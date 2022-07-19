Які країни підходять різним знакам зодіаку

У колишні – мирні – часи це мало значення для планування туристичних поїздок чи переїзду на ПМП у зв'язку зі шлюбом чи роботою. Сьогодні знання про те, які країни підходять тому чи тому знаку зодіаку, – важлива інформація, яка дозволить вибрати відповідне місце для життя в евакуації: там обставини для них будуть складатися надзвичайно сприятливо, і вони зможуть влаштуватися максимально комфортно. Про те, які країни відповідають різним знакам зодіаку, розповідає астролог Людмила Булгакова.

Овен (21.03 – 20.04)

Можливо, це прозвучить дивно, але запальним та впертим Овнам ідеально підходить для проживання країна, в якій керують система та лад – Німеччина. Вона їх дисциплінує, змушує діяти планомірно і поступально, без суєти та поспіху, а це дає неспокійним Овнам стабільність і впевненість у собі, яких вони так потребують. Також до країн, у яких представникам цього знака обов'язково сподобається, можна занести Польщу, Ізраїль, Литву, Грузію, Сьєрра-Леоне, Сенегал, Зімбабве та Сирію.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельцям, які найбільше цінують комфорт і водночас престиж, астрологи рекомендують звернути увагу на Швейцарію, недарма вона вважається найкращою країною для життя – за її рівнем вона перебуває на другому місці в Європі. Тут вкрай низький рівень безробіття, а біженці можуть розраховувати на щедру допомогу. До цього варто додати неймовірної краси природу Швейцарських Альп, чисте повітря та м'який клімат, який на півдні практично середземноморський. Для життя Тельці також можуть обрати Ірландію, Кіпр, Грецію, Капрі, Кубу, Ємен, Сербію та Танзанію.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам, на думку зірок, найбільше підходить така країна, як Швеція. Вона привабить їх своєю неоднозначністю та двоїстістю, властивою і самим представникам цього знака: влітку тут тепло, а взимку – холодно, є рівнини та гори, є сучасні міста та малонаселена сільська місцевість із незайманою природою. Ну а снобізм, властивий Близнятам, безсумнівно втішить розуміння того, що вони живуть в одній із найінноваційних країн світу. До смаку представникам цього знака також можуть припасти Ісландія, Норвегія, Бельгія, Чорногорія, Еритрея, Кувейт, Еквадор, Сардинія та Туніс.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, відмінною рисою яких є доброзичливість та приязність, найбільш затишно та комфортно почуватимуться у США – країні, де ці якості у відносинах між людьми зведені у максимальний ступінь. Багато значать для мешканців цієї держави та сімейні цінності, які є основними для представників цього знака – у Сполучених Штатах їхня відданість близьким та прихильність до власного будинку знайде розуміння. Так само добре Раки почуватимуться у Нідерландах, Шотландії, Хорватії, Словенії, Новій Зеландії, Бахрейні, Колумбії, Кабо-Верде, Сомалі, Південній Кореї, Мозамбіку, на Мадагаскарі, Коморських та Багамських островах.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам як істинним особам королівської крові зірки рекомендують жити там, де гідно оцінять їхні шляхетні манери, широкі жести, любов до поклоніння і пристрасть до багатства, ну а щоб королівства не здалося їм замало, таких країн є одразу дві – Францію та Італію. Саме в них кожен Лев може почуватися "королем-сонцем" Людовіком XIV або венеціанським дожем – до того ж як внутрішньо, так і зовні: "декорації" їх надихатимуть. До країн та регіонів, у яких сподобається жити Левам, також належать Румунія, Македонія, Сицилія, Сінгапур, Україна, Індонезія, Північна Корея, Монголія, Малайзія, Болівія, Мальдіви та Сейшельські острови.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам, на думку астрологів, припаде до душі країна, що відповідає їхнім базовим життєвим потребам: тільки в Греції вони одночасно знайдуть їжу як для душі (пам'ятки античної історії представники цього знака можуть вивчати годинами, отримуючи від цього неземне задоволення), так і для тіла (численні пляжі та гурманська кухня не залишать їх байдужими). Втім, тим Дівам, які над усе цінують лад, можна зупинитися на стриманій, неквапливій та скрупульозній Естонії. Представникам знаку також можна – і потрібно – жити у Бразилії, Мексиці, Уругваї, Коста-Риці, Туреччині, Вірменії, Азербайджані, Гватемалі, Молдові, Катарі, Таджикистані, Гондурасі та на Криті.