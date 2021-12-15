Як різні знаки зодіаку прикрашають ялинку

Це лише здається, що всі ялинки у наших будинках — у будь-якому разі, на перший погляд — схожі одна на іншу. Насправді кожен із нас прикрашає це традиційне різдвяно-новорічне дерево по-своєму.

Яким ялинкам віддають перевагу різні знаки зодіаку?

Овен

Провідна емоція Овнів — пристрасть, яку вони демонструють повсюдно, і новорічна ялинка не є для них винятком. Прикрашаючи її, представники знака прагнуть до яскравості й експресії, тому все, що вони для цього вибирають, чи то кулі, гірлянди чи квіти (це обов'язково будуть різдвяні зірки — пуансетії), неодмінно виявиться червоного або — у крайньому разі — бордового кольору. Втім, Овни не будуть Овнами, якщо вони не додадуть у це оздоблення трохи темних тонів — швидше за все, чорного. В результаті їхня ялинка дуже схожа на застиглу в танці Кармен, котра незрозумілим чином опинилася в кутку однієї з кімнат їхньої квартири.

Телець

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Тельці обожнюють красиві й дорогі речі, тому вкрай важливо, щоб їхня ялинка була прикрашена багато. Вони не звертають уваги на ціну, вибираючи в магазині найдорожчі іграшки, дощик і гірлянди. Дивлячись на цінники, вони заспокоюють себе тим, що роблять хороші вкладення в розрахунку на перспективу — врешті, ялинкові прикраси купують щороку, згодом можна тільки докуповувати ті, які вже дуже вже сподобаються. В результаті ялинку представників знака можна виставляти у вітрині дорогого бутика — вона буде розкішна, в міру респектабельна і нагадуватиме твір мистецтва, чому не завадить навіть той факт, що їй бракує душевного тепла.

Близнята

Близнята завжди і в усьому хочуть бути в тренді, тому на їхній ялинці ви побачите тільки прикраси, які є актуальними й модними в даному сезоні. Наприклад, нинішнього року найкращим є білий колір (очевидно, як данина господареві прийдешнього року, Білому металевому Бику), і, поза жодним сумнівом, саме прикрашену білими іграшками і сріблястим дощиком ялинку, та ще й посипану штучним снігом, ви й побачите в будинку у типових представників знака. Якщо напередодні наступного року трендом стане чорна і сіро-буро-малинова ялинка, можна не сумніватися: саме така стоятиме в квартирі Близнят, чого б їм це не коштувало.

Рак

Рак — як найбільш домашній знак — воліє прикрашати ялинку іграшками, які супроводжують його з дитинства. У всіх знаків вдома зберігаються старі картонні коробки, в яких зберігаються новорічні атрибути, але багато хто купує нові, а "мотлох" ставлять на найдальшу полицю в коморі, а то й просто викидають. Але Раки — ні, вони дбайливо зберігають іграшки, які купували ще їхні мами і бабусі, оскільки впевнені: такі речі пов'язують їх із предками і створюють удома атмосферу тепла, затишку й захищеності. Змусити їх перестати вішати старі іграшки на ялинку може тільки побоювання ненавмисно розбити сімейні реліквії, але й тоді вони будуть діставати їх із ящика, щоб помилуватися.

Лев

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Стиль ялинки Лева можна охрестити "голлівудським шиком". Передусім у її оздобленні обов'язково буде багато блиску — непоказні і скромні іграшки, яких не помітно здалеку, представники знака просто не розглядають — їх приваблюють лише ті, що розсіюють світло по кімнаті, як стробоскоп на дискотеці. Доповнять картину шику та блиску предмети, які не призначені для новорічної ялинки, але в результаті мають досить добрий на ній вигляд: зав'язані бантами шарфи з люрексом, шпильки зі стразами, натуральні та штучні перлинні намиста і навіть перстень з діамантом. Якщо вірити жовтій пресі, саме так прикрашають ялинки голлівудські зірки.

Діва

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Діви з властивою їм практичністю бережуть будь-які ялинкові іграшки, які в різний час трапилися їм до рук — як старі, так і нові, нещодавно куповані. Укладаючи на зберігання, вони дбайливо загортають їх у вату або тканинні серветки і поміщають не в банальну картонну коробку, а в пакування, що саме по собі схоже на витвір мистецтва — наприклад, прикрашену за допомогою декупажу вінтажну валізу. Але найбільше представники знака люблять робити ялинкові прикраси своїми руками — наприклад, перетворюють зібрані в лісі шишки або жолуді на красиву гірлянду або клеять із вовни ялинкові кулі, якими дуже пишаються.

