Як одягатися представникам знака Овен: поради від астрологині

Овен – "дитина зодіаку", перший знак зодіакального кола, належить до стихії Вогню, має кардинальні якості. Головний управитель цього знака – Марс, співуправитель – Плутон. Це планети фізичної сили та енергії, активні й войовничі, пов'язані з перетвореннями внаслідок руйнувань.

Овен легко може привернути увагу до власної персони, ініціювати будь-який процес, підштовхнути людей до дій. Але втримати інтерес публіки йому дуже непросто. Енергія Овна – це постійний рух уперед, часом дія заради дії, біг на короткі дистанції. Тому в довгострокових проєктах Овни програють, оскільки швидко втрачають інтерес до справи. А в будь-яких стартапах, тимчасових формах організації вони не мають собі рівних, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Натиск, розвідка боєм і готовність сміливо йти назустріч новому й незвіданому вигідно вирізняють знак Овна від інших знаків зодіаку. Потреба нових вражень часто штовхає Овнів до екстриму та ризикованих професій. Природна запальність і вразливість заважає будувати особисті та ділові взаємини, тому Овни часто є ініціаторами розриву стосунків і не шкодують про це.

Діяльність Овна пов'язана з фізичними діями, спортом, військовою справою, роботою у сфері охорони, пожежної безпеки, правоохоронних органів. Представники цього знака зодіаку дуже вперті, не люблять терпіти, чекати та дотримуватися вказівок інших людей, через що виникає безліч проблем як на службі, так і в особистому житті.

Серед Овнів багато індивідуальних підприємців, успішних тренерів у різних видах спорту, рекламних агентів. Часто навіть дорослий Овен зберігає дитячу безпосередність, робить вчинки, які викликають посмішку. Овнам необхідний комфорт в одязі, зручне взуття, тому часто вони віддають перевагу спортивному стилю і завдяки такому підходу до свого гардеробу легко адаптуються до будь-яких умов. Крій спортивного стилю простий і вільний, побудований насамперед на збереженні комфорту та зручності, а вже потім на модних тенденціях.

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Кращий аксесуар Овнів – наручний годинник, оскільки він показує точний час, а у представників цього знака часто бувають проблеми з пунктуальністю. Це пов'язано з тим, що в Овні планета Сатурн (Кронос) – владика часу, хранителька карми, має слабкий статус – падіння. Також у знака, що відкриває зодіак, як у дитини – свої життєві ритми, які не збігаються з біоритмами людей, які його оточують. Але для дорослого Овна така особливість створює складнощі в соціальній життєвій сфері.

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Ще один відповідний аксесуар для Овнів – рукавички без пальців. Вони можуть бути в'язані, трикотажні, шкіряні та виготовлені з екошкіри, витончені жіночі і брутальні чоловічі. Попри те, що такі рукавички є молодіжним аксесуаром, вони підійдуть Овнам будь-якому віку. Народжені під цим знаком зодіаку зовні старіють повільно і довгі роки як чоловіки, так і жінки зберігають моложавий вигляд.

Добре підійдуть Овнам прикраси із самоцвітів, мінералів і каміння червоного, бордового, помаранчевого відтінків. А мідні прикраси допоможуть опрацювати енергію планети Венера, яка в Овні має статус вигнання. Низькі вібрації Венери перешкоджають встановленню балансу у відносинах, набуттю гармонійних особистих взаємин. Мідь – метал Венери, який надає міцність м'якому золоту, має магічну властивість проясняти почуття і бажання людини.

Для того, щоб підкреслити свою індивідуальність, можна використовувати кольорову гаму, яка включає всі відтінки червоного, помаранчевого, золотого. Вони одні з найяскравіших та найенергійніших у всій палітрі, чудово підкреслюють потенціал представників знака Овен. Надають упевненості та сміливості на шляху в напрямку досягнення життєвих цілей.

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Краще відмовитися від чорного й сірого кольорів, оскільки вони гасять життєву енергію Овнів, сприяють поганому настрою та агресивній поведінці, пригнічують психіку. Також бажано уникати чорного кольору в інтер'єрі, якщо ж це важко зробити, можна замінити його темно-коричневим або темно-синім. Якщо Овен довго перебуває у приміщенні, оформленому в чорних і сірих тонах, з'являється спонтанне почуття туги та безвиході, він може стати дратівливим і схильним до похмурих думок.

Сафарі – ще один волелюбний стиль, комфортний і функціональний, який підійде Овнам. До нього входять сукні-сорочки, комбінезони, шорти-бермуди, руді шкіряні сумки.

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Колоніальний стиль більш етнічний, має схожість зі стилем сафарі. Як аксесуари використовуються ремені, капелюхи, черевики на шнурівці.

Оверсайз – мішкуватий одяг, який нібито не підходить за розміром. Передбачає комфорт і свободу рухів.

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Мілітарі стиль – армійський, військовий. Це речі з камуфляжним принтом або однотонні кольори хакі, часто унісекс та зі щільної тканини незграбного крою.

Кежуал – повсякденний стиль одягу, який поєднує практичність, елегантність і комфорт.

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Вестерн – це комбінація кантрі та ковбойського стилю. Практичні, прості, природні вбрання – основа гардеробу.

Гаучо – одяг вільного нестандартного крою на кшталт вбрань уругвайських ковбоїв.

Кантрі – це сільський, провінційний стиль, в основі якого лежить практичність і зручність.

Дербі – жокейський стиль одягу, схожий на вбрання наїзників, міцний і практичний.

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Гранж – стиль виявляється у нестандартному поєднанні речей, багатошаровості та деякій неохайності в образі.

Фото: Getty Images

Морський стиль – це зручний і функціональний одяг у найкращих традиціях працівника корабля.

Авіатор – стиль, в основі якого уніформа льотчиків.

Фото: Getty Images

Гарсон – це "чоловічий" стиль у жіночому одязі.

Свег – це щось між спортивним і повсякденним стилем, але з яскравими принтами.

Пінап, бебідол, тедді-герлз, треш-стиль, ламберджек – ці стилі в одязі також підійдуть Овнам, як і всі перераховані вище стилі, підкреслять їх індивідуальність та унікальність.

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