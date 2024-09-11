Як подовжити літо: 7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування в горщиках

Ці багаторічні трави ідеальні для вирощування у горщиках. Вони підходять для невеликих просторів та забезпечують цілорічний аромат та зелень у вашому зимовому саду.

Свіжим травам просто немає заміни. Сушені зручні у використанні, але їм не вистачає свіжості та справжнього смаку. Вирощування рослин у контейнерах дозволить зберегти ці аромати та подовжити садовий сезон на весь рік. Більшість багаторічних трав також вічнозелені і можуть використовуватися протягом усього холодного сезону.

GardeningKnowHow назвав найкращі горщикові трави, які можуть перезимувати в приміщенні.

Розмарин

Розмарин надає чудовий смак картоплі, супам та рагу. У нього квітковий аромат і м'яке зелене голчасте вічнозелене листя. Листя можна використовувати в приготуванні їжі як повністю, так і нарізаним.

У разі вирощування розмарину в контейнерах садіть його в ґрунтову суміш без торфу, яка вільно дренуватиметься. Ви можете використовувати будь-який тип контейнера, якщо він має достатні дренажні отвори. Рослинам потрібна волога в теплу пору року, але не дозволяйте контейнеру стояти у воді. Теракотовий горщик допоможе випарувати надлишки вологи, щоб запобігти намоканню коріння.

Рослини можна обрізати та надати їм форму топіарію, якщо хочете.

М'ята

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. М'ята

М'ята дуже добре росте в саду чи контейнерах. Насправді, ви можете віддати перевагу контейнерам, оскільки вона може дуже легко заселити всі простори.

Ця рослина витривала, вона ростиме практично на будь-якому ґрунті, навіть на піску, але її необхідно підтримувати у вологому стані. Коли верхній шар грунту видасться сухим, рясно полийте.

М'ята віддає перевагу повному сонцю, а не півтіні. Рослину потрібно буде пересаджувати кожні кілька років. За бажання її можна обрізати, щоб вона залишалася невеликою.

Листя можна заморожувати, використовувати у свіжому вигляді чи сушити. М'ята не тільки надає свіжості їжі та напоям, а й є чудовим засобом від комах.

Чебрець

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. Чебрець / Фото: Credits

Чебрець — витончена середземноморська трава, яка зазвичай вічнозелена. Рослини не виростають дуже великими, і вони мають неглибоку кореневу систему, що робить їх ідеально придатними для вирощування в контейнерах.

Ця рослина любить добре дренований, майже піщаний ґрунт. Трохи піску чи гальки, доданих у ґрунтову суміш, буде цілком достатньо.

Чебрець може витримувати періоди посухи, але найкраще зростання буде при регулярному поливі. Поливайте рясно, але нечасто і переконайтеся, що в контейнері достатньо дренажних отворів.

Рослинам не потрібні добрива, але їм сподобається компостний чай або інший м'який поживний розчин навесні.

Листя чебрецю трохи вибагливе, але ви можете покласти все стебло в супи та рагу і виловити його після того, як воно звариться.

Шавлія

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. Шавлія / Фото: Credits

Шавлія — багаторічна трав'яниста рослина, вона частково опадає під час заморозків, але швидко відрощує нове листя в міру підвищення температури. Існує безліч видів шавлії, різних розмірів та з різними відтінками кольорів.

У разі вирощування шавлії в горщиках оберіть контейнер, який дозволить рослині трохи підрости. Він повинен мати багато дренажних отворів, оскільки шавлія ненавидить мокрий низ. Рослину можна вирощувати укупованому ґрунті для рослин у горщиках або в садовій землі. Якщо ґрунт дуже важкий, додайте трохи перліту, піску або вермікуліту.

Рослини шавлії слід поливати, коли ґрунт сухий на дотик. Поливайте рясно та нечасто. Взимку рослині потрібно приблизно вдвічі менше води.

Удобрюйте рослину розбавленим добривом для кімнатних рослин навесні.

Орегано

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. Орегано / Фото: www.credits

Ця чудово ароматна трава росте в теплому кліматі.

Трава не переносить вологу у кореневій зоні і повинна мати багато дренажних отворів у контейнері і добре дренований ґрунт. Рослина невибаглива до його типу, але важкі ґрунти слід покращити за допомогою деякої кількості піщаного матеріалу.

Існує багато видів орегано, з яких можна вибирати, кожен з яких має трохи інший профіль смаку. Доросла рослина виросте досить високою і може потребувати клітки або підпірки.

Майоран

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. Майоран / Фото: Credits

Майоран — напівзимостійка багаторічна рослина, яка буде однорічною в холодних місцях. Однак у разі вирощування в контейнері його можна заносити до приміщення на зиму, щоб зберегти зростання.

Майоран надає їжі тонкого смаку, але неймовірного аромату. Це посухостійка рослина, якій потрібно регулярне поливання у міру вкорінення, але після нього його можна залишати висихати протягом тривалого часу.

Використовуйте гарний ґрунт для горщиків з майораном і прищипуйте рослину ранньою весною, щоб допомогти їй сформувати більш компактне зростання.

Лавр

7 багаторічних трав, ідеальних для вирощування у горщиках. Лавровий лист / Фото: Credits

Лаврове листя росте на невеликому дереві, яке називається лавр благородний. Лавр посилює смак і надає страві зрілішого аромату.

Під час вирощування рослини в контейнері оберіть досить великий горщик, щоб її не довелося пересаджувати всього через кілька місяців. Використовуйте добре дреновану ґрунтову суміш і садіть лавр на тому ж рівні, на якому він був у горщику для розсади. Поставте контейнер туди, де рослина отримує не менше шести годин сонця на день, і підтримуйте ґрунт помірно вологим.

Лавр напівзимостійкий, в холодному кліматі його необхідно перенести до приміщення.

Лаврове листя найкраще вживати у свіжому вигляді, але його також можна заморозити або висушити, щоб зберегти їх смак.

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