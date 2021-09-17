Вони будуть особливо щасливі цієї осені: астрологиня назвала чотири знаки

Щастя — ресурс, до якого прагне кожен із нас, не завжди розуміючи, що саме воно собою являє.

А воно не залежить ні від посади, ні від кількості грошей на банківському рахунку, ні від слави і рівня популярності — ні для кого не секрет, що багаті і знамениті теж плачуть. Стосунок до щастя має, мабуть, тільки стан здоров'я, але і воно не може повністю перекрити нашу потребу в позитивних емоціях. Так хто буде по-справжньому щасливий цієї осені, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки нарешті зможуть перевести дух: за плечима у них залишилася велика робота — як професійної, так і господарської властивості, на яку вони витратили більшу половину весни і все літо, і вони відчують почуття неймовірного полегшення — як ніби-то з плечей у них впала ціла гора. На роботі вони можуть взяти таймаут у вигляді невеликої відпустки, нехай навіть і за власний рахунок, і як слід відпочити. До речі, зробити це можна буде вдома, де нарешті закінчиться ремонт — в чистоті і ладі, який там навели будівельники, їхня душа співатиме.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви зможуть провести час — нехай і не всю осінь, а тільки її частину — так, як давно мріяли. Зірки рекомендують їм взяти відпустку і поїхати на час жити за місто — на дачу або до пансіонату, де так приємно проводити час на природі в компанії гостей — друзів і родичів. Смачний шашлик, пісні під гітару, а також цікаві розмови і суперечки принесуть яскраві враження і залишать незабутні спогади. Ну а головне, що в цьому "хорі" приємних їм людей представники знака будуть виконувати соло — а що для них може бути краще?

Діва (22.08 – 23.09)

Діви з головою зануряться в своє улюблене заняття — весь вільний час будуть присвячувати дому і сім'ї, щоправда, це торкнеться передусім тих, у кого вона є. Наведення ладу, дрібний ремонт і прибирання, під час якого вони намагатимуться вичистити бруд з найбільш важкодоступних місць стануть щоденними їхніми заняттями. Оскільки це чи не єдиний знак, якому вони приносять задоволення, і нинішня осінь винятком із загального правила не стане: його представникам буде однаково приємно і піклуватися про своє житло, і відпочивати серед ідеальної чистоти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони зрозуміють, що головною цінністю в їхньому житті є сім'я. Обставини складуться таким чином, що в цій сфері на них чекають лише приємні події: діти і батьки будуть тішити, кохана людина не тільки не розчарує, а й, навпаки, буде відповідати всім — навіть найсміливішим — очікуванням. Не дивно, що представники знака відсунуть — щоправда, тільки тимчасово — на задній план кар'єру і вирішення фінансових питань і зосередяться на справах домашніх: найприємнішим заняттям для них в цей час стане турбота про близьких їм людей.

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