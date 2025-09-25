Випробування і зміни: чотири знаки, яким потрібно бути обережними в жовтні 2025 року

Чотири знаки, яким потрібно бути обережними в жовтні 2025 року / © Credits

Сонце, Марс і Меркурій, переміщаючись Скорпіоном, формують напружені аспекти до Сонця представників знаків Тельця, Лева і Водолія. Це може проявлятися внутрішніми та зовнішніми конфліктами, складнощами у взаєминах, ментальною напруженістю та навіть фізичним виснаженням, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Скорпіон

Скорпіон — знак глибини, сили, трансформації та емоційної інтенсивності. Вони вміють проходити крізь кризи, стикатися з тіньовими аспектами життя і виходити з них оновленими. Але жовтень 2025 року ставить перед ними особливо складні завдання, оскільки Ліліт, переміщуючись цим знаком, набуває неймовірної сили від транзитних планет, активізуючи внутрішніх демонів, а також агресивне тло навколо них. Це час, коли спливають старі рани, особливо ті, які були витіснені чи проігноровані.

Ліліт — це фіктивна точка, яка відображає наші несвідомі імпульси, витіснені емоції та внутрішні конфлікти. Коли ця негативна точка утворює аспект з’єднання з іншими планетами у Скорпіоні, знаку, який сам собою пов’язаний із таємницями, смертю, відродженням, сексуальністю та владою, її вплив стає особливо потужним і болісним.

У жовтні у багатьох Скорпіонів може бути відчуття, що все руйнується, що втрачено контроль над ситуацією. Внутрішня напруженість наростає, але виходу не видно. Проте під впливом Меркурія в гармонійному аспекті з ретро-Сатурном до кінця місяця це може призвести до ментального перевантаження, хоча перед цим доведеться пройти всі етапи — від тривожності, безсоння до розкриття таємниць, інтриг і прихованих мотивів людей навколо.

Скорпіони можуть зіткнутися зі зрадою або розчаруванням у близьких. Від 23 жовтня Сонце входить до вашого знака, і починається період оновлення. Але до цього — глибока внутрішня робота, відмова від прихильностей, а також усього болісного, токсичного.

Жовтень для Скорпіонів — місяць очищення. Однак це важкий процес. Передусім Скорпіони мають пройти через темряву, щоб вийти до світла. Це час, коли самотність можна використати як ресурс для трансформації.

Причина проблем у жовтні така:

Ревнощі та підозрілість, навіть якщо немає об’єктивних причин, змушують бачити загрозу там, де її немає.

Спливання старих травм, особливо тих, що пов’язані зі зрадою, сексуальністю, владою.

Маніпуляції як з боку самого Скорпіона, так і в його оточенні. Це час, коли важливо бути особливо чесними та прозорими в міжособистісних взаєминах.

Як прожити цей період

Посилена Ліліт у жовтні — це дзеркало! Її завдання — показати, де ви не чесні, де йдете на поводі своїх негативних якостей характеру. Скорпіони можуть використати жовтень як час глибокої внутрішньої роботи. І в цьому допоможуть психотерапія, медитації, духовні практики — все, що дає змогу зазирнути всередину, зрозуміти та прийняти свої тіньові боки. Також особливо важлива в жовтні робота з тілом, бо психіка перевантажена. Йога, масаж, дихальні практики сприяють зняттю напруження.

Якщо ж ви Скорпіон, зайнятий творчою діяльністю, то можете трансформувати біль жовтня у мистецтво, слова, музику. І така робота відкриває шляхи до набуття нової версії себе. Так, буде боляче. Та саме через цей біль народжується сила, яку Скорпіони вміють знаходити, як ніхто інший.

Телець

Для Тельців жовтень починається з акцентів у сфері здоров’я, роботи, рутини. Представники цього знака стикаються з викликами, які вимагають гнучкості, чого їм за їхньою природою бракує. Це місяць, коли звичні схеми не працюють, і потрібно шукати нові підходи, навіть якщо це болісно.

Стеліум транзитних планет в опозиційному знаку (Скорпіон) підштовхує до перегляду способу життя. І це проявляється в тому, що Тельці постійно у стані втоми, перевантаження, конфліктів на роботі. Жовтень для Тельців — це час, коли тіло говорить голосніше за розум. Ігнорування сигналів організму може призвести до загострень і навіть незворотних наслідків.

Напружені діалоги, особливо з близькими людьми, дрібні непорозуміння та власна повільність можуть перерости в серйозні конфлікти. Радість іде, поступаючись місцем обов’язкам.

У другій половині жовтня ви отримуєте шанс на натхнення, творчість, романтику. Це пов’язано з тим, що від 14 жовтня ваш управитель — Венера — входить до знака своєї сили, Терезів. Від цього дня у сфері взаємин найлегше досягти взаєморозуміння.

Тельцям важливо не замикатися в собі. Жовтень — час, коли потрібно вчитися делегувати, просити про допомогу та бути чесними у стосунках. Період болісний, що вимагає зробити вибір, часом не один. Але є шанс вийти на правильний шлях, якщо рішення будуть ухвалені правильно — ті, які виривають із зони комфорту з коренем.

Лев

Для представників знака Лева жовтень — місяць боротьби з ілюзіями та ментального напруження. Один з найскладніших місяців 2025 року. Енергії періоду спричиняють внутрішній конфлікт між бажанням бути визнаними та необхідністю йти на компроміси. Це може проявлятися у вигляді криз самооцінки, проблем в особистих і ділових стосунках.

Ліліт і Марс у напруженості до вашого Сонця є джерелом роздратування, спалахів гніву, особливо в сімейній сфері та домашніх справах, як-от, наприклад, зміна місця проживання.

Леви можуть відчувати, що їх не чують або що їхні слова спотворюються. Це особливо небезпечно у професійній сфері, де можливі непорозуміння, помилки, конфлікти з колегами.

Жовтень вимагає від Левів відмовитися від ілюзій, особливо тих, які стосуються образу себе. Це час, коли потрібно міняти соціальні маски, визнавати слабкості та починати будувати нову стратегію. У третій декаді місяця з’явиться шанс побачити істину і почати шлях до звільнення.

Водолій

Водолії в жовтні стикаються з тиском з боку соціуму. Присутнє відчуття, що вас оцінюють, критикують, засуджують. У підсумку все це може проявлятися як криза віри, розчарування в ідеалах, конфлікти з авторитетами.

Труднощі в навчанні, брак інформації, плутанина в документах — лише мала частка проблем у жовтні. Можливі конфлікти з викладачами, начальством або навіть з державними структурами. Тому краще відкласти на сприятливіший період (листопад — грудень) офіційне оформлення важливих паперів, консультації з юристами, фінансистами, кризовими менеджерами.

Марс, Меркурій, Сонце і Ліліт, переміщаючись Скорпіоном, утворюють напружений аспект до вашого Сонця, що провокує суперечки, особливо в соціальних мережах, публічних виступах, переговорах. Тому Водолії можуть відчувати, що їхні ідеї не приймають, що світ іде проти них.

Жовтень — це час, коли потрібно бути особливо обережними у словах і вчинках. Водолії схильні до різкості, але цього місяця вона може обернутися проти них. Найкраще, що можна зробити — піти в дослідження, углиб себе, та переглянути свої переконання.