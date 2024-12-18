Як зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії: одяг, декор, страви

Наступний — 2025 — рік пройде під знаком Зеленої Дерев'яної Змії. І хоч за китайським календарем вона вступить у свої права лише 29 січня, зустрічати господарку року ми за традицією будемо вже у святкову ніч. Загалом, саме час дізнатися, як це робити, щоб не гнівити, а навпаки потішити Змію.

Як правильно зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії, розповідає астрологиня Людмила Булгакова.

Не зеленим єдиним

Який колір потрібно віддати перевагу, зустрічаючи рік Зеленої Дерев'яної Змії? Здавалося б, відповідь лежить на поверхні – зеленому, але, якщо всі вберуться у сукні-костюми однакового кольору, може зарябити в очах. І тут саме час згадати, що у зеленого – як, втім, і в будь-якого іншого кольору – широкий спектр – від світлого ментолового до темного та глибокого малахітового, що передбачає велику варіативність. Особливо якщо додати до сказаного вище можливість прикрасити своє святкове вбрання блиском, починаючи з відповідної — шовкової або атласної — тканини і закінчуючи люрексом, стразами і паєтками, до чого Змія поставиться із захопленням. Якщо ж зелений колір у будь-якому його вигляді вам не пасує, варто згадати про те, що Змія наступного року є не тільки Зеленою, а й дерев'яною, а отже, образ можна зібрати з коричневих речей (дизайнери вважають його наймоднішим в нинішньому сезоні), бежевого, блідо-жовтого і навіть жовтого кольорів.

Напівкоштовні камені та благородні метали

Бірюза / Фото: www.credits

Доповнять образ прикраси з яшми та нефриту – вони є талісманами господині року, якщо ж з якоїсь причини вони вам не підходять (наприклад, тим, хто народився під знаком Стрільця, нефрит категорично протипоказаний), можна вибрати щось із великого списку зелених дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння – наприклад, амазоніт, бірюзу, опал, топаз, хризопраз, яшму і навіть смарагд, хоча вважається, що останній більше підходить року Коня. Не буде Змія і проти строгих прикрас – без каміння, але зі шляхетних металів – срібла, платини та золота будь-якого кольору, водночас вона навіть не наполягатиме на глянцевій поверхні – матова їй теж цілком підійде.

Обережно з аксесуарами та фурнітурою!

Особливу увагу варто приділити взуття та аксесуарам, які в жодному разі не повинні бути зроблені зі шкіри рептилій, що господиня року може вважати прямою образою. До речі, стосується це не тільки жінок, а й чоловіків, які цілком можуть надягти туфлі чи ремінь, зроблені якщо й не з самої змії, а й з її найближчих родичів.

Дерево, скло, метал

У всьому, що стосується новорічного інтер'єру, працюють ті самі правила, що в одязі. Так, найкращими кольорами в інтер'єрі є поєднання зеленого – а також бежевого, кремового, шоколадного – із золотим. Втім, традиційне для Нового року та Різдва поєднання червоного, зеленого та білого кольору теж не забороняється – їхня гармонія та створюваний ними новорічний настрій припаде Змії до смаку. Елементи новорічного декору – особливо фігурки господині року – бажано вибирати дерев'яні, підтримавши таким чином стихію року, але вони можуть бути скляними або металевими – Змії сподобається його блиск. Також астрологи вважають, що дім має бути прикрашений живими рослинами та квітами, найкраще – екзотичними, але й наші вітчизняні теж підійдуть.

Різноманітність страв

Як зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії / Фото: Credits

Одне з важливих питань, що поставити на стіл, щоб не образити господиню наступного року – Змія може бути мстивою. Втім, тут, схоже, зробити помилку складно, оскільки вона всеїдна. У ЗМІ можна зустріти багато статей щодо раціону Змії, в яких йдеться, що на стіл у новорічну ніч найкраще поставити овочі, фрукти та зелень, але така пропозиція – не більше ніж данина ЗОЖ. Насправді господиня року із задоволенням їсть м'ясо – особливо курятину та кролятину, а також рибу та яйця, які можуть стати складниками святкових страв. Головне тут — вибрати нетривіальні, оригінальні і вишукані рецепти, зробивши приємне Змії, що має витончений смак.

Тихе щастя

Як зустрічати рік Зеленої Дерев'яної Змії / Фото: Credits

Сама церемонія зустрічі Нового року має бути тихою та спокійною. Шумні свята – з усіх зрозумілих причин – у нашій країні зараз взагалі не в тренді, але цього разу наше прагнення до тиші та спокою повністю збігатиметься з побажаннями Змії. Взагалі зустрічати Новий рік потрібно без суєти і поспіху, у затишній домашній – бажано сімейній – атмосфері, з приглушеним світлом та тихою музикою: загалом, бажано створити атмосферу, за якої господарка року зможе звернутися клубочком і подрімати – наприклад, біля каміна, що горить. Компанія для свята – і в цьому Змія Америки не відкриє – має бути сімейною: оточуючи себе близькими людьми, ми ніби проводимо ритуал, мета якого – хоча б на найближчий рік – зберегти їх поряд із нами. Особливо це важливо, якщо зважити на те, що зустріти Новий рік у власному домі зможуть далеко не всі наші співвітчизники. Також має сенс згадати – і перенести у наші дні – особливості цього свята у сім'ях наших батьків, бабусь та дідусів: Змія дотримується традицій, вона обов'язково оцінить таке трепетне до них ставлення.

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