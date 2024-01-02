Вплив фаз Місяця на життєдіяльність людей

Місяць та його транзити за знаками зодіаку дуже впливають на людей. Існують місячні календарі, які допомагають зрозуміти свій емоційний стан та самопочуття, підготуватися до енергетично складних днів.

Місячний цикл складається із 28-29 календарних днів, які відповідають 29-30 місячним добам. Добовий ритм людини місячний, а не сонячний, і наш біологічний годинник заведений не на 24, а на 25 годин. Такою є тривалість місячної доби, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Основними фазами Місяця є: зростальний Місяць, повня, спадний Місяць. Зазвичай за кілька днів до молодика багато людей відчувають занепад сил, імунітет знижується, бо виснажуються резерви психічної енергії. У період зростального Місяця відчувається приплив життєвих сил, настрій покращується, присутня позитивна мотивація, організм добре реагує на медичні процедури.

Плюс-мінус три дні до та після повні для медиків — гаряча пора. Особливо для тих, хто працює в "швидкій допомозі" та травматології, оскільки зростає спрага бурхливої діяльності. Тому в повню слід бути максимально обережними, не зловживати алкоголем і ретельніше контролювати себе. У хронічно хворих фаза повного Місяця викликає загострення.

Всім відомо, що відпливи та припливи на нашій Землі існують завдяки Місяцю. Організм людини на 80% складається з води, тому не дивно, що зміни фаз Місяця впливають на поведінку та самопочуття. У повню порушується водний баланс у світових океанах, а й у нашому тілі. Навіть практично здорові люди відчувають, що в повний місяць їм важко заснути.

Зменшуватися Місяць починає після повні, і в перші кілька днів всі почуття і реакції людини загострюються. Поступово все приходить у норму, але залежно від того, за якими знаками зодіаку Місяць переміщується, активізуються ті чи ті органи та системи. У дні спадного Місяця з'являється чудова можливість випустити психологічну тінь і правильно самоідентифікувати себе. Слід також знати, що положення Місяця у знаку зодіаку дає заборону хірургічні операції тих органів, яким відповідає цей знак.

За молодика, повні та транзитного Місяця:

в Овні частіше виникає потреба відвідати стоматолога, бо активні голова, зуби. Також язик, артерії , поперечносмугасті м'язи (керовані волею), мускулатура, рухові нерви, зовнішні статеві органи чоловіків. Слід скоротити фізичні навантаження у цей час.

частіше виникає потреба відвідати стоматолога, бо активні голова, зуби. Також язик, артерії поперечносмугасті м'язи (керовані волею), мускулатура, рухові нерви, зовнішні статеві органи чоловіків. Слід скоротити фізичні навантаження у цей час. у Тельці Місяць має статус екзальтації. Варто звернути увагу на шию, щоки, підборіддя, горло, голосові зв'язки, щитовидну залозу, органи дотику та смаку. Коли Місяць перебуває у Тельці, а це буває щомісяця по 2,5 дня, дуже легко набрати зайві кілограми.

має статус екзальтації. Варто звернути увагу на шию, щоки, підборіддя, горло, голосові зв'язки, щитовидну залозу, органи дотику та смаку. Коли Місяць перебуває у Тельці, а це буває щомісяця по 2,5 дня, дуже легко набрати зайві кілограми. у Близнятах верхні кінцівки — плечі, передпліччя, руки, кисті, пальці рук — потребують підвищеної уваги. Може бути порушена координація рухів — те, за що відповідає мозок. Також органи мовлення, дихання.

верхні кінцівки — плечі, передпліччя, руки, кисті, пальці рук — потребують підвищеної уваги. Може бути порушена координація рухів — те, за що відповідає мозок. Також органи мовлення, дихання. у Раку Місяць має найсильніший статус — управління. Це час, коли живіт, шлунок, слизова оболонка, жіночі внутрішні органи, груди можуть турбувати частіше, ніж зазвичай; праве око у жінок та ліве у чоловіків.

має найсильніший статус — управління. Це час, коли живіт, шлунок, слизова оболонка, жіночі внутрішні органи, груди можуть турбувати частіше, ніж зазвичай; праве око у жінок та ліве у чоловіків. у Леві: серце та серцево-судинна система, аорта, кровообіг, кров'яний тиск, центр спини, головний мозок, потенція та фертильність, праве око у чоловіків та ліве у жінок. У повню проблеми з серцем виникають у багатьох людей.

серце та серцево-судинна система, аорта, кровообіг, кров'яний тиск, центр спини, головний мозок, потенція та фертильність, праве око у чоловіків та ліве у жінок. У повню проблеми з серцем виникають у багатьох людей. у Діві Місяць активізує діяльність підшлункової залози, тонкого кишечника, найбільшого нервового вузла – сонячного сплетення. Можуть турбувати воротар шлунка, сліпа та дванадцятипала кишки. Тому за день-два можна прийняти ліки профілактичної дії.

Місяць активізує діяльність підшлункової залози, тонкого кишечника, найбільшого нервового вузла – сонячного сплетення. Можуть турбувати воротар шлунка, сліпа та дванадцятипала кишки. Тому за день-два можна прийняти ліки профілактичної дії. у Терезах: нирки, сечовід, сечовий міхур, вени, губи, вії. У разі проблем із нирками та наднирковими залозами, сечовивідними шляхами, може значно погіршитися самопочуття. Тому бажано відстежувати фази Місяця та вчасно проводити профілактичні заходи.

