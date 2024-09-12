Все буде добре: відома астрологиня потішила прогнозом на осінь

Дослухаючись до того, що кажуть політологи, у прогнозах яких сьогодні немає недоліків, непогано було б і дізнатися з цього приводу думку зірок – найчастіше вони мають рацію.

Про те, що на нас чекає нас цієї осені, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Небезпечний серпень

Минув серпень, який в астрології вважається найнеприємнішим місяцем у році: протягом усієї світової історії в цей час часто розпочиналися нові війни або активізувалися вже наявні військові конфлікти. Цьогорічний серпень винятком не став: з одного боку, Україна успішно провела наступ на Курську область, що показало силу та можливості нашої армії, яка, за словами президента, «здатна дивувати». З іншого боку, триває наступ російської армії в Донецькій області – і ситуація там залишається дуже складною, як, втім, і в тилу, який від кінця серпня ворог інтенсивно обстрілює. Але, якщо дивитися на космічні процеси, які відбуватимуться восени цього року, можна сказати, що головні випробування у нас ще попереду.

Негативний вплив затемнень

Головні астрономічні події цієї осені – затемнення: часткове місячне станеться 18 вересня та кільцеподібне сонячне – 2 жовтня. Небезпечними можуть бути не лише власне ці дні, а й коридор затемнень – два тижні між ними, а також аура кожного затемнення – тобто негативний вплив можна буде відчути протягом кількох днів до кожного затемнення та за кілька днів після нього. У такі періоди через можливість різноманітних критичних ситуацій дотримуватися обережності необхідно в будь-який час, але у воєнний період – особливо. Так чи інакше, але серйозна напруженість збережеться до початку листопада, після чого становище поступово почне налагоджуватися.

Марс у знаку падіння

Однак не тільки затемнення будуть у цей час визначати наше життя загалом та становище на фронті – зокрема. На початку вересня Марс зайшов на знак Рак, де пробуде до 5 листопада. У повсякденному житті таке становище «червоної планети» передбачає «викид» зайвої енергії та переведення її з негативної площини в позитивну: можна займатися спортом – навіть дуже активними його видами, робити ремонт, копати грядки – загалом, використовувати «атомну енергію» з мирною метою. У плані військової стратегії Марс у знаку Рака не найрішучіший, але в цьому є і позитивний бік: він ніколи не йде безперервно, а ретельно продумує і прораховує кожен свій вчинок, а також його можливі наслідки. Марс у Раку не йде на військові авантюри, він, роблячи "крок вперед і два тому", рухається інтуїтивно — водночас оточує ворога або бере його в "кліщі".

ЗСУ ще здивують російську владу

Якщо врахувати, що в карті України на сонячне затемнення 2 жовтня – плюс-мінус два-три дні – Марс проходить асцендент натальної карти країни до Північного місячного вузла, перетинаючи водночас Південний місячний вузол, можна говорити про відпрацювання карми: комусь – до того ж, на всіх рівнях, аж до найвищого – доведеться відповідати за гріхи минулого. Але оскільки водночас формується трін до Плутона України, який стоїть на вершині карти, ЗСУ – можливо, неодноразово – ще покажуть себе, як це вже було на початку серпня, сильно здивувавши російську владу.

Коли солдати повернуться додому

Найімовірніше, наскільки про це можна судити за становищем зірок і планет, після цього на фронті настане затишшя, а ворог, який втратив пріоритетне становище на багатьох його напрямках, буде схильний сісти за стіл переговорів і підписати невигідні для себе документи. Не можна сказати, що цей процес буде швидким, але до середини січня він має закінчитись – саме в цей час наші солдати поступово почнуть повертатися додому. Про перемогу – та відновлення країни – можна буде говорити у травні 2025 року, коли серйозну роль у гороскопі України почне відігравати планета успіху – Юпітер, а влітку того ж року, коли Юпітер та Сонце зайдуть у 7-й – відповідальний на взаємодію та співпрацю – будинок гороскопу України, велика ймовірність підписання важливих договорів, а коли вони перейдуть до 8-го будинку, який відповідає за гроші, наша країна почне – нарешті! — отримувати репарації від Росії.

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