Терези

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Терези-естети — якщо, звичайно, у них є така можливість — вибирають для своєї ялинки вантажні, а то й антикварні прикраси. І неважливо, звідки вони потрапили в коробку, в якій представники знака тримають свої скарби: дісталися в спадок від бабусі, куплені за копійки на блошиному ринку чи в антикварному магазині за велику суму. Головне, що за кожною із цих кульок, бурульок, шишок чи дзвіночків стоять десятиліття і чиясь цікава життєва історія — якщо Терези не знають точних фактів, пов'язаних з тією чи іншою річчю, вони охоче придумають, з ким або з чим пов'язана та чи інша іграшка — в цій справі вони великі майстри.

Скорпіон

Ялинка Скорпіона завжди бездоганна: одного погляду на неї буває досить, щоб зрозуміти — її прикрашав перфекціоніст із бездоганним смаком і рідкісним почуттям міри. Але в іграшках, які вони обирають для прикраси ялинки, є певна частка містики: кулі глибокого — темно-сапфірового — кольору, прикрашені мерехтливими стразами, сяйливі сріблястим світлом бурульки, ковпаки чарівників і фігурки відьом на мітлі, а також багато чого іншого, що наводить на думку про таємниці, чари й чаклунство. Можливо, представникам інших знаків така ялинка здасться похмурою, але для Скорпіонів вона — саме та, оскільки в її оздобленні дотримана правильна пропорція реальності й чарівного вимислу.

Стрілець

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Ялинка Стрільця подібна на карту, на якій можна знайти міста і країни, в яких побували ці любителі подорожей. І нехай зараз не надто відповідний час для пересувань світом, представники знака з явним задоволенням продемонструють вам північного оленя й ангела, привезених із Нью-Йорка, рибку Немо, куплену в диснеївському магазині в Парижі, і срібний дзвіночок, який їм вдалося відкопати — іноді в прямому сенсі слова — на Flea Market в Берліні. А бажанням, яке Стрілець загадає в новорічну ніч, обов'язково буде прохання про те, щоб кордони відкрилися, і вони змогли поповнити свою колекцію іграшок.

Козоріг

Козороги, чого вже тут гріха таїти, не надто полюбляють прикрашати ялинки, вважаючи це заняття розвагою для малих, тому, ставши дорослими самі, спочатку прикрашають її за звичкою або тому, що "так треба", а згодом роблять це для дітей і онуків. Саме цим пояснюється той факт, що на їхній ялинці, окрім різноманітних іграшок, обов'язково висять цукерки, а також загорнуті у фольгу яблука, горіхи і навіть мандарини. Згодом, знімаючи з гілок частування, представники знака отримують від процесу не менше задоволення, аніж діти, для яких вони його вішали: Козороги, попри зовнішню суворість, в душі — ніжні ромашки, які люблять тішити інших.

Водолій

Ялинку Водолія цілком можна виставляти на виставці художників-абстракціоністів — вони люблять нехтувати всіма наявними традиціями і прикрашати її, як забажається. Крім традиційних іграшок на їхній ялинці можна знайти найнесподіваніші предмети — наприклад, наручний годинник, що вийшов з ладу, окуляри без скелець або старі ключі хтозна від яких дверей. Представники знака впевнені, що кожен із цих предметів цілком доречний на різдвяно-новорічному дереві, тому у них воно цілком може нагадувати ялинку в мультику "Зима в Простоквашино", вбрану предметами, які його герої знайшли на горищі.

Риби

Риби — невиправні романтики, тому їхню ялинку прикрашають відповідні атрибути: насамперед сердечка, дзвіночки, сніжинки, Амурчики та янголята всіх розмірів і мастей. Кольори вони обиратимуть ніжні: зефірно-рожевий, небесно-блакитний і благородно-бежевий — загалом, "теплі, пастельні" — і, звичайно ж, білий. Не останнє місце на ялинці представників знака посідають і записочки, на яких вони пишуть свої новорічні бажання — переважно особистого характеру, але є й ті, на яких вони фіксують мрії про подорожі, нову роботу або зміну місця проживання — як-то кажуть, ніщо людське їм не чуже.

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