нирки, сечовід, сечовий міхур, вени, губи, вії. У разі проблем із нирками та наднирковими залозами, сечовивідними шляхами, може значно погіршитися самопочуття. Тому бажано відстежувати фази Місяця та вчасно проводити профілактичні заходи. у Скорпіоні Місяць у статусі падіння. У такі дні виявляються кармічні невиліковні захворювання, новоутворення. Добре проводити корекції на енергетичному рівні — лікування нетрадиційним способом. Бережіть імунну систему та лімфатичні вузли. Активні труби та протоки в організмі, канали, сечостатева система, пряма кишка, уретра, ерогенні зони.

у статусі падіння. У такі дні виявляються кармічні невиліковні захворювання, новоутворення. Добре проводити корекції на енергетичному рівні — лікування нетрадиційним способом. Бережіть імунну систему та лімфатичні вузли. Активні труби та протоки в організмі, канали, сечостатева система, пряма кишка, уретра, ерогенні зони. у Стрільці: найбільші органи та м'язи — легені, печінка, стегна, сідниці, лімфатична та ендокринна система, великі м'язи, печінка, легені, криж, стегнові кістки з тазом, куприк. Всі ці органи та системи перебувають під підвищеним навантаженням за транзитів Місяця за знаком Стрільця.

найбільші органи та м'язи — легені, печінка, стегна, сідниці, лімфатична та ендокринна система, великі м'язи, печінка, легені, криж, стегнові кістки з тазом, куприк. Всі ці органи та системи перебувають під підвищеним навантаженням за транзитів Місяця за знаком Стрільця. у Козорозі Місяць у статусі вигнання. Цими днями нагадують про себе хронічні захворювання. Необхідно берегти коліна, суглоби, хребет, органи слуху, м'язи спини і все, що дає форму, тобто кістки, хрящі, нігті, зуби, шкіра.

у статусі вигнання. Цими днями нагадують про себе хронічні захворювання. Необхідно берегти коліна, суглоби, хребет, органи слуху, м'язи спини і все, що дає форму, тобто кістки, хрящі, нігті, зуби, шкіра. у Водолії: за транзиту Місяця цим знаком частіше виникають спазми, судоми, конвульсії, зумовлені перевантаженням нервової системи. Вагітним слід дотримуватись підвищеної обережності, оскільки існує ризик зриву. Активні гомілки, литкові м'язи, кісточки, мозок, ахілове сухожилля.

за транзиту Місяця цим знаком частіше виникають спазми, судоми, конвульсії, зумовлені перевантаженням нервової системи. Вагітним слід дотримуватись підвищеної обережності, оскільки існує ризик зриву. Активні гомілки, литкові м'язи, кісточки, мозок, ахілове сухожилля. у Рибах: ступні, пальці ніг, гіпофіз, ендокринна, лімфатична, вегетативна нервова системи. Загострюються психічні проблеми. Змінюється гормональне тло, виявляються душевні захворювання, невиліковні хвороби, які важко діагностувати. Часто трапляються отруєння, алергічні реакції.

Місяць, Сонце, Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн мають величезний вплив на можливість зачаття, вагітність та формування дитини в утробі матері. У період транзиту Місяця за символами стихії Води: Рак, Скорпіон, Риби, і навіть двома символами стихії Землі — Тельцю і Діві — можливість зачаття істотно зростає. Що стосується Скорпіона, слід враховувати і те, що ризик викидня в дні переміщення Місяця цим знаком, також зростає. Інші "небезпечні" дні для вагітності – ті, коли Місяць перебуває у знаках: Овен, Козоріг, Водолій.

Коли Місяць перебуває в Овні, Терезах, Стрільці, Козорозі та Водолії, пологи частіше бувають стрімкими, особливо в Овні та Водолії. А ось за положення у знаках: Телець, Лев, Діва – затяжними. У Близнятах, Раку, Рибах – легкими.

Спираючись на особисті гороскопи чоловіка і жінки, можна скласти місячні календарі зачаття, зокрема для екстракорпорального запліднення, спланувати вагітність у найбільш вдалий час для організму матері та розвитку дитини. Таку роботу виконують професійні астрологи.

Вагітність триває 10 місячних місяців або 9 календарних, а весь процес проходить за певним планетарним циклом:

1-й місяць — дитина тільки збирає клітину до клітини, щоб із двох начал інь та ян створити єдине ціле. Першого місяця закладається структура організму, його генетика, його майбутні хвороби, загальна спрямованість. Це місяць Сатурна.

2-й місяць — йде бурхливе зростання клітин, захоплення території, підлаштування під ритми. Це місяць Юпітера.

3-й місяць — йде формування статі дитини, її внутрішнього "Я". Це місяць Марса. Дитина цього місяця вперше починає диктувати свої умови.

4-й місяць пов'язаний із закладанням систем життєзабезпечення, у дитини формується серце. Це місяць Сонця.

5-й місяць пов'язаний із закладанням здібностей та гармонійним розвитком. Місяць проходить під знаком Венери.

6-й місяць пов'язаний із появою нервової системи, опорно-рухового апарату, легенів, мозку, інтелектуальних можливостей. Це місяць Меркурія.

7-й місяць дитина зустрічає живою істотою, що вже повністю сформувалася. Вона починає адаптуватися до майбутніх змін, готуватися до них. Це місяць Місяця. Народжені в семимісячному віці діти цілком виживають, але вони слабші фізично, їм треба ще три місяці почекати в найзахищенішому місці — животі матері.

8-й місяць — дитина отримує зовнішні обмеження, і в цей момент завершується формування особистості дитини, її майбутнього. Місяць проходить під Сатурном (чи знову під Сатурном).

9-й місяць — у дитині триває перевірка всіх систем, водночас вона продовжує рости. Це час зміцнення. Другий місяць Юпітера.

10-й місяць — це підготовка до стрибка у невідоме та очікування цього стрибка. Виходом дитини на світ із лона матері керує Марс – найсильніша та найактивніша планета. Марс керуватиме малюком і далі весь його перший рік.

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