс.

Цикли життя складаються з чорних та білих смуг, тому після 24 листопада для Тельців, Левів та Водоліїв настане світлий період. Не варто чекати, поки щось неприємне станеться у вашому житті. Знаючи особливості найближчого періоду, можна правильно спланувати свої справи, підкоригувати плани та звести можливий негатив до мінімуму.

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