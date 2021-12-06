Як зустрічати рік Синього Водяного Тигра: що вдягти, кого запросити, що поставити на стіл

Як правильно це зробити, щоб Тигр був до нас прихильний?

Новий рік, коли Білого Металевого Бика змінить на його "посту" наступний знак китайського гороскопу — Синій Водяний Тигр — почнеться 1 лютого 2022 року, але за традицією, що склалася в нашій країні, зустрічати його ми будемо в ніч проти 1 січня.

Тигр — одинак

Перше і, мабуть, одне з найголовніших запитань полягає в тому, чи варто скликати на святкування велику компанію чи краще віддати перевагу суспільству найближчих людей – рідних та друзів? Відповідь на нього напрошується сама собою: як відомо, тигри не живуть зграями, тому галасливе та багатолюдне свято йому навряд чи припаде до смаку – навпаки, чим менше людей, тим краще. Але водночас для господаря року дуже важливо, щоб вони не були йому чужими: малознайомих та неприємних людей у цей час поряд бути не повинно. Найкраще, якщо атмосфера буде максимально затишною — передусім це стосується яскравого світла, що б'є в очі — його краще замінити вогнем свічок і дров, що горять в каміні.

Ще один варіант зустрічі Нового року, якщо, звичайно, дозволить епідемічна ситуація у світі – поїздка до якоїсь екзотичної країни, в якій господар року почувається, як удома – наприклад, Таїланд. Втім, скромніший і бюджетніший варіант – скажімо, Єгипет, де в цей час, незважаючи на календар, пануватиме спекотне літо, – теж підійде.

Менше прикрас, більше новорічного настрою

Зазвичай у таких матеріалах розповідають про максимальну кількість різноманітних інтер'єрних прикрас та дрібничок, які мають підняти настрій, зробивши його новорічним, та сподобатися господареві – чи господині – прийдешнього року. У нашому разі все має бути точнісінько навпаки: річ у тому, що Тигр віддає перевагу мінімалізму над всіма інтер'єрними стилями. Звичайно, це не означає, що потрібно відтворити його у власному будинку, викинувши добру половину того, що в ньому є, але й заставляти чи завішувати його традиційними новорічними прибамбасами – різноманітними гірляндами, гномиками та сніжинками на вікнах – також не варто.

Що стосується текстилю – наволочок на диванні подушки, накидок на дивани та крісла та штор на вікнах, то їх краще вибрати в тонах води, яка є стихією року: ніжних блакитних, яскравих синіх або таємничих темно-синіх, які загадково миготять у приглушеному світлі свічок або ялинкової гірлянди. Скатертина в таких тонах, відтінена білими серветками, розшитими сріблястою ниткою, матиме дуже ефектний вигляд. Те ж саме можна сказати про портьєри і наволочки на диванні подушки, але ті, кому темно-синій колір здасться занадто похмурим, а блакитний — надто легковажним, можуть замінити його на нейтральний сірий, який до того ж залишається модним в оформленні інтер'єрів. У синьо-блакитних або синьо-білих тонах можна оформити й новорічну ялинку – вона матиме дуже зимовомий вигляд, начебто гілки посріблив іній. А ось від оформлення інтер'єру в тигрових – жовто-чорних – тонах краще відмовитися: можливо, таке рішення і потішить господаря року, але мати воно буде незграбний вигляд і, якщо можна так висловитися, як кому до вподоби. Тим, хто дійсно хоче зробити приємне Тигру, астрологи радять прикрасити інтер'єр зеленню: невеликою пальмою або рослиною, яка вдає таку: наприклад, драценою чи циперусом. Кажуть, що вони нагадають господареві року його рідні місця і він буде добрий до тих, хто живе у цьому будинку чи квартирі.

Незважаючи на все сказане вище, абсолютно без прикрас в Новий рік обійтися не вдасться — фігурки тигрів або магнітики на холодильник з їхнім зображенням, звичайно ж, купить кожен. Найкраще, якщо вони будуть керамічними або дерев'яними (Дерево — друга стихія наступного року за китайським календарем), підійдуть і м'які іграшки у вигляді цієї тварини. Їх можна розставити біля кожного приладу на святковому столі, помістити під ялинку або посадити на диван серед подушок.

Накриваємо стіл для Тигра

Меню новорічної ночі не обмежить права тих, хто любить м'ясо: тигр – тварина м'ясоїдна, тому на столі може бути будь-який його вид, який найкраще запекти, а не смажити, а також зроблені на його основі і улюблені в нашій країні салати. Своє місце на столі займуть стейки, відбивні, м'ясні та ковбасні нарізки, бутерброди з паштетом, холодець, а ось рибу тигр не їсть, але й проти не виступатиме. Єдине категоричне табу цьогорічного новорічного столу – корейська та китайська кухні, оскільки за основу часто береться котяче м'ясо. Так, наприклад, до складу однієї з найпопулярніших страв китайської кухні – "Битва Тигра з Драконом" – входить м'ясо кішки та змії. Тигр як представник котячих може вважати це особистою образою.

Астрологи звертають увагу на те, що цієї новорічної ночі – крім традиційних страв, які кожна господиня готує у це свято – необхідно втілити в життя якийсь новий рецепт: Тигр на вдачу новатор, він обов'язково оцінить креативний підхід до кулінарії. Крім м'ясних продуктів, у цей Новий рік вітаються екзотичні овочі та фрукти, які вживають у їжу в тих країнах, у яких водяться – або водилися до недавнього часу, доки їх не винищили – смугасті хижаки. До десертів та алкоголю господар року байдужий, проте, як і у разі з рибою, увійде в становище, особливо в тому, що стосується традиційного для цього свята ігристого вина. Головне – не зловживати ні першим, ні другим.

"Дорога простота"

У чому зустрічати Новий рік? Логічно припустити, що потрібно одягти на себе сукню або джемпер з тигровим або леопардовим принтом, і це буде правильно. Однак важливо пам'ятати про те, що такий одяг вимагає особливої обережності: принтом дуже легко зіпсувати — перекосити або візуально збільшити фігуру — особливоЮ якщо вона не є ідеальною, тому якщо ви не впевнені в тому, що річ із таким малюнком буде сидіти ідеально, краще віддати перевагу чомусь іншому. Наприклад, вбранням, тони яких нагадуватимуть про тигрячу шкіру, але не в лоб, а віддалено: наприклад, бежевий, колір кави з молоком, світло-коричневий або теракотовий. Варто також згадати про те, що господар року – Водяний Тигр, тож блакитний, синій, темно-синій і навіть елегантний чорний колір цілком підійдуть.

Фактура тканин має бути благородною: вовна, шовк, бавовна, атлас – все натуральне, без домішки синтетики. Крій — як для жіночих суконь, так і для чоловічих костюмів — краще класичний, якщо Новий рік вирішено зустрічати в офіційній атмосфері, а якщо можна залишитися вдома, підійде і casual. В прикрасах, як і в інтер'єрі, бажаний мінімалізм: їх мало, але чудової якості, в стилі "дорога простота" — Тигру це сподобається.

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