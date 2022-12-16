Війна чи мир: прогноз відомої астрологині на 2023 рік

В численних астрологічних прогнозах на наступний, 2023 рік, головним питанням залишається агресії Росії проти України – точніше, час її закінчення. Це хвилює всіх без винятку. Варіантів можливого розвитку подій – маса: від затяжного протистояння до швидкої та стрімкої перемоги, але який з них вибере всесвіт?

Про те, що на нас чекає 2023 року – війна чи мир, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Війна – за планом

Російська агресія проти України, як недивно – і страшно – це пролунає, розпочалася в повній відповідності до плану, який склали зірки та світила – так стверджують численні астрологи, і насамперед китайські, які дають максимум правдивих прогнозів.

По-перше, 2022 року, згідно з картою Ба Цзи, яка називається "чотирма стовпами долі", на земний небосхил залетіла "п'ятірка", яку астрологи часто називають "зіркою смерті". Вона мала принести з собою масові людські смерті, і це сталося: вже загинуло дуже багато людей – як військових, так і мирних.

По-друге, на момент початку війни на небі утворилася квадратура Сатурна у Водолії до Урану в Тельці. Як відомо, Росія, згідно з її натальною картою, перебуває під опікою Водолія, а Україна перебуває під знаком Тельця. Своєю чергою, Сатурн відповідає за смерть і обмеження, а Уран – за різні несподіванки, от і сталося те, що сталося: для України, як би політики не казали протилежне, війна виявилася повною несподіванкою – її миролюбний народ не міг повірити в те, що така війна взагалі можлива.

Є надія на мир

Зі вступом у права 2023 року, на думку астрологів, у нас з'являються підстави для оптимізму.

По-перше, на зміну "п'ятірці" – "зірці смерті" – приходить "четвірка", яка вважається мирною, тому все в нашому житті має нехай не одразу, але поступово нормалізуватися.

По-друге, у травні наступного року планета удачі й успіху Юпітер перейде до знака Тельця, який, як ми вже говорили, є небесним покровителем України. Наразі він перебуває в Овні, а це означає, що робить військові дії активними. Після того, як Юпітер візьме Україну під свій захист, війна, можливо, припиниться не одразу: ця планета дуже велика, тому рухається повільно, і на серйозні результати доведеться зачекати. Проте військові дії стануть уповільненими – без проривів на фронті та бомбардувань тилових областей нашої країни.

По-третє, в березні 2023 року Сатурн вийде зі знака Водолія і перейде до знака Риб, а це означає, що зникне негативний аспект у нашому житті – найімовірніше, війна таки піде на спад. До того ж перебування Сатурна в Рибах – час милосердя, благодійності та волонтерства: не можна сказати, що життя українців різко покращиться, але те, що воно стане легшим у багатьох аспектах – безперечно.

Доля Путіна та Росії

Замість Сатурна до Водолія, який є небесним покровителем Росії, зайде Плутон, що не обіцяє державі-агресорці нічого доброго. Можливо, протягом наступного року Володимир Путін все ж змушений буде піти зі своєї посади – всім представникам знаку Терезів, до якого він належить, зірки обіцяють судові процеси, тому суд у Гаазі стає цілком реальною подією. Втім, можливо, йому дозволять виїхати до якоїсь нейтральної країни, в якій він спокійно доживе відпущений йому життєвий термін. Вважається, що саме так свого часу вчинив Гітлер, який довгі роки щасливо жив в одній із країн Південної Америки, хоча безперечних доказів цього факту наразі нікому надати не вдалося. Головне, що доля Росії на краще з відходом Путіна не зміниться – якщо взяти до уваги вплив Плутона, то на зміну йому з великою ймовірністю прийде військова диктатура.

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