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам, які від народження мають небачені дипломатичні таланти і вроджений потяг до прекрасного, підійде для життя країна, в якій до цих якостей особливе – можна сказати, трепетне – ставлення, – Японія. Вони оцінять церемонії, що супроводжують спілкування на всіх рівнях, і мистецтво захоплюватися навіть найбільш, здавалося б, незначними речами — травою, каменем, не кажучи вже про квітучу сакуру. Придатними для Терезів країнами є також Австрія, Ботсвана, Аргентина, Ірак, Нігерія, Сент-Люсія, Уганда, а також Тибет та Фіджі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам для комфортного життя зірки наполегливо рекомендують обирати Латвію, яка була зразком західного способу життя навіть за радянських часів, і тепер лише підтверджує свою репутацію в усіх сенсах затишного та зручного місця проживання. Представникам знаку сподобається і романтична середньовічна Рига, яку недарма називають "північним Парижем", і приголомшлива природа з лісами, горами, річками та озерами (Латвія – одна з найзеленіших країн Європи), та швидкісним Інтернетом, який за якістю перевершує навіть британський та французька. Скорпіонам також варто звернути увагу на такі країни та регіони як Домінікана, Камбоджа, Ангола, Марокко, Ліван, Туркменістан, Туреччина, а також німецький регіон Баварія.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Ідеальною країною для перебування – чи проживання – риязних, товариських, Стрільців, які обожнюють нові враження та яскраві відчуття, є Іспанія. Тут їм підходить і клімат (представники цього знаку не дуже люблять холод), і культура (одна з найдавніших у Європі), і кухня (зрідка де так смачно годують, як у цій країні), і традиції (вони зовсім не проти лоскотати собі нерви коридою). Втім, якщо з якоїсь причини країна басків їх не влаштує, вони можуть вирушити до Австралії, Чилі, Угорщини, Китаю, Саудівської Аравії, Барбадосу, ПАР, Бангладеш, Мавританії, Камеруну.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам, які є головними консерваторами зодіаку, бажано обирати для життя Велику Британію, особливо віддалені від Лондона райони, де ще велика сила традицій. Опинившись начебто в декораціях фільмів за творами Агати Крісті, представники знака зрозуміють, що завжди прагнули саме такого – розміреного, стабільного та передбачуваного способу життя. Також Козорогам варто звернути увагу на Індію, Чехію, Словаччину, Албанію, Боснію та Герцеговину, Судан, Гаїті та Бруней.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліям, які користуються репутацією людей волелюбних і бунтівних, а іноді відверто химерних і безладних, підійдуть для життя країни, які їх дисциплінуватимуть і триматимуть у певних рамках – наприклад, Фінляндія та Ватикан, в якому з кожним роком збільшується кількість жінок, що живуть і працюють там. І якщо перша стримуватиме їхні пориви та гальмуватиме поспішні дії, про які вони згодом можуть пошкодувати, то в другому вони зможуть підкорити своє життя чіткому розпорядку. Також Водоліям варто звернути увагу на такі держави, як Іран, Швеція, Шрі-Ланка, Сирія та Ефіопія.

Риби (19.02 – 20.03)

Рибам, як це випливає з самої назви знака, краще за інших підходять країни, які мають вихід до великої води – насамперед це батьківщина Магеллана, музичного стилю Фаду та гарного вина – Португалія. Тут розташована найзахідніша точка Європи – мис Року, а ті, кому буде мало океанських просторів Атлантики материкової частини країни, можуть переїхати на острівну – Мадейру та Азорські острови, які наскрізь продуваються солоними морськими вітрами. Любителі серфінгу можуть спіймати тут найвищу хвилю у світі, а футбольні вболівальники ніколи не будуть соромитися гри своїх команд і збірної країни. До комфортних для життя риб місць також належать Північна Африка, Єгипет, Намібія, скандинавські країни, розташований на островах Маврикій і французька Нормандія.

Читайте також:

Знаки зодіаку, які швидше за інших звикають до нового місця проживання

Астрологиня про долю Дмитра Медведєва: можливий суїцид

Хто прийде на зміну Путіну: прогноз астролога