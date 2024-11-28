Як вирощувати та збирати врожай алое вера: повний порадник

Алое вера допомагає фільтрувати повітря, також має здатність загоювати опіки і рани і зменшувати запалення на шкірі. Завдяки безлічі переваг, якими можна скористатися, та досить простому процесу догляду рослини алое вера стали популярними серед власників рослин у всьому світі.

Не потрібно бути досвідченим садівником, щоб доглядати за алое вера, але є кілька ключових порад, які слід мати на увазі, коли справа доходить до вирощування, збирання врожаю та пересаджуванням вашої рослини.

Good Housekeeping поділився всеосяжним посібником з догляду за рослиною алое вера.

Переваги алое вера

Алое вера є однією з найкращих рослин для очищення повітря, тому його рекомендують розміщувати у спальні. Крім протизапальних властивостей, сік алое вера може допомогти детоксикації організму.

Відомий своєю здатністю полегшувати біль від сонячних опіків, гель, який виходить з алое вера, також можна використовувати для лікування прищів, порізів, подряпин та укусів.

Як вирощувати алое вера

Алое підкорило багатьох домашніх садівників своєю витривалістю та терплячістю до рідкісного поливання. Рослина вимагає добре дренованого ґрунту, щоб під час поливання вона не утримувала занадто багато води і від цього не загнивало коріння. Найкраще змішати рівні частини піску і грунту для рослин горщиків або купити спеціальну суміш для сукулентів.

Поставте алое у світле сонячне місце. В іншому випадку воно впаде в сплячку і приинить рости. Поливайте рослину приблизно раз на два тижні, чекаючи, поки ґрунт повністю не висохне. Оскільки це пустельний вид, підтримання вологого ґрунту призведе до гниття коріння. Мляве або коричневе листя також є ознакою того, що ви перестаралися з поливанням.

Якщо хочете, ви можете перемістити рослину з горщика на вулицю на літо, але не ставте його одразу під прямі сонячні промені. Поступово переставляйте його у світліше місце кожні кілька днів.

Посібник із догляду за алое вера

Оскільки надмірне поливання є поширеною проблемою під час догляду за рослинами алое, переконайтеся, що ґрунт повністю висох, перш ніж поливати знову. Хоча добриво не потрібне, ви можете удобрювати рослини один раз на рік навесні. Вибираючи добрива, виберіть ті, які містять фосфор — поживна речовина, яка може допомогти алое рости. Також важливо переконатися, що алое вера отримує достатньо сонячного світла. Алое росте у дуже спекотних умовах. Чим більше тепла та сонця, тим краще.

Як бонус ваше алое час від часу випускатиме високе стебло маленьких дзвінкових квітів. Після того, як квітки в'януть, ви можете відрізати стебло біля основи.

Різновиди алое вера

Існує понад 500 видів алое, які поділяються на три категорії: деревоподібні, чагарникові та безстебельні алое. На щастя, з погляду догляду те, що підходить для одного сукулента, підійде і для інших. Щоб допомогти вам вибрати правильну рослину алое для вашого дому або саду, ось деякі подробиці:

Алое віра / Фото: Credits

Алое вера: ця популярна безстебельна рослина має товсте зелене листя, яке віялом розходиться від центрального стебла. Хоча листя може зростати до 30–40 сантиметрів завдовжки, квітконос може досягати 90 сантиметрів заввишки.

Алое остисте / Фото: Credits

Алое остисте: відомі білими зубцями, прикріпленими до краю листя, ці безстебельні сукуленти отруйні і не приносять користі здоров'ю. Вони можуть вирости до 30 см заввишки, що робить їх ідеальними рослинами для контейнерів.

Алое поліфіла / Фото: Credits

Алое поліфілу: щойно ви побачите цю рослину, ви точно зрозумієте, чому її називають спіральним алое. Її коротке листя розташоване рядами, які закручуються в одному напрямку. Навесні та влітку вони цвітуть червоними або лососево-рожевими квітами.

Як зібрати листя алое вера

Крім красивої прикраси, листя алое містить прозорий гель, який є популярним домашнім засобом. Ця речовина може скоротити час загоєння опіків першого та другого ступеня та сприяти загоєнню ран. Нанесення гелю алое на шкіру також може допомогти зменшити вугри та почервоніння, спричинені легким або помірним псоріазом.

Маючи це на увазі, ви можете відрізати лист алое (якомога ближче до стебла), коли вам це потрібно, і натерти соковитим кінцем сонячний опік або хворе місце.

Алое віра / Фото: Credits

Деякі люди також люблять використовувати сік алое вера як кондиціонер для волосся, засоби для зняття макіяжу або навіть гелю для брів. Хоча немає гарантії, що він буде працювати так само добре, як деякі з ваших улюблених продуктів, ви можете отримати більше соку, розрізавши шип вздовж та вичерпнувши вміст ложкою. Поки рослина залишається здоровою, вона просто продовжуватиме виробляти більше листя.

Як розмножити алое вера

Це може вас здивувати, але ви дійсно можете виростити рослину алое вера з живців. Однак це ненадійний метод розмноження рослин, тому ймовірність того, що рослини будуть життєздатними, невелика. Перед тим як видалити відростки алое, переконайтеся, що вони становлять принаймні одну п'яту розміру рослини алое. Коли настане час, видаліть землю з основи відростка. Використовуйте чистий гострий ніж, щоб відрізати відросток алое від рослини алое. Посадіть відросток у новий горщик, наповнений ґрунтовою сумішшю, і дайте йому постояти один тиждень, перш ніж почати поливати. Щодо догляду, ви можете поводитися зі своїм відростком так само, як з алое.

Ви повинні бути терплячими. Зріжте лист, дайте зрізу висохнути, потім помістіть його в ґрунт, що добре дренується, і чекайте.

Як пересаджувати алое вера

Алое — сукулент, і у нього дуже маленьке коріння, тому вам не доведеться часто його пересаджувати. Робіть це тільки коли бачите, що коріння переповнює горщик або ваша рослина перекидається в ньому.

Рекомендується пересаджувати рослини алое навесні, коли вони активно зростають.

Виберіть горщик, який досить важкий, щоб витримати ваш сукулент, і добре дренується.

Полийте рослину за 24 години до початку пересадки. Якщо алое має перезволожений (в'яне листя) вигляд, ви можете пропустити цей крок.

Обережно вийміть рослину алое з горщика. Якщо коріння застрягло, повільно обріжте його.

Помістіть рослину в новий горщик із високоякісною ґрунтовою сумішшю.

Не додавайте занадто багато ґрунту, оскільки корінню потрібен простір для дихання. Полийте одразу після пересадження.

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